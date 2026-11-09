EICMA 2026 da record, dieci padiglioni e oltre 600.000 visitatori al Salone di Milano

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA La Champions Charity Race di EICMA 2026 ha riunito grandi nomi del motociclismo nell’area MotoLive

Oltre 600.000 presenze e un incremento del 6% rispetto al 2025: è questo il bilancio di EICMA 2026, andata in scena dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. L’83esima edizione del Salone internazionale delle due ruote è stata anche la più grande di sempre, con dieci padiglioni e 300.000 metri quadrati di superficie.

All’appuntamento milanese hanno partecipato 764 espositori provenienti da 52 Paesi, in rappresentanza di 2.150 marchi. Tra le principali iniziative, la Champions Charity Race, gli spettacoli di MotoLive e Speed Legends, l’esposizione dedicata alla storia della MotoGP che ha registrato oltre 150.000 visite.

Una partecipazione sempre più internazionale

La crescita di EICMA 2026 riguarda anche la presenza delle aziende e dei marchi provenienti dall’estero. Il 74% dei brand presenti a Fiera Milano Rho arriva infatti da altri mercati, mentre il 30% degli espositori diretti è costituito da nuove partecipazioni o ritorni dopo precedenti assenze. Un dato che evidenzia il continuo ricambio tra le realtà coinvolte, accanto alla presenza dei costruttori e delle imprese che prendono parte abitualmente all’appuntamento milanese.

Particolarmente significativo è il bilancio delle giornate riservate agli operatori professionali, con oltre 51.000 partecipanti provenienti da 168 nazioni. Rispetto al 2025, le presenze degli addetti ai lavori esteri aumentano del 30%, confermando l’interesse delle aziende internazionali per le opportunità commerciali offerte dall’evento. Gli incontri tra produttori, distributori e professionisti del settore rappresentano infatti una componente importante della manifestazione, accanto alle attività rivolte al pubblico.

Anche sul fronte dell’informazione si registra una partecipazione consistente, con 8.700 accreditati tra giornalisti, professionisti dei media, tecnici e content creator provenienti da 67 Paesi. La copertura internazionale accompagna le presentazioni dei nuovi modelli e le altre attività organizzate durante i sei giorni di apertura.

Tra spettacolo e storia del motociclismo

L’area esterna MotoLive ha festeggiato 21 anni di attività con un programma di gare ed esibizioni distribuito su oltre 60.000 metri quadrati. Tra gli appuntamenti proposti figurano le competizioni di freestyle motocross, le prove di trial e le sfide riservate alle bicilindriche adventure. Presente anche Toni Bou, pluricampione mondiale di trial, insieme ad altri piloti che hanno segnato la storia del motociclismo, tra cui Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel e Rubén Xaus.

Tra gli eventi principali si è svolta la Champions Charity Race, che ha coinvolto alcuni dei protagonisti delle competizioni motociclistiche e 17 Case costruttrici. Le sfide hanno permesso al pubblico di osservare diversi modelli in azione, mentre otto ore di diretta televisiva hanno seguito le attività dell’arena e le gare disputate dai piloti. Il programma di MotoLive ha compreso anche una serie di iniziative dedicate agli spettatori, con la possibilità di assistere alle competizioni e incontrare alcuni dei campioni presenti.

All’interno dei padiglioni, uno degli appuntamenti principali è stato Speed Legends, la mostra dedicata alla storia della MotoGP, organizzata in collaborazione con il campionato mondiale e ospitata nel padiglione 22. L’esposizione ha registrato oltre 150.000 visite, con ingressi contingentati per rispettare la capienza dell’area. Il percorso ha ripercorso più di settant’anni di competizioni attraverso le motociclette utilizzate da campioni come Giacomo Agostini, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Francesco Bagnaia.

La collaborazione con il Motomondiale ha interessato anche la Gaming Arena, dove migliaia di visitatori hanno potuto partecipare a simulazioni di guida utilizzando motociclette vere adattate come simulatori. L’area ha proposto un’esperienza virtuale di guida in pista, affiancata da altre attività organizzate durante la manifestazione. Tra queste, anche alcuni concorsi che hanno messo in palio esperienze ai Gran Premi di Mugello e Misano Adriatico del 2027, comprensive di accesso al paddock.

Non solo esposizioni e competizioni

Tra gli appuntamenti ospitati da EICMA 2026 figura anche la presentazione ufficiale del percorso della Dakar 2027. David Castera, direttore di gara del rally raid, ha illustrato il tracciato della prossima edizione durante un incontro organizzato da ASO (Amaury Sport Organisation), nel quale sono stati presentati anche i piloti ufficiali e i numeri di gara dei partecipanti italiani. Al padiglione 22 è stato inoltre allestito uno spazio dedicato alla storia della Dakar, con motociclette, fotografie e filmati d’archivio.

Spazio anche alla mobilità urbana con Y.U.M. – Your Urban Mobility, l’area dedicata ai mezzi per gli spostamenti quotidiani. Nel corso della manifestazione sono stati effettuati oltre 4.000 test gratuiti, che hanno permesso ai visitatori di provare scooter, ciclomotori e quadricicli, sia elettrici sia con motore a combustione interna. L’iniziativa ha consentito di confrontare diverse tipologie di veicoli attraverso prove pratiche, affiancando alle novità esposte nei padiglioni un’attività dedicata alla guida.

Sul fronte economico, il convegno ACEM–ANCMA “Motonomics” ha presentato uno studio di Oxford Economics sul contributo dell’industria motociclistica nell’Unione europea e nel Regno Unito. Secondo i dati illustrati, il settore genera 35,1 miliardi di euro di PIL, sostiene 481.600 posti di lavoro e produce 20,6 miliardi di entrate fiscali. L’analisi ha affrontato anche il tema delle emissioni, indicando una media di 95 grammi di CO₂ per chilometro per i motocicli, contro i 250 grammi delle automobili.