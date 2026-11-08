Da Norton a Harley-Davidson, passando per Triumph, ZXMoto e CFMoto, ecco cinque costruttori che hanno attirato la nostra attenzione con i loro modelli

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA EICMA 2026 ha portato al Salone di Milano numerose novità

EICMA 2026 ha portato a Milano numerose novità del panorama motociclistico internazionale. Dai grandi costruttori come Ducati, Aprilia, BMW, Kawasaki e Suzuki (protagonisti anche dei nostri approfondimenti sui canali social di Virgilio Motori) fino ai marchi meno sotto i riflettori, il Salone ha offerto un’ampia varietà di modelli da scoprire.

Accanto alle anteprime più attese, abbiamo selezionato cinque moto che hanno catturato la nostra attenzione. Tra sportive ad alte prestazioni, piccole cilindrate e reinterpretazioni di nomi storici, si tratta di modelli molto diversi tra loro, ma che vale la pena conoscere più da vicino.

Norton 450 Urban, il rilancio passa anche dalle piccole cilindrate

A un anno dalla presentazione del piano di rilancio Resurgence, Norton torna a EICMA 2026 ampliando ulteriormente la propria gamma. Il costruttore britannico presenta 450 Urban, un modello che segna l’ingresso del marchio in un segmento finora inesplorato. Pensata per un pubblico più ampio, la nuova arrivata punta sulla versatilità, con dimensioni contenute e un’impostazione adatta sia agli spostamenti quotidiani sia alle uscite fuori città.

Norton 450 Urban è equipaggiata con un motore monocilindrico da 454 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 47 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 45 Nm a 6.000 giri/min, valori che consentono di guidarla anche con patente A2. Norton indica un peso obiettivo inferiore a 180 kg in ordine di marcia. Il telaio è realizzato in alluminio e la ciclistica comprende sospensioni KYB regolabili, oltre a un impianto frenante ByBre con ABS Cornering.

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A distinguerla dalle concorrenti è soprattutto la dotazione tecnologica, che comprende un display TFT touchscreen da 8 pollici, una caratteristica poco comune in questa categoria. Sono presenti anche tre modalità di guida, controllo di trazione, cruise control, avviamento keyless e connettività per smartphone. La gamma prevede inoltre due configurazioni: una più orientata all’utilizzo stradale e una dall’aspetto più robusto, con paramani, parafanghi estesi e protezioni aggiuntive, pensata per ampliare le possibilità di utilizzo.

ZXMoto 820RR, dalla Cina arriva una supersportiva a tre cilindri

Il segmento delle supersportive accoglie un nuovo modello proveniente dalla Cina. Si tratta di ZXMoto 820RR, presentata a EICMA 2026 nella sua configurazione definitiva e sviluppata attorno a un motore a tre cilindri in linea da 818,8 cc, una soluzione meno diffusa rispetto ai tradizionali quattro cilindri. La gamma comprende due versioni, la 820RR standard, esposta al Salone di Milano, e la più estrema 820RR-R, assente alla manifestazione, che si differenziano per potenza, peso e componentistica.

Nella configurazione standard, il propulsore sviluppa 135 CV a 12.000 giri/min e una coppia massima di 80 Nm, mentre la variante RR-R raggiunge 145 CV a 13.500 giri/min e 85 Nm. Le differenze riguardano anche il peso in ordine di marcia, che passa dai 193 kg della prima ai 186 kg della seconda. Entrambe adottano un telaio perimetrale in alluminio e sospensioni KYB completamente regolabili, mentre la versione più prestazionale utilizza componenti specifici per contenere la massa complessiva.

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L’elettronica comprende una piattaforma inerziale a sei assi, ABS Cornering, controllo di trazione e cinque modalità di guida. Sono previsti anche quickshifter bidirezionale, Launch Control e Wheelie Control. La 820RR-R aggiunge soluzioni dedicate, tra cui pinze freno Brembo M50S e valvole di aspirazione in titanio, progettate per consentire regimi di rotazione più elevati. Rimangono ancora da chiarire i tempi di commercializzazione sul mercato italiano, dove l’arrivo della supersportiva cinese potrebbe avvenire nel corso del 2027.

Harley-Davidson Sprint 440, il mito americano diventa più accessibile

Una Harley-Davidson nuova a meno di 6.000 euro? È questa una delle particolarità di Sprint 440, presentata a EICMA 2026 come nuovo modello d’accesso alla gamma del costruttore americano. Sviluppata in collaborazione con l’indiana Hero MotoCorp, la moto si rivolge soprattutto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al marchio, senza rinunciare agli elementi stilistici che lo caratterizzano. Una cruiser compatta, con dimensioni e motorizzazione decisamente diverse dalle Harley-Davidson tradizionali.

Il motore è un monocilindrico da 440 cc raffreddato ad aria e olio, capace di sviluppare 27 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 38 Nm a 4.000 giri/min. La trasmissione prevede un cambio a sei rapporti, mentre il peso in ordine di marcia è di 187 kg. La sella, posizionata a 671 mm da terra con pilota a bordo, contribuisce a rendere Sprint 440 accessibile anche ai motociclisti meno esperti. La ciclistica comprende una forcella rovesciata da 43 mm, due ammortizzatori posteriori e un impianto frenante con ABS di serie.

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Nonostante la cilindrata contenuta, Sprint 440 conserva alcuni tratti distintivi del marchio, come il serbatoio sagomato, il faro circolare e il parafango posteriore corto. La strumentazione è affidata a uno schermo TFT a colori da 3,5 pollici, affiancato da illuminazione full LED e presa USB-C. L’aspetto che incuriosisce maggiormente rimane però il posizionamento commerciale: il prezzo di listino per il mercato italiano è stato fissato a 5.790 euro, una cifra che apre l’accesso al mondo Harley-Davidson a una fascia di pubblico più ampia. Il lancio è previsto nel 2027.

Triumph Bonneville T40, un nome storico debutta nella gamma 400

Per la prima volta nella sua storia, la famiglia Bonneville entra nel segmento delle 400 cc. A segnare questo passaggio è Triumph Bonneville T40, presentata al pubblico di EICMA 2026 con un motore monocilindrico e uno stile che richiama la tradizione del marchio britannico. Disponibile anche nella variante T40 Black, caratterizzata da finiture più scure, la nuova arrivata amplia l’offerta del costruttore britannico rivolgendosi anche a chi cerca una classica di cilindrata contenuta, mantenendo gli elementi estetici che contraddistinguono la storica famiglia.

Il propulsore è un’evoluzione del monocilindrico TR Series raffreddato a liquido, capace di sviluppare 32 CV a 7.000 giri/min e una coppia massima di 36 Nm a 5.000 giri/min. La potenza consente la guida con patente A2, mentre il peso in ordine di marcia è di 191 kg. Il design riprende alcuni elementi tipici delle Bonneville, come il serbatoio a goccia, il faro circolare, i cerchi a raggi da 18 pollici all’anteriore e 17 al posteriore, oltre alla coppia di ammortizzatori posteriori. L’altezza della sella è di 790 mm, riducibile a 770 mm con un accessorio dedicato.

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All’estetica tradizionale si affianca una dotazione elettronica che comprende cinque modalità di guida, tre preimpostate e due personalizzabili, oltre a cruise control, controllo di trazione e ABS Cornering. La strumentazione utilizza un display TFT circolare da 4 pollici, con connettività per smartphone e navigazione integrata, inserito in un elemento dal disegno classico. Triumph Bonneville T40 arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2027, mentre il listino sarà annunciato nei primi mesi dell’anno.

CFMoto V4SR-RR, dalla Cina una superbike con aerodinamica attiva

A catturare l’attenzione dei visitatori di EICMA 2026 è stata anche CFMoto V4SR-RR, una superbike cinese che si distingue per il design aggressivo e le soluzioni tecniche adottate. Dopo essere stata mostrata in veste prototipale negli ultimi due anni, la sportiva è arrivata al Salone di Milano nella sua configurazione definitiva, segnando l’ingresso del costruttore in un segmento tradizionalmente dominato dai marchi europei e giapponesi.

Il motore è un quattro cilindri a V di 90° da 997 cc, con una potenza dichiarata di 210 CV e un regime massimo di 15.000 giri/min. La ciclistica comprende sospensioni Öhlins completamente regolabili e un impianto frenante Brembo con dischi anteriori da 330 mm. Tra gli altri componenti figurano pneumatici Pirelli Supercorsa e uno scarico Akrapovič in titanio. Il propulsore svolge anche una funzione portante all’interno della struttura, mentre la carenatura è stata sviluppata con particolare attenzione all’efficienza aerodinamica.

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L’elemento più particolare di CFMoto V4SR-RR riguarda l’aerodinamica attiva, sviluppata anche attraverso il lavoro nella galleria del vento di Pininfarina. Le alette anteriori mobili sono gestite elettronicamente e possono modificare la loro inclinazione durante accelerazione, frenata e percorrenza delle curve, intervenendo sulla deportanza e sulla resistenza all’aria. La commercializzazione è attesa nel 2027, ma disponibilità e listino non sono ancora ufficiali: alcune indiscrezioni parlano di un prezzo inferiore ai 20.000 euro, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore elemento di interesse.