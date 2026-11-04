Aprilia aggiorna a EICMA 2026 lo scooter urban adventure: SR GT 125 e 200 con display TFT, USB-C, vano per il casco integrale e motori i-get

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Aprilia Aprilia SR GT 125 e 200 2027, tutte le novità a EICMA

Tra i tanti riflettori accesi su EICMA 2026, c’è anche quello dedicato a chi la moto la usa ogni mattina per andare al lavoro. Aprilia ha scelto la rassegna milanese per presentare l’evoluzione dei suoi scooter più versatili: il nuovo SR GT 125 e la versione da 200 cc, aggiornati nel look, nella tecnologia e nei dettagli pratici.

Scooter urban adventure

La formula è quella che la Casa di Noale definisce urban adventure, cioè un mezzo pensato per affrontare con la stessa disinvoltura il pavé del centro storico e le strade bianche. Una vocazione che si vede nel carattere dello scooter, più robusto e rialzato rispetto agli scooter tradizionali, e che punta a un pubblico che cerca versatilità senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Con le due cilindrate, 125 e 200, l’offerta si apre sia a chi sta muovendo i primi passi nel mondo delle due ruote sia a chi vuole qualcosa di più brillante per spostarsi anche fuori dal traffico urbano. Per Aprilia, insomma, l’avventura non è un’esclusiva dei grandi viaggiatori: può cominciare anche dietro l’angolo di casa.

Comfort di guida aumentato

Il restyling porta in dote alcune novità che si apprezzano ogni giorno. La più concreta riguarda il vano sottosella, riprogettato per accogliere un casco integrale. Sembra un dettaglio da poco, ma chiunque abbia dovuto portarsi il casco a spasso dopo aver parcheggiato sa quanto faccia la differenza.

Cambia anche la parte elettronica: debutta il display TFT a colori da 5 pollici, affiancato da nuovi blocchetti elettrici e da una presa USB-C di serie per ricaricare lo smartphone durante la marcia.

La connettività passa dall’app Aprilia MIA, che permette di collegare il telefono al cruscotto e di usare la navigazione a pittogrammi, con indicazioni semplici che compaiono direttamente sullo schermo. Anche l’estetica riceve qualche ritocco, a cominciare dai cerchi dal disegno rinnovato, ispirati a quelli del fratello maggiore SR GT 400. Un modo per dare alla piccola un’aria da grande, senza snaturarne la leggerezza.

Moderne motorizzazioni i-get

Sul fronte meccanico, la famiglia si affida ai motori i-get, dotati di sistema Start & Stop per ridurre i consumi nelle soste. L’ottavo di litro eroga 11 kW, cioè 15 CV, con una velocità massima incrementata rispetto al passato, mentre la versione 200 sale a 13 kW, pari a 17,6 CV. Una brillantezza adeguata all’uso a cui sono destinati i due scooter, tra traffico cittadino, extraurbane e qualche divagazione fuori asfalto.

Il capitolo colori propone per le versioni standard le tinte Opalescent Light, Aprilia Black e la nuova Boulder Grey. Chi cerca un tocco più grintoso può invece guardare alla variante SR GT Sport, proposta nelle livree Red Raceway, Boulder Grey e Tornado Green, abbinate a una sella bicolore nera e rossa e a dettagli scuri. Un look più sportivo per chi vuole distinguersi tra la folla degli scooter in sosta davanti a scuola o all’ufficio.

Per ora Aprilia non ha comunicato i prezzi né le date esatte di arrivo nelle concessionarie, dettagli che con ogni probabilità arriveranno nelle prossime settimane. Intanto, a EICMA, i nuovi SR GT 125 e 200 confermano la strategia del marchio: aggiornare un modello già apprezzato con tecnologia utile e soluzioni pratiche, senza stravolgerne la formula.