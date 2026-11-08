Ufficio Stampa EICMA La famiglia adventure di Benelli guarda al 2027 con la nuova TRK 602 X, presentata a EICMA

Non c’è slogan che tenga: il successo della Benelli TRK 502 si misura in oltre 30.000 immatricolazioni italiane. La TRK 602 X affronta una missione impegnativa: ripetere gli stessi risultati, o almeno provarci. A EICMA 2026, però, il marchio di Pesaro allarga i suoi orizzonti la Tornado Naked Tre 903 rispolvera il tre cilindri e lascia spazio ad altre novità. In totale fanno cinque proposte differenti, fra moto pronte a raggiungere i concessionari e soluzioni ancora da sperimentare.

TRK 602 X: la nuova erede della bestseller

Anticipata al Salone del 2025, la TRK 602 X esce finalmente allo scoperto nella configurazione definitiva. Il legame con la famiglia TRK rimane evidente, con superfici della carrozzeria diventano più continue e un frontale che richiama le sorelle 702 e 902. La cilindrata cresce e le novità della TRK 602 X coinvolgono anche la ciclistica e l’equipaggiamento.

Derivato dalla Tornado 550, il bicilindrico parallelo da 554 cc conserva la fasatura a 270 gradi, ma riceve modifiche all’aspirazione e allo scarico. La gamma comprende una versione da 35 kW, che eroga 47,8 CV a 6.500 giri/min e 53 Nm a 5.500 giri/min ed è accessibile ai titolari di patente A2, oltre a una variante da 56 CV senza limitazioni di potenza.

In merito alla struttura, il traliccio in acciaio si combina con nuovi componenti in alluminio. La ciclistica prevede una forcella rovesciata da 43 mm, con 140 mm di escursione, e un monoammortizzatore posteriore che offre 173 mm di corsa alla ruota. Davanti la 602 X monta un cerchio a raggi da 19 pollici e due dischi freno da 320 mm, mentre dietro la ruota misura 17 pollici.

Il display TFT da 5 pollici propone navigazione cartografica o con indicazioni di svolta, oltre alla connettività Bluetooth e Wi-Fi. Due modalità di guida, Normal e Sport, si aggiungono al controllo di trazione disattivabile. Paramani, paramotore, barre protettive e cavalletto centrale completano l’equipaggiamento di serie. Le consegne partiranno nella primavera 2027: il prezzo resta da comunicare.

Tornado Naked Tre 903: il tre cilindri mette le ali

Manca ancora una data di vendita per la novità principale esposta a EICMA. Sulle orme del passato la Tornado Naked Tre 903 riporta in primo piano quel tre cilindri che fa tanto Benelli sportive primi anni Duemila. Il nuovo propulsore sfiora i 900 cc, pesa 56 kg e può raggiungere i 14.000 giri/min. Nessuna indicazione sui valori definitivi di potenza e coppia, anche perché l’esemplare mostrato è un concept.

Sul prototipo compaiono acceleratore Ride-by-Wire, frizione antisaltellamento, cambio elettronico bidirezionale e piattaforma inerziale a sei assi. Persino il terminale di scarico racconta il lavoro di sperimentazione: alcune sue geometrie sfruttano la stampa 3D.

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Merita un capitolo a parte il telaio, suddiviso da Benelli in tre moduli indipendenti: quelli anteriore e posteriore sono in alluminio, quello centrale in materiale composito. La struttura permette di modificare geometrie e rigidità sostituendo i singoli elementi, senza riprogettare l’intera struttura. Le sospensioni coinvolgono Marzocchi davanti e Öhlins dietro, con freni Brembo.

A colpire sono soprattutto le appendici aerodinamiche: due ali laterali regolano separatamente la propria inclinazione in base ai dati della piattaforma inerziale, e a moto ferma rientrano nei convogliatori. Tecnologie interessanti, ma parlarne già come di una futura moto di serie sarebbe prematuro.

Tornado Naked Twin 700: 73,4 CV e dotazioni da viaggio

Meno sperimentale, la Tornado Naked Twin 700 amplia verso l’alto la famiglia delle naked sportive. Riprende il linguaggio estetico della 550, fra serbatoio pronunciato, codino corto e luci diurne a forma di T, ma cambia diverse componenti. Il forcellone passa all’alluminio e lo pneumatico posteriore cresce fino alla misura 180/55.

Il bicilindrico da 698 cc, già conosciuto sulle TRK 702, riceve modifiche all’aspirazione e allo scarico: 73,4 CV a 8.000 giri/min e 67 Nm a 6.000 giri/min. Prevista pure una versione depotenziata a 35 kW per la patente A2.

La dotazione sorprende soprattutto per gli accessori normalmente associati alle moto da turismo: include tre modalità di guida, cruise control, sella e manopole riscaldabili, sensori della pressione degli pneumatici e quickshifter bidirezionale. Freni Brembo e sospensioni Marzocchi caratterizzano la ciclistica, con navigazione integrata nel TFT da 5 pollici. Quanto alle dimensioni, Benelli dichiara una sella alta 805 mm e un peso in ordine di marcia di 195 kg. Debutto commerciale nella seconda metà del 2027.

Leoncino Bobber 400 AMT: addio pedale del cambio

Dal motore bicilindrico a V bene in vista alla coda corta, la Leoncino Bobber 400 AMT rispetta i principi estetici della famiglia. Cercando la leva della frizione o il pedale del cambio emerge la differenza: sulla nuova versione AMT mancano entrambi.

La trasmissione robotizzata a sei rapporti utilizza due attuatori elettromeccanici per azionare frizione e marce. Tre le modalità di funzionamento della trasmissione robotizzata: Drive gestisce le cambiate autonomamente, Manual prevede che sia il pilota a scegliere il rapporto attraverso i pulsanti sul manubrio, Sport privilegia una risposta più vivace. Benelli dichiara cambi marcia in 80 millisecondi.

Il bicilindrico a V da 385 cc mantiene 34 CV e circa 35 Nm di coppia, con trasmissione finale a cinghia. Il freno posteriore passa a una leva sul manubrio, dotata anche di funzione di stazionamento. All’arrivo nei punti vendita, in programma per la primavera 2027, la 400 AMT potrà essere ordinata in tonalità Carbon Black o Desert Tan, a prezzi ancora da definire.

TRK 702 e 702 X: l’elettronica che mancava

Qualche attenzione supplementare lo ricevono pure TRK 702 e 702 X, in particolare sul fronte tecnologico. Sulle versioni stradale e X debutta il comando del gas Ride-by-Wire, che permette di introdurre le modalità Normal, Rain e Sport e il cruise control. La cilindrata resta di 698 cc, con 70 CV e 70 Nm.

Il cruscotto passa a un TFT da 7 pollici, con navigazione a mappa o svolta per svolta, connessione Bluetooth e Wi-Fi. Nuove grafiche accompagnano l’aggiornamento, senza modificare la formula delle due crossover: ruote stradali da 17 pollici sulla 702, cerchio anteriore da 19 sulla X, preferibile sui percorsi misti. I prezzi dei modelli 2027 devono ancora essere annunciati.

Nello stand Benelli compaiono inoltre la Tornado Naked Twin 550, la piccola Tornado Naked 125 e la famiglia BKX, che guadagna uno schermo TFT da 5 pollici e un parabrezza ridisegnato. La 125 arriverà nell’estate 2027, mentre la 550 è attesa in primavera. Il catalogo brulica di novità: il Salone ha acceso la curiosità, ma la prova decisiva arriverà nelle concessionarie.