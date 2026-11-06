Lambretta si prepara per lo storico anniversario del 2027, lanciando a EICMA tre nuovi modelli: due Limited Edition per gamma J e X e il nuovo scooter elettrico Elettra S

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Lambretta Lambretta porta diverse novità a EICMA 2026

Lambretta guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini. Il conto alla rovescia per l’80° anniversario, che verrà celebrato nel 2027, è ufficialmente iniziato e il palcoscenico scelto per anticipare per anticipare le novità è quello di EICMA 2026. Alla kermesse milanese, il marchio porta l’intera gamma, arricchita da nuove colorazioni e da una serie di iniziative che guardano alla propria storia, ma soprattutto all’evoluzione commerciale del prodotto.

La novità principale riguarda il debutto delle Limited Edition dedicate alla serie J e X, realizzate in circa 900 esemplari per ciascuna linea. A queste si aggiunge un passaggio importante per il percorso di elettrificazione del brand. Si dà infatti il alla produzione di Lambretta Elettra S, modello presentato lo scorso anno e derivato dal concept svelato a EICMA 2023.

Lambretta J125 e J200: Limited Edition Cream and Black

Tra le protagoniste di EICMA 2026 ci sono Lambretta J125 e J200. La Limited Edition si distingue per una livrea Cream and Black, abbinata alla sella Dark Grey, al parafango fisso e al logo dell’80° anniversario sulle fiancate. La Serie J, lettera che indica “Junior”, rappresenta la proposta più compatta della famiglia Lambretta. Non manca il richiamo agli elementi tecnici che contraddistinguono il marchio: la scocca in metallo e uno schema di sospensioni che prevede il sistema anteriore a ruota tirata con dopo ammortizzatore e due ammortizzatori laterali al posteriore.

Ufficio Stampa Lambretta

Lambretta porta due motorizzazioni disponibili: J125 con propulsore da 124,6 cc e J200 con un’unità da 174,5 cc. La produzione della serie è iniziata nel 2026, con le versioni speciali che non sono presenti a EICMA 2026, ma sono già disponibili per gli ordini.

Lambretta X250 e X300: stile sportivo e nuove colorazioni

Anche la Serie X si prepara a festeggiare l’80° anniversario con una Limited Edition dedicata alle versioni X250 e X300. In questo caso la caratterizzazione estetica prevede una livrea Crayon Grey and Black con sella nera. La gamma X rappresenta l’interpretazione più moderna di Lambretta, con linee sportive e affusolate, conservando i riferimenti stilistici degli scooter che hanno fatto la storia del marchio.

Il design delle fiancate in acciaio introduce superfici con lavorazione a diamante, mentre la strumentazione TFT porta un ulteriore elemento di modernità. X250 è pensata soprattutto per un utilizzo urbano e per avvicinare una nuova generazione di appassionati. X300 si propone come una soluzione anche idonea per lunghi spostamenti. La Limited Edition è già disponibile per gli ordini ed è realizzata per 900 esemplari.

Lambretta Elettra S: al via lo scooter elettrico

La svolta più significativa è rappresentata dal lancio di Elettra S e dopo la presentazione dello scorso anno si passa alla fase di produzione. Il modello rappresenta il tentativo di trasferire l’identità stilistica del marchio nel mondo dell’elettrico. Il design combina un frontale con linee tese e decise con una parte posteriore caratterizzata da volumi più morbidi e arrotondati, richiamando lo stile della Lambretta anni ’50.

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Il telaio è abbinato a ruote da 12 pollici e alla classica sospensione anteriore a ruota tirata con doppio ammortizzatore. Al posteriore debutta invece una soluzione del tutto riprogettata: un monoammortizzatore disposto orizzontalmente sopra il motore e collegato, attraverso un braccetto, al forcellone in alluminio. Elettra S presenta tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Il motore elettrica sviluppa una potenza continua di 3 kW e massima di 5 kW. La velocità massima si stanzia sui 90 km/h e l’autonomia dichiarata è di 119 km.