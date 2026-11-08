Ufficio Stampa EICMA Il passato di Moto Morini incontra il presente nella nuova Camel, svelata a EICMA

Novant’anni di storia meritano un regalo speciale, possibilmente su due ruote. Moto Morini anticipa a EICMA 2026 le celebrazioni dell’anniversario previsto per il prossimo anno, recuperando due nomi che gli appassionati di lunga data ricorderanno bene: Camel e Coguaro. Le novità del marchio comprendono nuove adventure e allestimenti dedicati alla famiglia X-Cape, con un’attenzione particolare al fuoristrada. Il Salone di Milano offre inoltre l’occasione di osservare da vicino la 3½ Sport, già ordinabile nelle concessionarie.

Camel: 82 CV con lo spirito della Dakar

Negli anni Ottanta, il nome Camel evocava le grandi traversate africane e le imprese alla Parigi-Dakar. Quarant’anni più tardi, Moto Morini recupera quella denominazione per una adventure di media cilindrata, riconoscibile dalla livrea color sabbia e dalla ruota anteriore da 21 pollici. La novità tecnica principale riguarda il bicilindrico parallelo da 670 cc, primo motore di questa architettura sviluppato internamente dal costruttore. Eroga 81,5 CV a 10.000 giri/min e 70 Nm di coppia a 7.000 giri/min, con una velocità massima dichiarata di 195 km/h. Ed è prevista una variante depotenziata per la patente A2.

Sul fronte elettronico, il Ride-by-Wire permette di gestire diverse modalità di guida, con controllo di trazione regolabile e ABS disattivabile per affrontare lo sterrato. Cruise control e navigazione tramite l’app Moto Morini completano la dotazione. Il telaio a traliccio in acciaio cromo-molibdeno lavora con sospensioni regolabili da 250 mm di escursione, sia davanti sia dietro. Ai cerchi a raggi tubeless da 21 e 18 pollici corrisponde una luce a terra di 280 mm. La sella raggiunge gli 850 mm, il serbatoio contiene 20 litri e il peso dichiarato a secco tocca i 200 kg. Arrivo previsto alla fine del 2027, con prezzo ancora da annunciare.

Coguaro 300: il ritorno di un’altra vecchia conoscenza

Dalla fine degli anni Ottanta arriva un altro nome familiare ai motociclisti: Coguaro, all’epoca disponibile nelle cilindrate 350 e 500. La nuova interpretazione riparte dalla base della Kanguro 300, puntando su una guida accessibile anche lontano dall’asfalto.

Ufficio Stampa EICMA

La parentela con la Kanguro emerge dalla meccanica, ma sulla Coguaro il telaio cambia nella zona posteriore, rinforzata per sopportare meglio il peso di passeggero e bagagli. Anche il serbatoio cambia posizione, avanzando verso la parte anteriore della moto.

La vocazione fuoristradistica emerge dalle ruote, da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore, e dai 230 mm di escursione delle sospensioni. Sui fondi sterrati il pilota può inoltre escludere l’ABS. A spingere i 160 kg a secco dichiarati dalla Casa pensa un monocilindrico da 292,4 cc, con 34 CV e 27 Nm di coppia. La sella raggiunge gli 845 mm da terra, il serbatoio contiene 14 litri. Il prezzo arriverà in seguito

X-Cape 1200 Anniversary e 700 Red Edition

Il compleanno del marchio viene celebrato soprattutto dalla X-Cape 1200 Anniversary. La maxi-adventure sfoggia una livrea bianca e rossa, cerchi dorati e il logo celebrativo dei novant’anni sulle carene. La dotazione guarda ai lunghi viaggi: tre valigie, parabrezza maggiorato e protezioni supplementari, compreso un paracoppa in alluminio. A spingerla provvede il bicilindrico a V da 1.187 cc, capace di erogare 129 CV e 106 Nm.

Anziché sulla meccanica, la nuova Red Edition della X-Cape 700 gioca la carta dell’estetica. La Red Edition riprende una combinazione cromatica già apprezzata sulla precedente 650, con carrozzeria Grigio Opaco e cerchi anodizzati rossi. Disponibilità annunciata da febbraio 2027. La 3½ Sport riannoda il legame con gli anni Settanta, stagione che consacrò la storica bicilindrica. Già disponibile in preordine a 4.190 euro, permette a Moto Morini di recuperare un altro capitolo del suo passato.