Con la nuova 450 Urban, Norton amplia la propria gamma e accelera il rilancio internazionale, puntando su prestazioni accessibili e soluzioni premium

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Norton A EICMA debutta la nuova Norton 450 Urban

Norton amplia i propri orizzonti e sceglie EICMA 2026 per presentare una motocicletta destinata a portare il prestigioso marchio britannico verso un pubblico completamente nuovo. Si chiama 450 Urban ed è una proposta che combina dimensioni compatte, tecnologia avanzata e un’impostazione pensata per l’utilizzo quotidiano.

Il debutto arriva a dodici mesi dall’annuncio del piano Resurgence, attraverso il quale la Casa inglese sta ricostruendo la propria presenza internazionale. La nuova arrivata affianca le sportive Manx e Manx R e le adventure Atlas e Atlas GT, introducendo una piattaforma più accessibile senza rinunciare alle caratteristiche distintive del costruttore.

Due versioni e un design ispirato alla storia

La nuova 450 Urban nasce attorno a un telaio in alluminio, soluzione particolarmente interessante per questa categoria. Il progetto privilegia leggerezza, maneggevolezza e facilità di controllo, con una sella bassa e stretta e un serbatoio dalle superfici discendenti verso il pilota.

L’ispirazione arriva anche dalla Norton CS1 del 1927, richiamata attraverso la linea che collega ruota posteriore, forcellone e struttura principale. Il risultato è una motocicletta moderna, con elementi meccanici parzialmente esposti e una carrozzeria caratterizzata da superfici pulite.

Sono previste due interpretazioni. La prima adotta cerchi in lega argentati da 17 pollici, telaio della stessa tonalità e pneumatici stradali. La seconda propone un aspetto più avventuroso, con cerchi neri, telaio grigio, parafanghi maggiorati, paramani, protezioni della forcella, piccolo cupolino e rivestimento specifico della sella.

Motore monocilindrico da 47 CV e ciclistica raffinata

A spingere entrambe le versioni è un monocilindrico da 454 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 47 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 45 Nm a 6.000 giri/min. La trasmissione prevede un cambio a sei rapporti, mentre tra le tecnologie disponibili figura il quickshifter.

L’erogazione è stata studiata per garantire una risposta progressiva e una buona disponibilità di coppia ai regimi inferiori. Norton dichiara un serbatoio da 12 litri e un obiettivo di peso in ordine di marcia inferiore a 180 kg, con caratteristiche compatibili con la patente A2.

La ciclistica comprende una forcella rovesciata KYB da 43 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore posteriore KYB regolabile nel precarico e nel ritorno. L’impianto frenante ByBre utilizza dischi da 320 mm davanti e 240 mm dietro, assistiti dall’ABS cornering.

Tecnologia premium e rilancio internazionale di Norton

La dotazione elettronica rappresenta uno degli aspetti più ambiziosi del progetto. Sono previsti tre riding mode, controllo di trazione, cruise control, fari LED dinamici e un display TFT touchscreen da 8 pollici. Completano l’offerta connettività smartphone, avviamento keyless, presa USB-C, monitoraggio della pressione degli pneumatici e manopole riscaldabili.

Il debutto della 450 Urban a EICMA accompagna una trasformazione industriale avviata dopo l’acquisizione di Norton da parte di TVS Motor Company nel 2020. Il programma Resurgence ha comportato investimenti superiori a 200 milioni di sterline, destinati allo sviluppo dei modelli, agli stabilimenti e alla rete commerciale.

A un anno dalla presentazione della strategia, Norton opera in dieci mercati attraverso oltre 50 punti vendita. Le prime Manx R e Atlas sono già entrate nella fase delle consegne europee, mentre Manx e Atlas GT seguiranno successivamente.

L’obiettivo industriale rimane quello di raggiungere circa 20.000 motociclette all’anno a livello globale. La 450 Urban rappresenta un tassello importante di questa crescita, portando il marchio in un segmento più ampio senza abbandonare l’impostazione premium che caratterizza la sua rinascita.