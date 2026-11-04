Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Honda EICMA 2026, nuova Honda Fireblade 2027

L’EICMA, il grande show per appassionati delle due ruote, crea un clima unico, internazionale, dove il senso di appartenenza al gruppo si sente senza confini di genere. L’ultima arrivata in Casa Honda ha subito raccolto commenti positivi rispettando la tradizione nipponica. Quando si pensa al Giappone, in mente tornano gli oleandri in fiore, una bandiera bianca con un cerchio rosso e naturalmente il marchio dell’Ala dorata.

Senza dimenticare il passato gli ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo della Honda hanno lavorato fianco a fianco con HRC e il team impegnato nel WorldSBK, per trasferire l’esperienza in pista sulle moto di serie. Indossate il casco e preparatevi a scendere in piega con il nuovo telaio in alluminio e una distribuzione dei pesi differente, si pensi solo che la rigidità laterale della nuova Fireblade scende del 20%, l’asse dell’albero motore sale di 5,2 mm e la distribuzione dei pesi si sposta in avanti: 53,3% sull’anteriore e 46,7% sul posteriore. Il risultato è stupefacente, offrendo un moto più agile nei tratti misti, più veloce nei cambi di direzione e in uscita di curva.

Qualità massima

La scelta dei materiali ereditati direttamente dal mondo delle corse vede un alleggerimento sensibile dei pesi: il forcellone è più leggero di 200 grammi, più corto di 1,2 mm e ha una rigidità laterale ridotta del 12%, a cui si aggiungono cerchi alleggeriti, catena da 520 e dischi anteriori da 330 mm più leggeri, il tutto rende la moto più reattiva e veloce a ogni uscita di curva.

Spicca una elettronica avanzatissima: IMU a sei assi per la gestione del controllo di trazione, anti impennata, ABS Cornering e ammortizzatore di sterzo elettronico HESD a tre livelli. L’eredità estetica oltre che meccanica è quella racing: il doppio faro a LED con DRL, il serbatoio in titanio e la sella di 843 mm rendono la moto accessibile anche a piloti piccoli di statura.

La vera novità ed evoluzione rispetto al passato è sotto la carena: quattro cilindri in linea superquadro da 1.000 cc per una potenza di 217 CV a 14.000 giri/min, con una coppia massima di 114 Nm che arriva ora a 10.500 giri/min. Un bolide che necessita di esperienza e una guida che si gode al meglio sui tornanti di montagna o in pista.

Evoluzione tecnica

Rispetto al passato la prima marcia è più lunga, conservando rispetto al modello che sostituisce il silenziatore Akrapovič in titanio, il TBW a doppio attuatore, il Launch Control su quattro livelli e la Smart Key. La Casa giapponese si è superata con l’obiettivo i fare salire in sella una clientela variegata, oltre alla Fireblade standard, in produzione infatti c’è la CBR1000RR-R Fireblade SP, che offre soluzioni ancora più raffinate grazie alla forcella NPX Smart-EC da 43 mm e monoammortizzatore TTX36 Smart-EC. L’impianto frenante è griffato Brembo all’anteriore e al posteriore, con pinze radiali Stylema R a quattro pistoncini sui dischi anteriori da 330 mm.

Il marchio di Tokyo ha pensato a una versione premium: la CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition, una moto praticamente nata per correre, con un peso piuma di 199 kg a pieno carico, 1,3 kg in meno del modello precedente. Tutto è pronto in Casa Honda per darvi buoni propositi per il nuovo anno che verrà.