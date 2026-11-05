All’evento meneghino la Casa di Noale ha sfoggiato i nuovi SR GT 125 e 200, oltre all’entry level SXR125

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Aprilia Aprilia SR GT 125 e 200 all'EICMA 2026

In occasione di EICMA 2026, Aprilia si è concentrata a migliorare le performance delle regine della gamma, alzando l’asticella anche delle proposte urban. Il nuovo Aprilia SR GT 125 e la versione da 200 cc garantiscono una grande versatilità e un look moderno. Non temono pavé cittadino e nemmeno le strade sterrate, offrendo una grande sicurezza anche sulle distanze più lunghe.

Gli scooter SR GT 125 e SR GT 200 sono caratterizzati da elementi solitamente concepiti per mezzi di categoria superiore. Si distinguono per le sospensioni a lunga escursione e per la maggiore altezza da terra che consente di superare ogni ostacolo nelle sfide urbane. Il restyling delle versioni di SR GT 125 e 200 mira ad accrescere il piacere di guida e la praticità, grazie ad un nuovo e più ricco allestimento di serie.

Dotazione ricca

I tecnici hanno aumentato lo spazio sotto la sella, ora in grado di ospitare un casco integrale. L’SR GT integra una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici che prende il posto della precedente a LCD, più intuitiva, mentre la connettività avviene tramite Aprilia MIA che abilita alla navigazione a pittogrammi, come quello montato sulla nuova RSV4.

Di serie le nuove versioni di SR GT 125 e 200 vantano la porta USB-C per la ricarica dei device. Gli inediti cerchi traggono ispirazione del grande SR GT 400, offrendo uno stile più accattivante. Il tunnel centrale permette una super stabilità, in aggiunta a mescole con un disegno del battistrada “all terrain”, che consente di affrontare in sicurezza ogni tipo di fondo, dall’asfalto cittadino, al pavé, alle strade bianche.

I motori i-get con Start & Stop garantiscono buone performance: il 125 presenta una potenza di 11 kW a 9.000 giri e una coppia di 12 Nm a 6750 giri, mentre il 200 ha una potenza di 13 kW a 8.650 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7000 giri. La versione 125 viaggia veloce, grazie a una migliore calibrazione della trasmissione finale. Aprilia SR GT 125 e 200 sono proposti nelle tre colorazioni Opalescent Light, Aprilia Black e il nuovo Boulder Grey, sempre abbinate a pedane, fiancate e maniglie passeggero in colore grigio argento. I cerchi sono neri mentre la sella è nera con cuciture grigie e rosse. Per chi non si accontenta c’è la variante Sport che richiama la tradizioonale colorazione racing.

Ufficio Stampa Aprilia

Le caratteristiche dell’Aprilia SXR125

Lo scooter di ingresso nel mondo Aprilia vanta un telaio monoculla realizzato in tubi di acciaio e da elementi in lamiera stampata che garantisce maneggevolezza e stabilità, impreziosito dai nuovi cerchi sportivi da 14 pollici che calzano pneumatici 120/70. Il disco freno anteriore da 220 mm con pinza a doppio pistoncino e l’affidabile tamburo posteriore da 140 mm sono gestiti dal sistema di frenata combinata CBS.

Il frontale è caratterizzato da un gruppo ottico a LED: il doppio faro è separato al centro da un terzo elemento, riferimento stilistico al triplo faro delle moto sportive Aprilia. La sella è lunga 850 mm, ideale per due passeggeri, e alta da terra solo 804 mm. Il vano sottosella da 20 litri ha una comoda luce di cortesia e contiene un casco jet. Non manca il portapacchi con le maniglie per il passeggero e un vano nel retroscudo con presa USB per ricaricare il telefono. Spicca la nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

ll motore è un monocilindrico di 125 cc a quattro tempi raffreddato ad aria. Sprigiona 7,8 kW, pari a 11 CV, a 7.400 giri. L’Aprilia SXR 125 è commercializzato nelle colorazioni lucide Glossy White, Glossy Silver e Glossy Black; la versione S di SXR 125 propone invece una più sportiva colorazione Glossy Red con dettagli delle plastiche e cerchi neri.