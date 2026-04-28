Le prove moto in pista dell'evento, in programma dall'1 al 3 maggio, coinvolgono sette costruttori e il ricavato sarà destinato in beneficenza

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA La Track Experience, prenotabile sul sito di EICMA, è disponibile a 40 euro, col ricavato destinato in beneficenza

Sono già aperte le prenotazioni per la Track Experience di EICMA Riding Fest 2026. La manifestazione, arrivata alla sua terza edizione e in programma dall’1 al 3 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, lancia nuovamente la formula che consente agli appassionati di provare in pista alcune delle principali novità del mercato moto.

Accanto ai test ride su strada e ai percorsi off-road, accessibili gratuitamente come l’ingresso all’evento, le sessioni in pista restano a numero chiuso e richiedono la prenotazione online. A disposizione ci saranno oltre cinquecento moto, con un programma che prevede anche attività collaterali, ospiti dal mondo delle competizioni e spazi dedicati al pubblico.

Sette costruttori per la Track Experience: chi sono

Per partecipare alla Track Experience di EICMA Riding Fest 2026 è necessario registrarsi attraverso il sito ufficiale della manifestazione, selezionando il marchio, il giorno, il modello disponibile e il livello di guida richiesto, fino a esaurimento dei posti. Il costo previsto per ogni turno in pista è di 40 euro e consente di accedere alle sessioni organizzate sul tracciato del Misano World Circuit Marco Simoncelli con le moto sportive messe a disposizione da sette costruttori: BMW, Ducati, Honda, MV Agusta, KTM, Triumph e Yamaha.

Anche per questa edizione, l’intero ricavato delle sessioni in circuito sarà destinato a iniziative benefiche sul territorio. I fondi raccolti andranno alla Fondazione Marco Simoncelli, ad Amici del Sottomarino Giallo APS e ad A.S.D.C. e A.P.S. Esplora, confermando la finalità solidale che accompagna la manifestazione e che resta uno degli elementi centrali dell’appuntamento di Misano.

Accanto alle attività in pista, EICMA Riding Fest conferma un’offerta ampia di prove gratuite, con oltre cinquecento moto disponibili tra test ride su strada e percorsi off-road. Le prove su asfalto si svolgeranno lungo gli itinerari predisposti nei dintorni del circuito, mentre l’area fuoristrada ospiterà i test dedicati alle enduro. Nel programma è prevista anche la Adventure Rally Experience, che per l’edizione 2026 coinvolgerà tredici case motociclistiche presenti nell’area dedicata.

L’evento mantiene inoltre una parte del programma riservata ai più giovani e alle attività formative. Sono confermate Area 51, dedicata ai ciclomotori, Hashtag 125 per chi si avvicina alle moto di cilindrata superiore, ed EICMA For Kids, il progetto sviluppato insieme alla Federazione Motociclistica Italiana per bambini tra i 6 e i 12 anni. In calendario restano anche i corsi di guida sicura FMI con moto propria, inseriti nel programma delle attività del weekend.

Il programma completo dell’edizione 2026

Oltre alle prove su strada e in pista, EICMA Riding Fest 2026 amplia il programma con una serie di attività collaterali pensate per animare il paddock del Misano World Circuit durante l’intero weekend. Al centro dell’evento ci sarà un palco gestito da Radio Deejay, con una programmazione che alternerà momenti di intrattenimento, incontri con piloti e protagonisti del motorsport, presentazioni di prodotto e la trasmissione in diretta delle gare del Mondiale Superbike su maxischermo.

Nel calendario trovano spazio anche esibizioni di trial e motocross freestyle, aree gaming e attività interattive aperte al pubblico. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano gli Hot Laps in pista a bordo di Honda Civic Type R Best Lap, serie speciale realizzata in 99 esemplari da Honda Auto Italia, partner ufficiale di EICMA per questa stagione. L’iniziativa permetterà ai visitatori di vivere alcuni giri in circuito come passeggeri, aggiungendo una proposta dedicata anche al mondo delle quattro ruote all’interno della manifestazione.

L’accesso a EICMA Riding Fest resta gratuito e comprende l’ingresso al paddock e la partecipazione alle attività previste nel programma, ad eccezione delle sessioni in pista della già citata Track Experience. Le prove di guida potranno essere prenotate sia online attraverso la piattaforma ufficiale sia direttamente sul posto presso gli spazi allestiti dai costruttori, fino alla disponibilità dei posti. Una formula che conferma la volontà di rendere l’evento accessibile al pubblico, mantenendo la possibilità di personalizzare la propria esperienza in base alle attività disponibili.

Per l’edizione 2026 è già stata confermata la presenza di numerosi marchi motociclistici, distribuiti tra le diverse aree dedicate ai test ride e alle esposizioni. Tra i brand annunciati figurano Aprilia, Benda, Betamotor, Benelli, BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, Fantic, Harley-Davidson, Hero, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha, Zero Motorcycles e Zontes, insieme ad altri costruttori che contribuiranno a comporre il parco mezzi disponibile durante i tre giorni della manifestazione.