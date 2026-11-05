Suzuki ha presentato a EICMA la sportivissima GSX-10R e la SV-7S erede della SV650. Due modelli che svelano la NextGen di Hamamatsu

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Ufficio Stampa Suzuki Suzuki ha presentato a EICMA la sportivissima GSX-10R

In anteprima mondiale, in occasione dell’evento meneghino, Suzuki ha scelto di far cadere i veli su due modelli chiave della gamma. Per offrire ancor più scelta a una clientela dal palato fine hanno debuttato la nuova sportiva GSX-10R, sviluppata per l’utilizzo su strada e in pista, e la naked SV-7S, discendente della lunga dinastia SV.

Partendo dalla proposta più accattivante, la GSX-10R declina la sportività ad alte prestazioni con una configurazione racing, nascendo in pista per offrire un piacere di guida estremo anche nella vita di tutti i giorni. Il cuore pulsante è un motore quattro cilindri in linea da 999 cc da 152 CV a 11.000 giri/minuto e una coppia massima di 106 Nm a 9.250 giri, integrato in un telaio a doppia trave in alluminio con nuovo forcellone, forcella Kyb da 43 mm, mono progressivo e freni anteriori Brembo.

Know-how racing

Dalle battaglie in pista nei campionati Superbike e nelle gare endurance, i tecnici della Casa giapponese hanno partorito un propulsore con un inedito circuito di lubrificazione, intervenendo sulla gestione della catena di distribuzione per migliorare fluidità e funzionamento. L’aspetto più importante riguarda l‘elettronica, affidata alla versione più evoluta del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che incorpora ben 15 sistemi di assistenza alla guida.

Il look appariscente, con winglet integrate, è impreziosito dal sistema di segnalazione a terra Suzuki Ground Beacon System. La GSX-10R propone anche l’evoluzione del pacchetto S.I.R.S. gestito dalla piattaforma inerziale IMU, che integra per la prima volta su una Suzuki lo Slide Control per la derapata guidata. La soluzione modula l’erogazione della potenza per aiutare il pilota a gestire lo scivolamento della ruota posteriore in curva. La dotazione è completata da 3 mappe motore Sdms-α, il Launch Control, il cambio rapido bidirezionale, il Cruise Control attivo in piega, la sella a 810 mm, il serbatoio da 18 l e la strumentazione Tft da 4,2″ con app Ride Connect+.

La moto, con il controllo di trazione, l’anti-impennata e la gestione della coppia in funzione dell’inclinazione, diventa guidabile anche nelle mani di centauri non avvezzi alla pista. Si possono scegliere 3 modalità di guida, A (Active), B (Basic) e C (Comfort), che modificano la risposta dell’acceleratore. La dotazione include launch control, controllo del freno motore, quick shifter bidirezionale, cruise control con regolazione della velocità in curva e ABS cornering. C’è persino un limitatore di velocità attivo, che consente di impostare un limite temporaneo superabile in caso di sorpasso. La GSX-10R sarà disponibile nelle livree Blu Misano, Rosso Jerez e Nero Donington. Prezzo ancora top secret.

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Il debutto della SV-7S

La naked protagonista all’EICMA riprende lo schema classico della SV650, con l’aggiunta di una elettronica all’avanguardia e una connettività di ultima generazione. Sotto il serbatoio trova posto un bicilindrico a V di 90 gradi da 645 cc, raffreddato a liquido, con una potenza di 73 CV a 8.500 giri/minuto e una coppia massima di 64 Nm a 6.800 giri.

La proposta con il telaio a traliccio a vista introduce l’acceleratore elettronico ride-by-wire e il Suzuki Drive Mode Selector, che consente di optare tra 3 diverse mappe motore. Sono presenti anche il controllo di trazione, il quick shifter bidirezionale e il Low RPM Assist, che aiuta a evitare lo spegnimento del motore nelle partenze e alle basse velocità. La naked si guida in una posizione eretta grazie a una sella alta 785 mm, pensata per favorire l’agilità nell’uso quotidiano.

La moto svelata in occasione della 83ª edizione di EICMA vanta uno schermo TFT da 4,2 pollici che si connette allo smartphone attraverso il Suzuki Ride Connect+, mostrando notifiche, informazioni sul percorso, traffico e meteo, oltre ai dati relativi alla manutenzione e alla posizione della moto parcheggiata. La SV-7S sarà commercializzata in tre distinte colorazioni: Blu Honolulu, Argento New York e Nero Dubai, al prezzo di 7.190 euro.