Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio stampa Ultraviolette Ultraviolette X-47 Venom, la nuova elettrica indiana

Dopo il debutto europeo della F77, Ultraviolette alza la posta e porta in fiera la X-47 Venom, la prima moto elettrica costruita sulla nuova architettura a 100 volt. La Casa la definisce una crossover unica nel suo genere, e la scheda tecnica un po’ lo conferma. Il prezzo di lancio è di 8.450 euro, con le prime consegne previste all’inizio del 2027. Vediamo allora cosa c’è dietro i numeri.

Architettura a 100 V

Il cuore del progetto è la VX-100, l’architettura a 100 volt su cui nasce la X-47 Venom. A completarla c’è la batteria SRB-11, che secondo Ultraviolette offre fino al 20% di densità energetica in più, un raffreddamento con prestazioni doppie e un percorso termico che smaltisce il calore fino al 50% più in fretta.

Sul fronte della sicurezza della batteria, l’involucro è in alluminio pressofuso con protezione IP67, e c’è anche un fusibile pirotecnico, il primo della categoria secondo la Casa, capace di isolare il circuito in pochi microsecondi in caso di guasto serio. Un sistema di gestione tiene sotto controllo tensione, temperatura e corrente di ogni singola cella.

Per ricaricare basta il caricatore di bordo Type 2 da 1,6 kW, mentre chi ha fretta può optare per il Boost Charger esterno da 3 kW, disponibile come optional.

Tecnologie tra sicurezza e innovazione

Il vero asso nella manica è la sicurezza attiva. Sul retro c’è un radar a 77 GHz che controlla fino a 200 metri e funziona anche con angoli di piega fino a 20 gradi.

Quattro le funzioni: rilevamento dell’angolo cieco, assistenza al cambio di corsia, avviso di sorpasso e avviso di collisione posteriore, che accende anche le luci di emergenza e avvisa il pilota tramite gli specchietti. Secondo Ultraviolette è il primo radar integrato del segmento. A completare il quadro ci sono la dashcam anteriore e posteriore e il Park Assist con telecamera posteriore.

Sul fronte dell’infotainment troviamo un touchscreen TFT LCD da 7 pollici con interfaccia UV Interface X, collegato a un’app dedicata e capace di ricevere aggiornamenti software in tempo reale. A EICMA la Casa mostra anche Violette A.I., l’assistente vocale sviluppato con SoundHound AI: a voce si possono scegliere le modalità di guida, avviare la navigazione e perfino consultare il manuale d’uso.

Potenza e autonomia

Il motore elettrico, battezzato UV Lightfury, dichiara 30 kW di picco, cioè 40 CV e 550 Nm di coppia alla ruota. Interessante il fatto che la Casa assicuri una guida possibile anche con la patente A1: questo implica una potenza continua contenuta, non oltre gli 11 kW.

Le prestazioni non deludono: 0-60 km/h in 2,7 secondi, 0-100 in 5,9 e velocità massima di 155 km/h, con un peso in ordine di marcia di 206 kg. Tre le modalità di guida, Glide, Combat e Ballistic, con 10 livelli di frenata rigenerativa. Non mancano il controllo di trazione a 4 livelli, il Dynamic Stability Control e l’ABS Bosch a doppio canale disinseribile. La luce a terra è di 200 mm, coerente con l’anima crossover.

E l’autonomia? Ultraviolette dichiara 235 km in ciclo urbano WMTC, un dato che andrà verificato nell’uso reale, come sempre quando si parla di moto elettriche. Per farsi un’idea, comunque, bastano pochi mesi: le consegne partono all’inizio del 2027, al prezzo di lancio di 8.450 euro.