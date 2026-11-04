Vespa rinnova a EICMA 2026 la gamma elettrica: Primavera, Primavera Tech e Sprint S offrono tecnologia, autonomia, prestazioni e batteria removibile

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Piaggio Vespa elettriche 2026, tutte le novità a EICMA

A EICMA 2026 Vespa presenta una gamma elettrica completamente rinnovata, composta da tre modelli: Primavera, Primavera Tech e Sprint S.

L’idea è unire il fascino senza tempo della scocca in acciaio con una visione tecnologica proiettata al futuro, per offrire a chi si muove in città un’esperienza di guida fluida, elegante e naturale. Il tutto senza chiedere ai vespisti di rinunciare a quel piacere del viaggio che solo la Vespa sa regalare.

Nuova architettura modulare

La vera rivoluzione, come spesso accade, si nasconde sotto la carrozzeria. Il Gruppo Piaggio ha sviluppato e prodotto interamente in Italia una nuova unità propulsiva elettrica, costruita attorno a un’architettura modulare che garantisce maggiore efficienza e consumi energetici ridotti. Le prestazioni risultano più brillanti e la guidabilità è affinata anche grazie a un inedito sensore di velocità.

C’è poi un dettaglio che merita attenzione: il nuovo motore è stato realizzato senza componenti contenenti terre rare, elementi la cui estrazione e lavorazione hanno un forte impatto ambientale. Una scelta che rende la nuova Vespa elettrica ancora più rispettosa dell’ambiente e che dà alla parola “sostenibile” un significato meno astratto del solito.

Primavera

La Vespa Primavera è il punto di partenza della gamma, la più semplice e immediata. Omologata come ciclomotore, ha una velocità massima limitata a 45 km/h, perfetta per chi si sposta soprattutto in città. Il vantaggio della nuova motorizzazione si sente nelle partenze: la coppia maggiorata regala uno spunto più vivace ai semafori e rende la guida più sicura quando si deve inserire nel traffico.

L’autonomia dichiarata arriva a 85 chilometri, un valore che copre senza affanni gli spostamenti quotidiani. A rendere la vita ancora più comoda c’è la batteria removibile, pensata per essere ricaricata a casa o in ufficio senza dover cercare per forza una colonnina.

Primavera Tech

Chi ha bisogno di un raggio d’azione più ampio può guardare alla Primavera Tech, omologata come motociclo e capace di raggiungere i 67 km/h. È qui che il lavoro di Piaggio sull’efficienza dà i risultati più interessanti: grazie al nuovo motore e all’aggiornato Vehicle Management System, i consumi energetici scendono del 17% e l’autonomia complessiva cresce del 12,5%, avvicinandosi ai 90 chilometri anche nel severo ciclo di omologazione WMTC.

A tutela dell’investimento, sul cruscotto della Primavera Tech è stata introdotta anche la funzione “Mantenimento”, studiata per preservare lo stato di salute della batteria e prolungarne la vita utile durante i lunghi periodi di inattività, come la sosta invernale. Un accorgimento che chi ha un secondo mezzo in garage apprezzerà.

Sprint S

Accanto alla Primavera trova posto la Sprint S, la variante dall’indole più sportiva della famiglia. Come la sorella, è omologata come ciclomotore e condivide con lei la velocità massima di 45 km/h, la coppia più generosa per ripartire in modo deciso e l’autonomia di 85 chilometri, oltre alla batteria facilmente estraibile.

Il carattere, però, è quello di uno scooter dallo stile più grintoso, pensato per chi vuole una Vespa elettrica che si faccia notare anche nel traffico.

Come da tradizione, l’esperienza non si ferma al veicolo: Vespa mette a disposizione il consueto, ricchissimo catalogo di accessori per personalizzare lo scooter e una linea dedicata di caschi, studiati per abbinarsi alle linee morbide dell’icona italiana.