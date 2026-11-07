Fantic torna a EICMA 2026 con le sportive Imola 500 e 125, il Caballero 500 Supermoto e sospensioni FRS: dopo un anno di assenza, il marchio rilancia la gamma

Ufficio Stampa Fantic Fantic a EICMA 2026: la nuova Imola è pronta per la produzione

Dopo aver saltato l’edizione 2025, Fantic torna a EICMA con parecchie novità da mostrare. Non soltanto moto: il 14 ottobre il Tribunale di Venezia ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti di Fantic Motor e Motori Minarelli, aprendo la strada alla nascita di Fantic S.p.A., società a capitale interamente italiano. Il Salone di Milano, in programma fino all’8 novembre, è quindi anche l’occasione per far vedere su quali prodotti il costruttore veneto intende scommettere. L’elenco è lungo: dalle sportive Imola 500 e 125 al Caballero 500 Supermoto, passando per il motocross e le piccole cilindrate.

Imola 500 e 125: le sportive escono dalla fase di attesa

Il nome richiama uno dei circuiti più conosciuti d’Italia, distante una cinquantina di chilometri dallo stabilimento Motori Minarelli di Calderara di Reno. Anticipata negli scorsi anni, Fantic Imola si presenta nella configurazione definitiva, pronta per la produzione. Le cilindrate sono due, 500 e 125, entrambe con carenatura integrale e una posizione di guida raccolta, per assaporare un po’ di atmosfera da circuito anche sulle strade di tutti i giorni.

La Imola 500 utilizza il monocilindrico MM460 da 463 cc, quattro tempi, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+. Deriva dall’unità della Stealth 500, ma adotta un airbox specifico, un collettore di scarico modificato e un pistone alleggerito. Il regime raggiunge i 10.500 giri/min, con una potenza che Fantic indica come prossima al limite consentito dalla patente A2, senza comunicare ancora il dato preciso. Il comando del gas Ride-by-Wire regola la risposta del motore, che trasmette la potenza attraverso un cambio a sei rapporti con frizione antisaltellamento.

Per la 125 è previsto il Minarelli a quattro tempi con fasatura variabile VVA. Sul fronte ciclistico, entrambe impiegano un telaio che unisce traliccio anteriore in acciaio e piastre laterali in alluminio forgiato. Il forcellone è in alluminio, con un rinforzo nella parte inferiore. La 500 inaugura inoltre le sospensioni Fantic Racing Suspension nella configurazione Track, con forcella rovesciata da 43 mm e monoammortizzatore completamente regolabili.

L’impianto frenante ByBre comprende un disco anteriore da 320 mm e uno posteriore da 230 mm, con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. La 500 permette di scegliere tra quattro modalità di guida, Street, Wet, Track e Custom, affiancate da ABS Cornering e controllo di trazione. La 125 ne offre due, Street e Track, con ABS Cornering opzionale. La strumentazione sfrutta un display TFT da 5 pollici e offre una presa USB-C per ricaricare lo smartphone. Per l’illuminazione, Fantic adotta la tecnologia full LED. Due le livree, Factory White e Racing Black. Da maggio 2027 saranno in vendita rispettivamente a 6.990 e 5.990 euro, IVA inclusa.

Caballero 500 Supermoto: il fuoristrada incontra l’asfalto

Con il nuovo 500 Supermoto, il Caballero cambia terreno di gioco. La formula recupera le origini del motard: partire da una moto da fuoristrada e adattarla alle curve dell’asfalto. Parafango anteriore alto e ruote a raggi, da 19 pollici davanti e 17 dietro, tradiscono le radici del Caballero, rivestito per l’occasione della livrea Factory White in bianco, rosso e blu

Con 45 CV e un peso dichiarato di 150 kg senza carburante, il Caballero 500 Supermoto punta sull’agilità, sfruttando l’acceleratore elettronico e la frizione antisaltellamento per gestire la risposta del monocilindrico MM460. Le sospensioni FRS Trail, completamente regolabili, offrono 200 mm di escursione, ma l’altezza della sella raggiunge gli 860 mm da terra. La dotazione prevede ABS Cornering disattivabile, controllo di trazione, mappe motore e freni con dischi da 320 e 230 mm. Il prezzo è di 7.290 euro, con consegne previste da aprile 2027.

Caballero Rally Legend e 700 A2: le altre novità

Agli amanti dello sterrato, Fantic propone il Caballero 500 Rally Legend. L’ispirazione viene dai modello da fuoristrada del passato, ma l’equipaggiamento vanta soluzioni moderne: ruota anteriore da 21 pollici, gomme Pirelli Scorpion Rally STR, sospensioni FRS dedicate, paramotore e griglia di protezione del faro. La colorazione Red Rally Legend veste anche il Rally 125. I due modelli sono già disponibili a 7.590 e 5.990 euro.

La famiglia Caballero si allarga pure sul fronte estetico. La tinta Sunset White si estende alle cilindrate 125, 500 e 700, mentre per il 500 Scrambler debutta il Midnight Violet, un viola scuro. Una novità interessa poi il Caballero 700: il bicilindrico da 689 cc arriverà in versione omologata per la patente A2, con potenza limitata a 35 kW, consentendone la guida senza patente A illimitata.

XXF250 EVO: nel motocross cambia più di qualche dettaglio

La sigla EVO identifica la nuova filosofia di aggiornamento del reparto fuoristrada: anziché intervenire sulla moto a ogni cambio di anno, Fantic introdurrà le modifiche quando saranno pronte. A rompere gli indugi è la XXF250 EVO, con un nuovo monocilindrico quattro tempi da 250 cc, rivisto nell’aspirazione e nella distribuzione per migliorare la risposta soprattutto agli alti regimi.

Debutta la frizione idraulica con molla a tazza, abbinata allo scarico Akrapovič di serie. Il telaio perimetrale in alluminio riprende alcune soluzioni della XXF450, con nuovi supporti motore, e le sospensioni KYB ricevono una taratura aggiornata, a partire dalla forcella SSS aggiornata da 48 mm. Alla centralina Athena-GET si affiancano mappe selezionabili al manubrio, Traction Control e Launch Control, con regolazioni gestibili dall’app WiGET. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 101 kg; Per acquistarla servono 10.890 euro.

Sospensioni FRS e nuovi colori per le 50 e 125

Con le sospensioni FRS, Fantic svela a EICMA una delle sue principali novità tecniche, frutto di uno sviluppo interno e non riservata a un unico modello. La famiglia comprende le forcelle Track43 per Imola, Trail43 per Caballero e TR43 per Enduro e Motard, tutte con steli da 43 mm ma escursioni differenti secondo l’utilizzo. In base alla versione variano le possibilità di regolazione.

Le nuove sospensioni arrivano sulle Enduro e Motard 50 e 125 Competition, che ricevono componenti anodizzati e le colorazioni Factory White e Acid Black, quest’ultima con dettagli rosa e verdi. Trovano conferma nella gamma i motori Minarelli: 50 cc a due tempi e 125 cc a quattro tempi con fasatura variabile. L’età dei possibili guidatori cambia insieme alla cilindrata: le 50 possono essere guidate già a 14 anni con la patente AM, le 125 dai 16 con la A1. Dalle prime esperienze in sella ai percorsi sterrati, le piccole cilindrate ribadiscono la vocazione fuoristradistica del marchio. I prezzi partono da 3.790 euro per le 50 Performance e 4.990 euro per le 125 Performance, salgono rispettivamente a 4.490 e 5.990 euro per le Competition, disponibili da marzo 2027.