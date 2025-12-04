Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Fantic Fantic Stealth 500 arriva a gennaio 2026, dopo essere stata presentata a EICMA 2024

Fantic Stealth 500 amplia la presenza della Casa italiana nel segmento delle naked sportive e rappresenta un tassello del percorso di rilancio intrapreso dopo un periodo di crisi culminato in una profonda ristrutturazione interna. Il modello è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire una guida diretta e dinamica, combinando componenti moderne e un’impostazione progettata interamente in Italia. La gamma Stealth deriva dall’attività in pista del marchio e punta a coniugare versatilità e sensazioni di guida più estreme. Accanto alla già nota Stealth 125, orientata all’uso quotidiano, la Stealth 500 propone una configurazione più potente pensata per chi desidera un approccio sportivo anche nei tragitti di tutti i giorni.

Il punto forte è la leggerezza

Presentata con largo anticipo a EICMA 2024 insieme alla 125, Fantic Stealth 500 arriva ora sul mercato con l’obiettivo di distinguersi per leggerezza e maneggevolezza. Il modello condivide con la sorella minore un peso contenuto, fermandosi a 147 kg a secco, valore che la colloca come la 500 più leggera della categoria. Questa caratteristica incide direttamente sull’agilità, rendendo il nuovo modello adatto tanto alla guida urbana quanto ai percorsi più dinamici. Il pacchetto ciclistico si completa con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 110/70×17 e 150/60×17 e con cerchi in alluminio a 5 razze, elementi che contribuiscono a definire una risposta precisa e un comportamento coerente con il posizionamento streetfighter del modello.

Il motore MM460, già adottato sul Caballero e ottimizzato per applicazioni stradali e sportive, rappresenta il cuore tecnico di Stealth 500. Si tratta di un monocilindrico Euro 5+ da 463 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a quattro valvole e iniezione elettronica gestita da un corpo farfallato Ride-by-Wire da 46 mm. Sviluppato in collaborazione con Motori Minarelli, il propulsore punta su una risposta immediata e su una curva di erogazione lineare, mantenendo valori di potenza in linea con i limiti della patente A2. La dotazione comprende frizione multidisco antisaltellamento e cambio a sei rapporti, affiancati da quattro Riding Modes – Street, Rain, Track e Custom – che intervengono su Traction Control, ABS Cornering e mappatura motore, permettendo al rider di adattare rapidamente la configurazione alle diverse condizioni di guida.

Disponibile in concessionaria a gennaio 2026

Fantic Stealth 500 si basa su un telaio misto in acciaio e alluminio, abbinato a un forcellone in alluminio e a un telaietto posteriore smontabile, soluzione che contribuisce a contenere il peso e a garantire robustezza. La ciclistica Fantic FRS comprende una forcella USD da 41 mm e un monoammortizzatore FRS 125 regolabile nel precarico, con geometrie e setting sviluppati specificamente per la cilindrata 500. Il sistema frenante è composto da un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e da un disco posteriore da 230 mm, configurazione che punta a offrire una risposta modulabile e costante.

La gamma introduce tre colorazioni che differenziano l’identità estetica del modello. Le versioni Rosso e Giallo rappresentano la base dell’offerta e condividono un prezzo di 6.490 euro. La Acid Green costituisce la proposta intermedia a 6.590 euro, mentre la Racing White si colloca al vertice della gamma con un posizionamento di 6.640 euro. Stealth 500 sarà disponibile in tutte le concessionarie a partire da gennaio 2026.