Fonte: Ufficio Stampa Felo Felo ha prodotto una serie speciale della FW03 ispirata a Simoncelli

Marco Simoncelli nella sua sfortunata e breve carriera è riuscito a conquistare una folla intera, che ancora lo ama come se fosse sceso in pista soltanto ieri. Eppure, il Sic manca da quel tragico 23 ottobre del 2011, quando perse la vita sul tracciato di Sepang, in Malesia, a soli 24 anni. Oggi il brand Felo, importante realtà della mobilità elettrica a due ruote, presenta sotto ai riflettori di EICMA 2023 una moto che è un omaggio al leggendario pilota della MotoGP, davanti agli occhi del padre di Marco, Paolo Simoncelli. La FW03 SIC58 Limited Edition è più di un tributo, è quasi un atto d’amore che lascia il segno.

Un modello ispirato

Per arrivare alla composizione della straordinaria FW03 SIC58 Limited Edition, Felo ha usato come base di partenza la FW03 Type 2. Il team ha sfruttato questa solida moto per arrivare a sviluppare una livrea che fosse ricollegabile in un flash a Marco Simoncelli. Ed è per questo motivo che sono stati utilizzati dei colori e dei dettagli che riportano a galla il ricordo del compianto centauro di Cattolica: il giallo fluorescente, il nero, il bianco e il rosso; elementi che rimandano alle livree delle moto e delle tute da gara del Sic.

Due strisce rosse parallele aggiungono un tocco distintivo, mentre le macchie di leopardo, simbolo di velocità e agilità, ci riportano istintivamente al ricordo di Simoncelli. Questo modello speciale avrà una tiratura limitata di 580 pezzi e un prezzo al pubblico 5.990 euro, compresa una garanzia di 5 anni sulle batterie. Felo, comunque, non è l’unico costruttore ad aver pensato a un oggetto dedicato al Sic, infatti nel recente passato è stata presentata anche una curiosa e-bike con la livrea numero 58.

Paolo Simoncelli presente a EICMA

EICMA è la più importante rassegna dedicata al mondo delle due ruote, declinate in ogni sua forma. La kermesse di Rho Milano Fiera è stata la cornice giusta per presentare a un pubblico di appassionati, un modello così evocativo di una personalità indimenticabile all’interno del motociclismo. Dunque, per l’occasione non poteva mancare neppure Paolo Simoncelli, padre del compianto Marco che ha dichiarato con orgoglio: “Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa collaborazione con Felo, hanno creato un prodotto di elevatissima qualità e la realizzazione della serie limitata SIC58 rappresenta appieno lo spirito e la gioia che porta con sé questo nome. I fan e gli appassionati di tutto il mondo avranno un nuovo oggetto dei desideri da inserire nella loro wishlist, speriamo di sorprenderli”.

Questo oggetto del desiderio è stato generato con enorme passione, per onorare la memoria di un pilota che ha toccato il cuore di molti appassionati di moto, da Alessandro Taglioretti, CEO di FELO Moto Italy, che ha affermato: “Da appassionato di Motosport e fan di Marco, presentare il nostro veicolo più atteso – l’FW03 – in una versione a lui dedicata mi riempie di gioia, orgoglio ed emozione. Una colorazione unica, vivace, spiritosa”.

Felo, la gamma italiana

Felo è una realtà di lungo corso, che in Italia è sbarcata nel 2022. La sua gamma presenta moto elettriche di sicuro fascino, come: la FW03 STD, ispirata al CUB di Honda; la FW03 Type 2; la FW06, che ha fatto conoscere il brand in tutto il globo; la FW05 e la FW07. Tutte quante sono presenti a EICMA nella Hall 14, Booth A52, insieme alle tante novità della rassegna.