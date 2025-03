Ducati Panigale mai vista prima così

Nel cuore del ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra eleganti affreschi e antichi arazzi, la burocrazia ha lasciato spazio alla passione. Quella per le due ruote. Ducati ha presentato la nuova Panigale V4 Tricolore Italia, un gioiello da collezione, prodotto in soli 163 esemplari numerati. Una moto pensata per accendere gli appassionati e, al tempo stesso, celebrare l'eccellenza sportiva e industriale italiana.