Harley Davidson, le curiosità che non sai del marchio di moto americano

Il brand americano è diventato per molti motociclisti uno stile di vita, di una cultura e di viaggiare on the road. Dal 1903 ad oggi la Casa di Milwaukee ha riempito pagine di storia e di aneddoti. Soprattutto ha creato un vero e proprio movimento, che si esprime attraverso i numerosi raduni che ogni anno celebrano il marchio Harley Davidson in tutto il mondo.