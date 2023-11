Triumph TF 250-X: l’inedita gemma inglese da motocross

Un nuovo capitolo, una nuova era. Triumph presenta l'inedita TF 250-X, la prima di una nuova specie e che adora sporcarsi tra il fango, la polvere e lo sterrato. La Casa di origine britannica esordisce in un campo finora inesplorato, quello del motocross, ma lo fa nel modo più congeniale a sé stessa, con personalità e stile. In 120 anni di storia del marchio non si era mai visto un oggetto del genere che, tra l'altro, è in grado di combinare un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria, e di sfoggiare un pacchetto tecnico e di componentistica di primissimo piano. Un modo intrigante per farsi conoscere anche dalla concorrenza.