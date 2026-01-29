Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Aprilia SR GT 400 è stata la principale attrazione allo stand Aprilia al MBE di Verona

Al Motor Bike Expo di Verona, andato in scena dal 23 al 25 gennaio, non è mancata Aprilia, che ha allestito uno stand per presentare la panoramica completa delle proprie proposte per il 2026. Dai prototipi da competizione ai modelli di serie, dalle adventure ai modelli più accessibili per i giovani: la Casa di Noale ha confermato la propria strategia orientata a coprire più segmenti possibili, mantenendo al contempo una solida continuità a livello tecnico.

Aprilia SR GT 400 sotto i riflettori di Motor Bike Expo

Tra le novità esposte da Aprilia al Motor Bike Expo di Verona, uno dei principali punti di interesse è stato attorno a SR GT 400, scooter crossover presentato ufficialmente a EICMA 2025. Il modello rappresenta l’evoluzione più recente delle varianti 125 e 200, inserendosi nel segmento dei motocicli di media cilindrata ,con un’impostazione che unisce praticità urbana e soluzioni di derivazione motociclistica. Punta di diamante della gamma SR GT, è stato concepito per la città, senza rinunciare a una maggiore versatilità su percorsi extraurbani e strade a fondo irregolare, grazie a una ciclistica orientata al controllo e alla stabilità.

Dal punto di vista tecnico, Aprilia SR GT 400 adotta un monocilindrico 4 tempi da 399 cc raffreddato a liquido, omologato Euro 5+, capace di erogare 36 CV e abbinato a un peso in ordine di marcia dichiarato di 186 kg: dati che contribuiscono a collocarlo ai vertici della categoria per rapporto peso/potenza. La dotazione di serie comprende strumentazione TFT da 5 pollici, sistema keyless, controllo di trazione e ABS, entrambi regolabili ed escludibili. La ciclistica prevede una forcella a steli rovesciati da 41 mm e sospensioni a lunga escursione.

La gamma completa Aprilia per il 2026

Aprilia ha portato anche una panoramica completa della gamma moto per il nuovo anno, con particolare attenzione ai modelli dedicati ai possessori di patente A2. In primo piano RS 457, proposta anche nell’allestimento GP Replica, e Tuono 457, modello pensato come punto di accesso alla gamma naked del marchio, mostrato nella nuova colorazione Mantis Purple. Accanto alle proposte più accessibili, spazio anche alla famiglia Factory, che per il 2026 ha introdotto nuove grafiche ispirate ai temi della ricerca aerodinamica, coinvolgendo le supersportive RSV4 e Tuono V4 insieme alle medie RS 660 e Tuono 660.

Lo stand ha ospitato inoltre Tuareg Rally, versione derivata direttamente dall’esperienza maturata nelle competizioni rally-raid. Il modello, protagonista assoluto delle ultime edizioni dell’Africa Eco Race, è stato esposto come espressione della declinazione più specialistica della piattaforma Tuareg. La presenza a Verona ha coinciso con l’avvio dell’edizione 2026 della gara africana, che ha visto nuovamente impegnato il team Aprilia Tuareg Racing con Jacopo Cerutti, rafforzando il legame tra attività sportiva e produzione di serie del brand italiano.

Spazio anche per le purosangue da corsa

Allo stand Aprilia, allestito insieme alle novità di Moto Guzzi (anch’essa appartenente al Gruppi Piaggio), è stata esposta RS-GP25 utilizzata da Marco Bezzecchi in MotoGP. Accanto al prototipo per il Motomondiale, i visitatori di Motor Bike Expo hanno potuto vedere da vicino RS 660 Trofeo, una versione pensata esclusivamente per l’attività in circuito – dunque non utilizzabile come moto stradale – e per il Trofeo Aprilia 660. A proposito, la stagione 2026 il campionato monomarca scatterà a Misano Adriatico il prossimo 24-26 aprile e proseguirà con le tappe di Mugello (8-10 maggio), Brno (10-12 luglio), Misano (23-26 luglio), Cremona (18-20 settembre) e Vallelunga (9-11 ottobre).