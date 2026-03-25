Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Harley-Davidson La Enthusiast Collection – Liberty Edition di Harley Davidson celebra i 250 anni degli Stati Uniti d'America

Aria di novità in casa Harley-Davidson. La Casa statunitense ha presentato la gamma completa per il 2026, ampliando l’offerta con tredici nuovi modelli che spaziano tra Grand American Touring, Trike, Adventure e Custom Vehicle Operation.

La presentazione è avvenuta online attraverso un evento dedicato, accompagnato dalla pubblicazione di un video ufficiale sui canali digitali del marchio. L’aggiornamento riguarda sia l’aspetto tecnico sia quello estetico, con interventi mirati, oltre alla presenza di tre modelli di un’edizione limitata denominata Enthusiast Collection – Liberty Edition, realizzati per celebrare i 250 anni dalla firma della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Aggiornamenti tecnici ed estetici

Fra i tredici nuovi modelli presentati da Harley-Davidson ci sono Street Glide Limited e Road Glide Limited, che aggiornano la proposta Grand American Touring con interventi mirati su motore, tecnologia e comfort. Entrambe adottano il nuovo Milwaukee-Eight 117 VVT, abbinato a una serie di evoluzioni che riguardano anche il sistema di carico e l’ergonomia complessiva, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza nei viaggi a lunga percorrenza per pilota e passeggero.

L’equipaggiamento comprende il sistema audio sviluppato con Rockford Fosgate, il sistema operativo Skyline OS con navigazione integrata e interfaccia su display touchscreen. Tra gli aggiornamenti figura anche un portapacchi Grand Tour-Pak ridisegnato.

Nella gamma figurano anche Street Glide 3 Limited e Road Glide 3, modelli a tre ruote basati su una piattaforma di seconda generazione. Le novità principali riguardano l’introduzione di una sospensione posteriore completamente rivista, che contribuisce a migliorare comfort e stabilità. Anche in questo caso è previsto il motore Milwaukee-Eight 117 VVT, con dotazioni tecnologiche e soluzioni di connettività allineate a quelle dei modelli touring a due ruote di fascia più alta.

Trova spazio nell’offerta la linea Custom Vehicle Operation, che include cinque modelli a produzione limitata: CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited e CVO Street Glide 3 Limited, affiancati dalle aggiornate CVO Road Glide ST e CVO Street Glide.

Arriva la Pan America 1250 Limited

All’interno della gamma Harley-Davidson debutta Pan America 1250 Limited, una versione che amplia l’offerta nel segmento adventure touring con una dotazione orientata all’utilizzo off-road. Il modello viene proposto con un pacchetto completo di accessori installati in fabbrica, tra cui set di valigie in alluminio composto da top case e borse laterali, con una capacità complessiva di 120 litri.

Tra le dotazioni figurano anche il cambio quickshifter, protezioni per scarico, radiatore e sottoscocca, oltre alla possibilità di regolare la posizione di pedale del freno e leva del cambio per migliorare il controllo nella guida in piedi.

Restano confermate le caratteristiche già presenti su Pan America 1250 Special, come le sospensioni semi-attive anteriori e posteriori, le ruote a raggi tubeless e il sistema di illuminazione adattiva Daymaker. Il modello offre nove modalità di guida selezionabili, comprese quelle dedicate all’off-road, affiancate dai sistemi di assistenza alla guida sviluppati dal marchio.

Tra le soluzioni tecniche è presente anche il sistema Adaptive Ride Height, che regola automaticamente l’altezza della moto tra la posizione da fermo e quella di marcia. La dotazione di serie include inoltre paramani e manopole riscaldate, mentre le informazioni di bordo e le funzioni di infotainment sono gestite tramite uno schermo TFT a colori da 6,8 pollici con interfaccia touchscreen e connettività Bluetooth.

Il comparto motore è affidato al Revolution Max 1250, bicilindrico a V raffreddato a liquido da 1.250 cc, in grado di erogare 149 CV a 8.750 giri/min e 124 Nm a 6.750 giri/min, con un’erogazione pensata per offrire prestazioni su un ampio arco di utilizzo.

Un omaggio ai 250 anni degli Stati Uniti d’America

Chiude la gamma di Harley-Davidson la Enthusiast Collection – Liberty Edition, serie speciale realizzata per celebrare i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti d’America (nel lontano 4 luglio 1776). La collezione comprende tre modelli: Street Glide, Street Glide 3 Limited e Heritage Classic, proposti con una configurazione estetica dedicata che richiama il tema della ricorrenza, senza modifiche alla base tecnica rispetto alle versioni di serie. Tutti i modelli adottano la colorazione Midnight Ember, una tonalità nera metallizzata sviluppata appositamente per questa edizione.

Le grafiche includono elementi specifici come l’aquila Liberty Edition sui lati del serbatoio e sulla carenatura, oltre a dettagli aggiuntivi su console e coperture motore. Anche la sella presenta finiture dedicate, con cuciture blu e inserti a righe nei colori rosso, bianco e blu, insieme al logo del marchio ricamato.

Per Street Glide e Heritage Classic è previsto anche un parabrezza con finitura blu. Dal punto di vista tecnico, le caratteristiche restano allineate ai rispettivi modelli di produzione 2026. La Enthusiast Collection viene realizzata in quantità limitata, con una produzione complessiva prevista di circa 2.500 unità a livello globale.