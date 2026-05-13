In occasione dell’ultima trimestrale, la Casa di Milwaukee ha fissato il ritorno dello storico modello al 2027, a un prezzo inferiore ai 10.000 dollari

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Harley-Davidson In foto la Sportster Iron 883 Model Year 2020, due anni prima dell’uscita di scena dalla gamma Harley-Davidson

Harley-Davidson cambia ancora strategia e fa marcia indietro su una delle moto più rappresentative della propria storia. Dopo aver deciso di mandarla in pensione quattro anni fa, la Casa di Milwaukee starebbe lavorando al clamoroso ritorno sul mercato di Sportster 883, prevista nuovamente in gamma nel 2027.

Ad annunciarlo è stato Artie Starrs, attuale CEO del celebre marchio statunitense, in occasione della presentazione dell’ultima trimestrale. “Back to the Bricks” – questo il nome del nuovo piano industriale – punta a recuperare la tradizione della Motor Company e ad avvicinare nuovi clienti attraverso modelli più accessibili, segnando una netta discontinuità rispetto alle strategie adottate negli ultimi anni.

Primi dettagli sulla Sportster 883

Il ritorno di Sportster 883 rappresenta uno dei passaggi più significativi del nuovo corso Harley-Davidson. Il modello con motore Evolution raffreddato ad aria era uscito di scena nel 2022 dopo oltre trent’anni di carriera, lasciando scoperto quello che per lungo tempo è stato il principale punto d’ingresso alla gamma della Casa americana.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Artie Starrs al Wall Street Journal, la nuova versione manterrà la cilindrata da 883 cc. Le immagini mostrate durante la presentazione del piano industriale anticipano diversi richiami estetici al modello originale. Nelle silhouette diffuse da Harley-Davidson si riconoscono il classico bicilindrico a V di 45 gradi, il filtro dell’aria circolare e un’impostazione generale molto vicina alla precedente Iron 883.

Alcuni elementi sembrano però rivisti, a partire dal parafango posteriore più esteso e dalla ruota anteriore di dimensioni differenti. Tra i dettagli che sembrano confermati anche il tradizionale Peanut Tank, da sempre associato alla famiglia Sportster. Sul fronte tecnico, al momento non sono stati diffusi dati ufficiali sulle modifiche apportate al motore.

Un ritorno a un prezzo accessibile

Il ritorno di Sportster 883 sarebbe legato anche alle richieste arrivate negli ultimi anni dalla rete commerciale Harley-Davidson. Secondo quanto riferito da Artie Starrs, il modello continuerebbe a essere uno dei più richiesti dai concessionari del marchio a livello globale, nonostante l’uscita di scena. La strategia della Casa americana punta infatti a recuperare quella fascia di clienti rimasta scoperta dopo il progressivo aumento dei prezzi medi della gamma, tornando a proporre una moto più accessibile rispetto agli standard attuali del marchio.

Negli Stati Uniti d’America, il prezzo della nuova Sportster 883 dovrebbe collocarsi attorno ai 10.000 dollari, valore inferiore rispetto ai 10.749 dollari richiesti per Iron 883 nel 2022. La produzione destinata al mercato americano dovrebbe tornare nello stabilimento di York, in Pennsylvania, mentre per gli altri mercati Harley-Davidson potrebbe affidarsi ancora una volta alla produzione in Thailandia. Per il momento non sono invece emerse indicazioni ufficiali sui prezzi previsti per il mercato europeo.

In arrivo anche Sprint X440

Accanto al ritorno di Sportster 883, Harley-Davidson starebbe lavorando anche a una nuova moto d’accesso destinata a posizionarsi alla base della gamma. Il progetto dovrebbe riportare in vita il nome Sprint e, secondo le indiscrezioni emerse finora, deriverebbe dalla piattaforma della X440 sviluppata in collaborazione con Hero MotoCorp per il mercato indiano.

L’obiettivo della Casa americana sarebbe quello di ampliare il pubblico del marchio attraverso un modello più compatto ed economico, con un prezzo che dovrebbe collocarsi ben al di sotto dei 10.000 dollari, anche se le ipotesi iniziali di una soglia vicina ai 6.000 dollari sembrano essersi progressivamente allontanate.

Dal punto di vista tecnico, la base dovrebbe restare quella già vista sulla X440, caratterizzata da un monocilindrico oil-cooled da 440 cc con distribuzione SOHC a due valvole, accreditato di 27 CV e 38 Nm di coppia massima a 4.000 giri, abbinato a un telaio tubolare. Le silhouette mostrate durante la presentazione suggeriscono però un’impostazione profondamente rivista sotto il profilo stilistico, con proporzioni più vicine alla tradizione cruiser Harley-Davidson. Dalle immagini emergono infatti una sella particolarmente bassa, un posteriore allungato e geometrie differenti rispetto alla X440 già commercializzata. Sempre più distante, invece, l’ipotesi di una derivazione dalle X350 e X500 prodotte in Cina da Qianjiang per Harley-Davidson.

Note positive nel primo trimestre

La nuova strategia di Harley-Davidson si inserisce in un tentativo più ampio di invertire una tendenza negativa che negli ultimi anni ha inciso in modo significativo sui volumi del marchio. Dal 2019 a oggi le vendite globali avrebbero registrato un calo complessivo vicino al 40%, spingendo la Casa di Milwaukee a rivedere più volte la propria impostazione industriale e di prodotto.

I primi dati relativi al 2026 mostrano comunque alcuni segnali di stabilizzazione. Le scorte presso i concessionari risultano in calo del 22% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le vendite globali di motociclette segnano un incremento dell’8%, con un +14% sul mercato statunitense. Restano però alcune criticità: le spedizioni sono ancora in flessione del 3% e il fatturato si attesta a circa 1,1 miliardi di dollari, in calo del 2% su base annua.