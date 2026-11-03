EICMA 2026, Harley-Davidson Sprint 440: la nuova cruiser dal prezzo contenuto

La Harley-Davidson Sprint 440 debutta a EICMA 2026 con un monocilindrico da 27 CV e sella ribassata: il prezzo di partenza in Italia è fissato a 5.790 euro

Ufficio Stampa Harley-Davidson Harley-Davidson Sprint 440, debutto a EICMA 2026: la cruiser sorprende soprattutto per il prezzo

Una Harley-Davidson da meno di 6.000 euro? Per una volta non si tratta di un usato, ma di una motocicletta nuova fiammante. Il marchio americano presenta a EICMA 2026 la Sprint 440, una cruiser di piccola cilindrata sviluppata insieme all’indiana Hero MotoCorp.

Il motore monocilindrico da 440 cc sviluppa 27 CV, una potenza alla portata della patente A2. La posizione di guida ribassata e il profilo stretto dovrebbero facilitare soprattutto le manovre nel traffico, ma la Sprint 440 si presta anche a qualche viaggio fuori città. Per il presidente e amministratore delegato Artie Starrs, la Sprint rappresenta un invito a mettersi in sella rivolto anche a quanti desiderano tornare in moto dopo una lunga pausa.

Prezzi e disponibilità in Italia

Sul sito ufficiale Harley-Davidson Italia il prezzo consigliato parte da 5.790 euro. Il listino riflette la filosofia della Sprint 440: cilindrata contenuta e una dotazione che privilegia le funzioni essenziali. La versione d’ingresso è proposta nella colorazione Dark Billiard Gray, alla quale si affiancano Vivid Black e Teal Thunder. La scelta delle tinte può comportare un sovrapprezzo: per il Vivid Black, ad esempio, il configuratore italiano indica 200 euro aggiuntivi.

A proposito delle consegne, Harley-Davidson prevede tempistiche differenti secondo il mercato. La Casa ha annunciato l’arrivo negli Stati Uniti nella primavera 2027, ma questo calendario non va automaticamente esteso all’Italia.

Lo stile Harley-Davidson in formato compatto

Neanche su un modello di cilindrata contenuta Harley-Davidson rinuncia al suo caratteristico serbatoio a goccia. La Sprint 440 mantiene un’impostazione cruiser, come sottolineano il faro anteriore sospeso e il parafango posteriore corto. La sella fastback accompagna il profilo della moto e conserva lo spazio per un passeggero. Il serbatoio contiene 9 litri di carburante ed è attraversato da una grafica arancione, presente su tutte e tre le colorazioni. Sulle fiancatine compare Harley Hare, una lepre stilizzata scelta come mascotte del modello, perché un prezzo accessibile non vuol dire scendere a compromessi in quanto a carattere.

La cura estetica coinvolge anche il motore, con alcune superfici lavorate a vista. Sul terminale di scarico spicca la forma rastremata, mentre al centro del gruppo ottico anteriore compare il logo Harley-Davidson. La posizione in sella ribadisce il pubblico di riferimento della Sprint 440. Dai 683 mm senza carico l’altezza scende a circa 671 mm considerando l’abbassamento delle sospensioni con il pilota a bordo, secondo i dati del comunicato internazionale.

La seduta stretta riduce ulteriormente la distanza necessaria per appoggiare i piedi a terra, così da aiutare i motociclisti di statura contenuta, soprattutto nelle manovre da fermo, quando il peso del mezzo si avverte maggiormente. La scheda italiana indica 189 kg in ordine di marcia, non pochi in assoluto, ma piuttosto contenuti rispetto a molte altre Harley-Davidson. La posizione naturale delle braccia e i comandi facilmente raggiungibili completano un’impostazione studiata per gli spostamenti quotidiani.

Motore monocilindrico da 440 cc e cambio a sei marce

Nei viaggi in autostrada il motore trova un po’ di respiro, cortesia del cambio manuale a sei marce, con i rapporti più lunghi riservati alla quinta e alla sesta. I motociclisti alle prime armi si sentiranno coccolati dalla frizione assistita e antisaltellamento, che alleggerisce l’azionamento della leva e limita il rischio di bloccare la ruota posteriore.

Le continue ripartenze in città saranno meno impegnative e il perché è in buona parte concentrato nel motore, un monocilindrico quattro tempi di 440 cc da 27 CV a 6.000 giri/min e 38 Nm a 4.000 giri/min. I continui stop-and-go nel traffico urbano smetteranno, insomma, di essere una lenta sofferenza. E il contralbero di bilanciamento, azionato da ingranaggi, tiene le vibrazioni sotto controllo. Per raffreddare il motore, Harley-Davidson si affida all’aria e all’olio.

E visto che siamo in tema di numeri, appaiono incoraggianti quelli relativi ai consumi. La scheda italiana dichiara 3,1 litri di benzina ogni 100 chilometri nel ciclo combinato: promettenti per una motocicletta destinata anche all’utilizzo quotidiano, benché i valori effettivi dipendano, manco a dirlo, dallo stile di guida. Il serbatoio da 9 litri privilegia le dimensioni compatte rispetto alla capacità di carburante. Se ci sono, dunque, in programma dei trasferimenti impegnativi, sarebbe il caso di tenerne conto, soprattutto nei percorsi dove i distributori non sono proprio dietro l’angolo.

Per l’avantreno Harley-Davidson ha scelto una forcella rovesciata da 43 mm, con doppia cartuccia ed escursione di 130 mm. Dietro lavorano due ammortizzatori piggyback, riconoscibili per i serbatoi supplementari, con precarico regolabile meccanicamente su sette posizioni. I cerchi in alluminio pressofuso a dieci razze presentano diametri differenti – 19 pollici davanti e 17 dietro – e lo stesso vale riguardo agli pneumatici, rispettivamente da 100/90 e 150/60. Per i freni, niente doppio disco anteriore: la Sprint 440 ne monta uno da 320 mm, abbinato a una pinza a due pistoncini, mentre al posteriore bastano un disco da 240 mm e una pinza a pistoncino singolo. L’ABS è compreso nella dotazione di serie e aiuta a evitare il bloccaggio delle ruote nelle frenate di emergenza.

Strumentazione digitale e dotazioni

La Sprint 440 conserva un’impostazione classica anche davanti al manubrio, dove trova posto uno strumento circolare da 3,5 pollici. Al suo interno, però, lavora uno schermo TFT a colori.

La strumentazione permette di consultare velocità e regime del motore, oltre alle informazioni relative ai chilometri percorsi. Per alimentare uno smartphone è disponibile una presa USB-C da 5 volt, collocata sopra il faro, e l’illuminazione è interamente a LED. Harley-Davidson ha preferito un equipaggiamento elettronico essenziale, concentrato sulle funzioni direttamente utili durante la guida.

Gli accessori per personalizzare la moto

Per adattare la Sprint 440 alla propria statura, il catalogo ufficiale comprende due selle alternative. Se la Reach avvicina il conducente al manubrio di circa 2,5 centimetri, la Tallboy alza la seduta di circa 5 centimetri e la arretra di oltre 6. Meglio i viaggi in solitaria? Si può scegliere la sella monoposto Brawler. Per il trasporto dei bagagli sono invece previste borse laterali in tessuto nero, con una capacità complessiva di 7 litri.

Tra gli altri accessori figurano un parabrezza trasparente a sgancio rapido e uno schienalino per il passeggero. Disponibile anche una protezione motore in acciaio tubolare, utile per limitare i danni estetici in caso di caduta da fermo o a bassa velocità. Con un prezzo italiano di partenza fissato a 5.790 euro, la Sprint 440 prova a rendere accessibile il marchio americano a una platea finora poco coinvolta nella sua offerta tradizionale.