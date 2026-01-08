Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Harley Davidson X440 T nasce in collaborazione con Hero MotoCorp, grazie a un accordo siglato nel 2020

Harley-Davidson ha presentato X440 T, nuova variante della monocilindrica da 440 cc sviluppata per il mercato indiano. Il modello nasce in collaborazione con Hero MotoCorp, uno dei principali costruttori motociclistici in India e partner industriale del marchio americano nella produzione e nella distribuzione locale.

La nuova versione si posiziona sopra la standard X440 e punta su un’impostazione più sportiva, con una coda ridisegnata e specchietti bar-end. Tra gli aggiornamenti rientra anche la strumentazione digitale con display TFT. Per il momento, il progetto resta legato al paese asiatico, ma la X440 T potrebbe incontrare interesse anche in Europa, dove le medio-piccole entry level stanno tornando a occupare un ruolo centrale.

Linee più compatte e dettagli sportivi

Harley-Davidson X440 T si riconosce per la sezione posteriore ridisegnata, che rende la moto più compatta e cambia in modo netto la linea della coda. Il parafango integrato elimina lo spazio tra ruota e fianchetto presente sulla X440 base, mentre il codino monolitico rende l’insieme più pulito. Le proporzioni restano coerenti con il progetto entry level sviluppato per l’India, ma l’impostazione estetica si avvicina maggiormente a richiami della tradizione del marchio, con un taglio più sportivo e meno “classico” rispetto alla versione standard.

Tra i dettagli distintivi rientrano specchietti bar-end al posto di quelli tradizionali, parafango anteriore nero e scudo termico riprogettato sullo scarico. Compaiono anche accenti color bronzo sul carter motore e nuove grafiche a scacchiera su serbatoio e pannelli laterali. Le colorazioni previste sono quattro: blu, bianco, rosso e nero. L’impostazione grafica richiama l’immaginario Sportster e le XR750 da Flat Track. Resta da confermare in modo ufficiale l’eventuale adozione del ride-by-wire, ipotesi suggerita dall’assenza del cavo del gas a vista.

Aggiornata anche la strumentazione, che passa a un display TFT da 3,5 pollici con connettività smartphone e navigazione turn-by-turn. La ciclistica non cambia: telaio a traliccio in acciaio tubolare, forcella USD da 43 mm, doppio ammortizzatore posteriore regolabile su sette posizioni e ABS a doppio canale. Invariata anche la parte meccanica: monocilindrico da 440 cc raffreddato ad aria e olio, con 27 CV a 6.000 giri e 38 Nm a 4.000 giri, abbinato a un cambio a 6 marce con frizione antisaltellamento.

Colori disponibili e prezzi per il mercato indiano

X440 T è proposta in India a partire da 279.500 rupie (circa 2.800-2.900 euro), diventando la versione di vertice della gamma. Per confronto, X440 standard parte da 234.500 rupie (circa 2.300-2.400 euro), mentre X440 S si colloca più in basso rispetto alla nuova T. La commercializzazione riguarda il mercato indiano, con disponibilità legata alla rete locale gestita insieme a Hero MotoCorp.

Le colorazioni disponibili sono quattro: Pearl Blue, Pearl Red, Pearl White e Vivid Black. Il modello è stato messo in mostra anche allo stand Hero MotoCorp alla scorsa edizione 2025 di EICMA a Milano, ma al momento non risultano annunci ufficiali su un’eventuale interesse commerciale per l’Europa.

Accordo Harley-Davidson e Hero MotoCorp: i dettagli

L’accordo tra Harley-Davidson e Hero MotoCorp nasce nel 2020, dopo la decisione del marchio americano di uscire dal mercato indiano con una gestione diretta. L’obiettivo era mantenere una presenza commerciale nel Paese affidandosi a un partner locale capace di produrre e distribuire modelli di media cilindrata, riducendo i costi e semplificando la struttura operativa.

Con l’intesa, Hero MotoCorp ha assunto la gestione di vendite, assistenza e rete di concessionari Harley-Davidson in India, utilizzando anche la propria infrastruttura commerciale. L’accordo di licenza prevede inoltre lo sviluppo e la produzione locale di una gamma a marchio Harley-Davidson destinata al mercato indiano: da questo progetto sono nati i modelli della famiglia X440, inclusa la variante X440 T.