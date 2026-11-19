Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Hero MotoCorp Hero Xpulse 450 è equipaggiata con un motore da 421 cc e sospensioni completamente regolabili

Hero MotoCorp ha scelto EICMA 2026 per presentare le novità della propria gamma, dalle moto con motore a combustione interna ai veicoli elettrici. Tra i modelli esposti al Salone di Milano figurano la nuova Xpulse 450, Harley-Davidson X350T e diversi concept.

Il costruttore indiano ha inoltre ampliato la propria offerta elettrica attraverso il marchio VIDA, che ha avviato le attività commerciali in Europa. Accanto ai modelli destinati alla produzione, trovano spazio anche prototipi e soluzioni per la mobilità urbana sviluppati da Novus Labs.

Xpulse 450, la nuova frontiera dell’avventura

Tra le principali novità presentate da Hero MotoCorp a EICMA 2026 figura Xpulse 450, la nuova adventure che si posiziona al vertice della gamma. Sviluppata partendo da un progetto inedito, la moto sfrutta anche l’esperienza maturata da Hero MotoSports Team Rally nelle competizioni fuoristrada. Il modello si affianca alle altre versioni della famiglia Xpulse, che comprende Xpulse 200, Xpulse 210 Dakar Edition e Xpulse 210 MX.

Il modello è equipaggiato con un motore monocilindrico da 421 cc, raffreddato a liquido e dotato di distribuzione DOHC a quattro valvole. La potenza massima dichiarata è di 34,3 kW (46,6 CV) a 9.100 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 38 Nm a 7.500 giri/min. Il cambio è a sei rapporti, con frizione assistita e antisaltellamento, una soluzione pensata per gestire le scalate e ridurre lo sforzo richiesto alla leva.

La ciclistica prevede sospensioni completamente regolabili, studiate per l’utilizzo sia su strada sia in fuoristrada. All’anteriore è presente una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, con un’escursione di 225 mm e 22 posizioni di regolazione dello smorzamento in compressione ed estensione. Tra le dotazioni tecnologiche figura inoltre la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, che permette di integrare alcune funzionalità dello smartphone nella strumentazione della moto.

Harley-Davidson X350T, lo stile flat track incontra la strada

La collaborazione tra Hero MotoCorp e Harley-Davidson porta a EICMA 2026 anche X350T, una moto che riprende alcuni elementi stilistici della X440T, ispirati al mondo delle competizioni flat track, adattandoli al segmento delle 350 cc. Il design è caratterizzato da grafiche a scacchi, mentre la configurazione generale è pensata per un utilizzo quotidiano, sia nei percorsi urbani sia su strade extraurbane.

La motorizzazione è un’unità da 350 cc con raffreddamento ad aria e olio, abbinata a un acceleratore a gestione elettronica. Sebbene non siano ancora stati comunicati i valori di potenza e coppia, la dotazione comprende diverse modalità di guida, il controllo di trazione e l’ABS disinseribile. Questi sistemi permettono di adattare il comportamento della moto alle condizioni di utilizzo, intervenendo sulla risposta del motore e sui dispositivi elettronici di assistenza alla guida.

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La struttura della moto si basa su un telaio a traliccio, abbinato a una forcella anteriore a steli rovesciati. L’assetto è stato sviluppato per combinare maneggevolezza nei percorsi urbani e stabilità nei trasferimenti su strada. Destinata principalmente al mercato indiano, X350T è stata progettata tenendo conto delle condizioni della rete stradale locale e rispetta la normativa sulle emissioni BS6 OBD2P2.

Hero MotoCorp ha presentato anche due prototipi che anticipano possibili sviluppi della propria gamma: Hero Scrambler Concept e Hero Classic Concept. Il primo riprende elementi derivati dall’esperienza del costruttore nelle competizioni Dakar, abbinandoli a uno stile più urbano. Il secondo si distingue invece per un design classico, con riferimenti alla tradizione artistica indiana. Per entrambi i progetti non sono state comunicate specifiche tecniche o indicazioni su un’eventuale produzione in serie.

VIDA, il marchio elettrico arriva in Europa

EICMA ha segnato anche l’avvio delle attività commerciali in Europa di VIDA, il marchio di Hero MotoCorp dedicato alla mobilità elettrica. Il debutto sul mercato del Vecchio Continente prevede l’inizio delle consegne e la distribuzione dei primi modelli in diversi Paesi, tra cui l’Italia.

La gamma comprende VIDA VX2, uno scooter progettato per gli spostamenti urbani, con un’autonomia dichiarata fino a 140 km nel ciclo WMTC, in modalità Eco, e una velocità massima di 90 km/h. L’alimentazione è affidata a due batterie rimovibili con certificazione IP67, che possono essere ricaricate anche a casa. Le vendite e i test ride prenderanno il via a dicembre 2026 in Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Croazia, attraverso una rete di punti vendita fisici.

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Diversa è la destinazione d’uso di VIDA DIRT.E K3, una piccola moto elettrica da fuoristrada progettata per adattarsi alla crescita dei giovani piloti. La struttura può essere regolata su tre configurazioni, Small, Medium e Large, mentre per quella più grande è disponibile un kit di sospensioni opzionale. Sviluppata dal centro tecnico tedesco di Hero MotoCorp, sarà commercializzata online in dieci Paesi europei, Italia compresa. È prevista anche una serie limitata di 100 esemplari numerati, dedicata alla centesima edizione della 6Days.

Tra le altre novità esposte figura VIDA UBX, un prototipo elettrico con impostazione naked, pensato per la mobilità urbana. Il marchio ha mostrato anche Project VXZ, una concept di moto elettrica sviluppata in collaborazione con l’azienda statunitense Zero Motorcycles. Per entrambi i progetti non sono state diffuse informazioni sulle caratteristiche del motore, sull’autonomia o sulle prestazioni, né indicazioni relative a un’eventuale commercializzazione.

Completa la panoramica VIDA DIRT.E MX7, una moto elettrica da fuoristrada destinata a un pubblico adulto, che si distingue quindi dalla DIRT.E K3 dedicata ai più giovani. Oltre ai veicoli, il marchio ha presentato Energy Dock, un dispositivo che permette di utilizzare la batteria come fonte di alimentazione esterna, e un sistema di ricarica wireless sviluppato per la piattaforma VX2.

Novus Labs, due prototipi per la mobilità del futuro

A completare la panoramica dei veicoli esposti ci sono NEX 1 e NEX 2, due prototipi elettrici sviluppati da Novus Labs, il centro di innovazione di Hero MotoCorp. NEX 1 è un veicolo pieghevole, pensato per coprire brevi distanze e facilmente trasportabile quando non viene utilizzato. La velocità massima dichiarata è di 15 km/h, mentre l’autonomia raggiunge i 20 km.

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NEX 2 adotta invece una configurazione a tre ruote, pensata per combinare la maneggevolezza di un veicolo a due ruote con una maggiore stabilità e capacità di carico. Il prototipo punta a raggiungere un’autonomia superiore a 150 km nel ciclo WMTC e una velocità massima oltre i 100 km/h. È previsto inoltre uno spazio dedicato al trasporto di oggetti, anche se non ne è stata specificata la capacità.