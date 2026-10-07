Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Honda Honda aggiorna tre modelli per il 2027 con nuove colorazioni, dotazioni riviste e conferme sul fronte tecnico

Honda ha preparato diverse novità per la propria gamma moto in vista del prossimo anno. CB750 Hornet, NT1100 e SH Mode 125 si aggiornano alle versioni Model Year 2027 con nuove colorazioni e interventi mirati sulle dotazioni, mantenendo invariata la base tecnica.

Le tre proposte, appartenenti a segmenti molto diversi tra loro, saranno con molta probabilità protagoniste nello stand del costruttore giapponese alla prossima edizione di EICMA, in programma tra un mese a Milano.

Honda CB750 Hornet: tante colorazioni per il 2027

Honda CB750 Hornet arriva al Model Year 2027 con una gamma colori completamente rivista. La naked giapponese sarà disponibile nelle combinazioni Gunmetal Black Metallic e Mat Ballistic Black Metallic, Mat Beta Silver Metallic e Iridium Gray Metallic, Glint Wave Blue Metallic e Mat Ballistic Black Metallic, oltre a Grand Prix Red e Gunmetal Black Metallic.

La base meccanica rimane il bicilindrico parallelo da 755 cc con distribuzione Unicam a otto valvole, capace di sviluppare 67,5 kW, equivalenti a circa 92 CV, a 9.500 giri/min e una coppia massima di 75 Nm a 7.250 giri/min. Il propulsore lavora con un cambio manuale a sei rapporti e può essere abbinato, come già avviene sul Model Year 2026, al sistema Honda E-Clutch.

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Con E-Clutch il pilota può partire, fermarsi e cambiare rapporto utilizzando soltanto il pedale del cambio, senza dover azionare la leva della frizione. Il sistema lavora insieme al Throttle By Wire e, nelle scalate, interviene anche sulla gestione dell’acceleratore per adeguare il regime del motore. Rimane comunque possibile utilizzare normalmente la leva della frizione oppure disattivare il sistema quando la moto è ferma.

La dotazione comprende inoltre un display TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync, tre modalità di guida preimpostate e due configurazioni USER personalizzabili. Restano presenti il controllo di trazione HSTC, il Wheelie Control e la regolazione su tre livelli di erogazione ed engine brake. La ciclistica conferma forcella Showa SFF-BP da 41 mm, monoammortizzatore posteriore Pro-Link e doppio disco anteriore da 296 mm.

Honda NT1100: confermata anche per il prossimo anno

Per il Model Year 2027, Honda NT1100 introduce due nuove colorazioni, Mat Ballistic Black Metallic e Mat Beta Silver Metallic, che si affiancano alla Pearl Hawkseye Blue. Le stesse tinte sono previste anche per la variante NT1100 Electronic Suspension.

Il motore è il bicilindrico parallelo da 1.084 cc, capace di erogare 75 kW, pari a circa 102 CV, a 7.500 giri/min e 112 Nm di coppia a 5.500 giri/min. La gamma continua a prevedere sia il cambio manuale a sei rapporti sia la trasmissione a doppia frizione DCT, aggiornata con il Model Year 2025 per migliorare il funzionamento alle basse velocità e la gestione delle cambiate in curva.

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Tra gli elementi principali della dotazione figura la piattaforma inerziale IMU a sei assi, che interviene sulla gestione del controllo di trazione HSTC, del Wheelie Control, del Cornering ABS e del Rear Lift Control. Sono inoltre presenti le modalità di guida Urban, Rain e Tour, oltre a due configurazioni User personalizzabili. La strumentazione utilizza un display TFT touch da 6,5 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.

Honda NT1100 Electronic Suspension aggiunge invece il sistema Showa-EERA, che regola elettronicamente lo smorzamento delle sospensioni e permette di intervenire sul precarico posteriore. Completano la dotazione cruise control, manopole riscaldate, valigie laterali, cavalletto centrale e prese USB e 12 V.

Honda SH Mode 125: lo scooter che domina l’Italia

Per Honda SH Mode 125, il modello di scooter più popolare in Italia, il Model Year 2027 porta un aggiornamento più evidente sul piano estetico e della strumentazione. Il frontale è stato ridisegnato con linee più tese, mentre cambia anche la protezione del terminale di scarico. La gamma colori comprende le nuove Pearl Nostalgic Green e Vanilla White, affiancate da Candy Luster Red e Matt Galaxy Black Metallic.

La principale novità nell’abitacolo è il display TFT a colori da 4,2 pollici, che prende il posto della precedente strumentazione analogica. Nel vano portaoggetti trova spazio anche una presa USB Type-C, mentre restano lo Smart Key e il vano sottosella da 18,5 litri. L’altezza della sella è di 765 mm e il peso in ordine di marcia si attesta a 118 kg.

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Il motore resta l’unità eSP+ monocilindrica da 125 cc, quattro valvole e raffreddamento a liquido, con 8,7 kW di potenza a 8.500 giri/min e 12 Nm di coppia a 5.000 giri/min. Il sistema Idling Stop spegne automaticamente il propulsore durante le soste, mentre il consumo dichiarato nel ciclo WMTC è di 2,1 l/100 km, con un serbatoio da 5,6 litri.

Sul fronte ciclistico viene confermato il telaio eSAF in acciaio, abbinato a una forcella telescopica e a una sospensione posteriore regolabile nel precarico. La ruota anteriore è da 16 pollici, quella posteriore da 14, mentre l’impianto frenante utilizza un disco anteriore da 220 mm e un tamburo posteriore con sistema CBS.

Arriverà anche Honda CB500?

Tra le possibili novità per EICMA 2026 potrebbe esserci anche Honda CB500, modello presentato finora per il mercato indiano e caratterizzato da un’impostazione completamente diversa rispetto alle CB500 vendute in Europa. La nuova proposta adotta infatti uno stile rétro ispirato alle CB750 del passato, con faro tondo, serbatoio a goccia, sella lineare e finiture dal taglio classico.

A spingere Honda CB500 è un monocilindrico raffreddato ad aria da 501 cc, capace di sviluppare circa 28 CV e 43,3 Nm di coppia. Il motore è abbinato a un cambio a cinque rapporti e a una frizione antisaltellamento. La ciclistica prevede una forcella telescopica tradizionale, due ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico e un impianto frenante con disco anteriore e posteriore, assistito da ABS a due canali.

La gamma destinata all’India si articola in tre versioni, differenti soprattutto per ruote e finiture. La variante base utilizza cerchi in lega, mentre gli allestimenti superiori adottano cerchi a raggi incrociati compatibili con pneumatici tubeless. Le ruote misurano 19 pollici all’anteriore e 17 al posteriore, mentre tra le dotazioni figurano controllo di trazione, illuminazione full LED e connettività Bluetooth tramite Honda RoadSync.

Al momento Honda non ha confermato l’arrivo del modello in Europa, ma ha indicato che le versioni presentate in India sono state sviluppate anche pensando ai mercati esteri. Per questo motivo non è da escludere che Honda CB500 possa comparire già a EICMA 2026, anche se resta da capire in quale configurazione e con quali specifiche potrebbe essere proposta al pubblico europeo.