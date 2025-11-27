Honda CBR1000RR-R Fireblade SP omaggia i successi di Dean Harrison al Tourist Trophy

La divisione UK del costruttore nipponico ha realizzato una serie limitata di dodici esemplari che celebrano le due vittorie 2025 del pilota inglese

Dean Harrison ha ottenuto due vittorie nella classe Superstock al Tourist Trophy 2025

Per celebrare i risultati ottenuti al Tourist Trophy, Honda UK ha deciso di realizzare una serie limitata della CBR1000RR-R Fireblade SP dedicata a Dean Harrison, il pilota britannico che – con questo modello – ha conquistato due vittorie nella classe Superstock dell’edizione 2025 della celebre gara dell’Isola di Man. La replica mira a riprodurre la configurazione e le componenti utilizzati nella competizione, integrando accessori specifici. La produzione è fissata in soli dodici esemplari destinati al mercato britannico e disponibili esclusivamente tramite le concessionarie Honda.

Chi è Dean Harrison e il suo legame con il Tourist Trophy

Dean Harrison, nato a Bradford nel 1989, è un pilota britannico attivo nelle corse su strada e nei campionati nazionali. Ha all’attivo cinque vittorie al Tourist Trophy e 35 podi, conquistati in tredici partecipazioni dal 2011. Oltre al TT, ha ottenuto successi di rilievo in altre gare stradali come la Southern 100, la North West 200 è l’Ulster GP. Nel 2025 ha gareggiato nel BSB Supersport – categoria di supporto del British Superbike Championship, dedicata a moto di cilindrata inferiore rispetto alla Superbike – con Honda Racing UK.

Nel 2025, Harrison si è imposto due volte all’Isola di Man, entrambe le volte nella Superstock, e ha collezionato un secondo posto in Supersport e un terzo posto in Superbike; proprio in quest’ultima categoria, l’inglese ha fatto registrare una velocità media di 135,692 miglia orarie (pari a 218,375 km/h), di fatto il terzo giro più veloce della storia del TT. Lo scorso mese è stato anche in Italia, come uno dei tanti ospiti presenti a Milano per EICMA.

Caratteristiche della moto alla base della replica

La base della replica è la CBR1000RR-R Fireblade SP 2025, una supersportiva dotata di ali aerodinamiche funzionali, un telaio progettato per massima precisione e un innovativo Throttle-by-Wire a doppio motore. Questa soluzione incrementa la spinta ai medi regimi mantenendo la piena erogazione agli alti, rendendo la moto progressivamente più reattiva con l’aumentare dell’accelerazione.

Le sospensioni elettroniche Öhlins S-EC03 si adattano alle condizioni impervie dell’Isola di Man e alle tante sollecitazioni del percorso, mentre la frenata è affidata alle pinze Brembo Stylema R, supportate da ABS Cornering con impostazione RACE destinata all’uso più dinamico. Insomma, sono tutti elementi che combinano velocità, robustezza e tecnologia, requisiti indispensabili per affrontare un contesto impegnativo come quello proposto dal TT.

Dotazioni specifiche e pacchetto tecnico

Honda UK ha trasformato la configurazione utilizzata da Harrison al Tourist Trophy in una versione stradale, mantenendo l’impostazione della moto vincente e adattandola alle norme di circolazione. I dodici esemplari previsti adottano una livrea Race Replica realizzata nei minimi dettagli e una targhetta numerata sul cannotto di sterzo.

L’allestimento comprende elementi impiegati comunemente nelle competizioni su strada, come il parabrezza alto, il coprisella posteriore e il tappo olio HRC. Sono inoltre presenti le protezioni per motore, radiatore e leva del freno. La dotazione prevede anche pneumatici Metzeler. Il progetto include un pacchetto dedicato che accompagna ogni esemplare. Ogni acquirente riceve, infatti, un casco Shoei X-SPR Pro in edizione Dean Harrison (autografato dal pilota), un cavalletto posteriore Gee-Tech con marchio Fireblade e un tappetino da garage personalizzato.

