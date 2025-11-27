Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Honda Dean Harrison ha ottenuto due vittorie nella classe Superstock al Tourist Trophy 2025

Per celebrare i risultati ottenuti al Tourist Trophy, Honda UK ha deciso di realizzare una serie limitata della CBR1000RR-R Fireblade SP dedicata a Dean Harrison, il pilota britannico che – con questo modello – ha conquistato due vittorie nella classe Superstock dell’edizione 2025 della celebre gara dell’Isola di Man. La replica mira a riprodurre la configurazione e le componenti utilizzati nella competizione, integrando accessori specifici. La produzione è fissata in soli dodici esemplari destinati al mercato britannico e disponibili esclusivamente tramite le concessionarie Honda.

Chi è Dean Harrison e il suo legame con il Tourist Trophy

Dean Harrison, nato a Bradford nel 1989, è un pilota britannico attivo nelle corse su strada e nei campionati nazionali. Ha all’attivo cinque vittorie al Tourist Trophy e 35 podi, conquistati in tredici partecipazioni dal 2011. Oltre al TT, ha ottenuto successi di rilievo in altre gare stradali come la Southern 100, la North West 200 è l’Ulster GP. Nel 2025 ha gareggiato nel BSB Supersport – categoria di supporto del British Superbike Championship, dedicata a moto di cilindrata inferiore rispetto alla Superbike – con Honda Racing UK.

Nel 2025, Harrison si è imposto due volte all’Isola di Man, entrambe le volte nella Superstock, e ha collezionato un secondo posto in Supersport e un terzo posto in Superbike; proprio in quest’ultima categoria, l’inglese ha fatto registrare una velocità media di 135,692 miglia orarie (pari a 218,375 km/h), di fatto il terzo giro più veloce della storia del TT. Lo scorso mese è stato anche in Italia, come uno dei tanti ospiti presenti a Milano per EICMA.

Caratteristiche della moto alla base della replica

La base della replica è la CBR1000RR-R Fireblade SP 2025, una supersportiva dotata di ali aerodinamiche funzionali, un telaio progettato per massima precisione e un innovativo Throttle-by-Wire a doppio motore. Questa soluzione incrementa la spinta ai medi regimi mantenendo la piena erogazione agli alti, rendendo la moto progressivamente più reattiva con l’aumentare dell’accelerazione.

Le sospensioni elettroniche Öhlins S-EC03 si adattano alle condizioni impervie dell’Isola di Man e alle tante sollecitazioni del percorso, mentre la frenata è affidata alle pinze Brembo Stylema R, supportate da ABS Cornering con impostazione RACE destinata all’uso più dinamico. Insomma, sono tutti elementi che combinano velocità, robustezza e tecnologia, requisiti indispensabili per affrontare un contesto impegnativo come quello proposto dal TT.

Dotazioni specifiche e pacchetto tecnico

Honda UK ha trasformato la configurazione utilizzata da Harrison al Tourist Trophy in una versione stradale, mantenendo l’impostazione della moto vincente e adattandola alle norme di circolazione. I dodici esemplari previsti adottano una livrea Race Replica realizzata nei minimi dettagli e una targhetta numerata sul cannotto di sterzo.

L’allestimento comprende elementi impiegati comunemente nelle competizioni su strada, come il parabrezza alto, il coprisella posteriore e il tappo olio HRC. Sono inoltre presenti le protezioni per motore, radiatore e leva del freno. La dotazione prevede anche pneumatici Metzeler. Il progetto include un pacchetto dedicato che accompagna ogni esemplare. Ogni acquirente riceve, infatti, un casco Shoei X-SPR Pro in edizione Dean Harrison (autografato dal pilota), un cavalletto posteriore Gee-Tech con marchio Fireblade e un tappetino da garage personalizzato.