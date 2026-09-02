Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Honda La serie speciale sarà prodotta in 15 esemplari e richiama la Honda RS250 del Tourist Trophy 1996

Honda rende omaggio a John McGuinness con una serie limitata della CBR1000RR-R Fireblade SP, realizzata per celebrare i trent’anni di partecipazione del pilota britannico al Tourist Trophy, che si disputa ogni anno sull’Isola di Man, nel Regno Unito.

La moto replica la Superbike utilizzata da McGuinness al TT di quest’anno, ma la livrea richiama quella della Honda RS250 con cui il pilota prese parte alla gara nel 1996. La serie sarà prodotta in appena quindici esemplari e celebra il lungo rapporto con il costruttore giapponese.

Le caratteristiche della serie limitata

CBR1000RR-R Fireblade SP JM 30th Anniversary riprende la livrea da gara utilizzata da McGuinness nel 1996, quando esordì con una Honda RS250. Spicca soprattutto la tabella portanumero verde, elemento che rimanda alla classe Lightweight dell’epoca. La moto mantiene la base tecnica della Fireblade SP, con motore quattro cilindri in linea da 999 cc raffreddato a liquido e una potenza dichiarata di 214 CV.

La dotazione comprende corpi farfallati sdoppiati, forcellone derivato da quello della RC213V-S, soluzioni aerodinamiche sviluppate da HRC, piattaforma inerziale a sei assi e scarico in titanio Akrapovic. A questi elementi si aggiungono alcune componenti dedicate alla serie speciale, tra cui la targhetta numerata applicata sul cannotto di sterzo e diversi accessori originali Honda.

Tra gli equipaggiamenti figurano il parabrezza rialzato, il coprisella monoposto e il tappo dell’olio HRC, oltre al kit di protezioni motore GB Racing. Sono presenti anche la protezione del radiatore, quella della leva del freno e i nottolini per cavalletto firmati Evotech. La moto viene inoltre consegnata con pneumatici Metzeler, mentre quelli di primo equipaggiamento sono forniti separatamente. Il pacchetto comprende anche un cavalletto posteriore Gee-Tech con logo del 30° anniversario e un tappeto da garage personalizzato.

Trent’anni di Tourist Trophy tra 1996 e 2026

Il rapporto tra John McGuinness e Honda al Tourist Trophy dell’Isola di Man è uno dei più longevi nella storia recente della manifestazione. Nel 2026 il costruttore giapponese ha celebrato i trent’anni dalla prima partecipazione del pilota britannico al TT, avvenuta nel 1996, scegliendo per la sua Superbike una livrea ispirata agli inizi della carriera sull’isola.

CBR1000RR-R Fireblade SP JM 30th Anniversary sarà costruita in soli quindici esemplari omologati per l’utilizzo su strada. Per i proprietari Honda ha previsto un evento di consegna sull’Isola di Man insieme a McGuinness, durante il quale sarà consegnato anche un casco KYT KX-1 replica, firmato dal pilota e fornito nella taglia scelta dal cliente.

Chi lo desidera potrà inoltre percorrere con la propria moto un giro del Mountain Course seguendo McGuinness. Si tratta del tracciato utilizzato per il Tourist Trophy, lungo 37,75 miglia, pari a circa 60,7 chilometri, che attraversa strade normalmente aperte alla circolazione sull’Isola di Man. Il prezzo con cui sarà venduta è di 37.730 sterline, pari a circa 44.100 euro.

Chi è John McGuinness

John McGuinness è un pilota britannico specializzato nelle corse su strada e uno dei protagonisti più riconoscibili del Tourist Trophy dell’Isola di Man. Nel corso della carriera ha ottenuto 23 vittorie e 47 podi al TT, numeri che lo collocano stabilmente tra i piloti più vincenti nella storia della manifestazione.

Tra i risultati più significativi c’è quello ottenuto nel 2007, quando divenne il primo pilota a completare un giro del Mountain Course a una media superiore alle 130 miglia orarie in condizioni di gara. Nello stesso evento vinse sia il Superbike TT sia il Senior TT. La carriera di McGuinness si è sviluppata anche fuori dall’Isola di Man, con partecipazioni ad altre competizioni su strada e a campionati su pista. Nel 2021 è stato nominato Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, MBE, per i servizi resi al motociclismo.