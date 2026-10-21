Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Honda Honda CBR500R Four monta l'E-Clutch di serie, mentre CBR600RR adotta un nuovo ABS

Arrivano due importanti novità sul mercato da parte di Honda. Il costruttore giapponese rinnova la propria gamma Super Sport con il debutto europeo di CBR500R Four, un modello del tutto inedito, e un notevole aggiornamento per CBR600RR.

CBR500R Four, dotata di un motore a quattro cilindri in linea da 502 cc, è pensata per i motociclisti di oggi, soprattutto sfruttando la tecnologia sviluppata nel corso degli anni dalla Casa nipponica, mentre CBR600RR introduce diverse soluzioni mirate.

Honda CBR500R Four, ispirata dalla CB400 Super Four

Honda CBR500R Four è un progetto completamente inedito, ispirato alla tradizione della CB400 Super Four, modello che per oltre trent’anni ha fatto parte della gamma Honda in Giappone. La sportiva è stata sviluppata per offrire una soluzione adatta sia ai motociclisti più giovani sia a chi cerca un mezzo da utilizzare quotidianamente, senza rinunciare alle caratteristiche di un motore a quattro cilindri in linea.

L’unità di 502 cc adotta una distribuzione a doppio albero a camme in testa (DOHC) a 16 valvole ed eroga una potenza massima di 72 CV (53 kW) a 11.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 47,4 Nm a 9.750 giri/min. Il limitatore è fissato a 12.500 giri/min.

Tra le soluzioni tecniche adottate figurano il rivestimento Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie con trattamento DLC e un sistema di aspirazione con doppie prese d’aria ram-air. È prevista anche una versione da 35 kW per i possessori di patente A2.

Tecnologia E-Clutch per la guida

Una delle principali caratteristiche di Honda CBR500R Four è la presenza di serie della tecnologia E-Clutch, già introdotta su altri modelli della Casa giapponese. Il sistema permette di partire, fermarsi e cambiare marcia senza utilizzare la leva della frizione, agendo esclusivamente sul pedale del cambio. Il motociclista può comunque scegliere di utilizzare la frizione manualmente in qualsiasi momento oppure disattivare completamente il sistema attraverso il menu della strumentazione.

L’E-Clutch lavora in abbinamento all’acceleratore elettronico Throttle By Wire, che consente di gestire automaticamente l’apertura delle farfalle durante le scalate per adeguare il regime del motore alla velocità della ruota posteriore. Il sistema interviene anche per limitare eventuali saltellamenti della ruota durante le riduzioni di marcia più rapide. Il cambio è a sei rapporti e permette inoltre di selezionare tre livelli di resistenza del pedale, impostabili separatamente per le cambiate a salire e a scendere.

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Il comando del gas Throttle By Wire permette inoltre di selezionare tre modalità di guida predefinite, Standard, Sport e Urban, alle quali si aggiungono due configurazioni User personalizzabili. Attraverso queste impostazioni è possibile regolare i livelli di potenza, freno motore e controllo di trazione Honda Selectable Torque Control (HSTC), adattando la risposta della moto alle diverse condizioni di utilizzo e alle preferenze del motociclista.

Design da vera sportiva

Honda CBR500R Four adotta un telaio a diamante in tubi d’acciaio, abbinato a una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm e a un forcellone in alluminio. Al posteriore è presente un monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link, regolabile nel precarico su cinque posizioni. L’impianto frenante comprende un doppio disco anteriore da 296 mm con pinze radiali Nissin a due pistoncini e un disco posteriore da 240 mm, con ABS a due canali di serie.

Dal punto di vista estetico, la sportiva presenta una carenatura dalle linee definite, con volumi concentrati verso l’avantreno e una sezione posteriore più snella. Il frontale ospita un doppio gruppo ottico a LED con indicatori di direzione integrati, mentre il serbatoio ha una capacità di 14 litri. La posizione di guida prevede semimanubri e una sella posta a 780 mm da terra. Il peso dichiarato con il pieno è di 189 kg.

La dotazione comprende una strumentazione TFT a colori da 5 pollici, con tre modalità di visualizzazione e connettività Honda RoadSync. Quest’ultima permette di collegare uno smartphone per accedere alle indicazioni di navigazione e gestire chiamate e musica attraverso un interfono Bluetooth. È inoltre presente una presa USB-C per la ricarica dei dispositivi. Honda CBR500R Four sarà proposta nelle colorazioni Ignition Red, con livrea tricolore HRC, e Mat Ballistic Black Metallic, con finitura completamente nera.

Honda CBR600RR si rinnova per il 2027

Honda CBR600RR affronta il 2027 con una serie di aggiornamenti che interessano soprattutto l’impianto frenante, l’aerodinamica e la strumentazione. Tornata sul mercato europeo nel 2024, la sportiva mantiene il motore a quattro cilindri in linea di 599 cc, capace di erogare 121 CV (89 kW) a 14.250 giri/min e una coppia massima di 63 Nm a 11.500 giri/min. Restano di serie la frizione assistita e antisaltellamento e il cambio elettronico Quickshifter bidirezionale.

Una delle principali novità riguarda l’impianto frenante, che adotta pinze anteriori Nissin a quattro pistoncini con attacco radiale, derivate da Honda CBR1000RR-R Fireblade e abbinate a dischi flottanti da 310 mm. Anche il modulatore ABS deriva dalla Fireblade e introduce tre modalità di intervento: Standard, pensata soprattutto per l’utilizzo stradale, Track, che disattiva il controllo del sollevamento della ruota posteriore, e Race, che esclude l’ABS posteriore.

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Gli aggiornamenti coinvolgono anche il design, con una carenatura anteriore rivista che integra i profili aerodinamici precedentemente costituiti da alette separate. La nuova configurazione mantiene invariati i valori di carico aerodinamico e resistenza all’avanzamento, modificando le linee del frontale. La strumentazione TFT a colori da 5 pollici riceve inoltre una nuova interfaccia grafica, mentre la dotazione elettronica continua a comprendere cinque modalità di guida e una piattaforma inerziale Bosch a sei assi.

Per il 2027, Honda mette a disposizione anche tre Race Kit sviluppati da HRC, destinati esclusivamente all’utilizzo in circuito e pensati per differenti esigenze, dai track day alle competizioni. I pacchetti comprendono componenti specifici per motore, sospensioni e impianto frenante, disponibili anche singolarmente. Honda CBR600RR sarà proposta nelle colorazioni Ignition Red, con livrea tricolore HRC, e Matt Ballistic Black Metallic, entrambe con grafiche Honda di grandi dimensioni.

Honda CBR500R Four e CBR600RR: prezzi e disponibilità

Honda non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali e le date di arrivo nelle concessionarie italiane delle due sportive per il 2027. Entrambi i modelli sono destinati al mercato europeo, ma per conoscere i dettagli relativi alla commercializzazione sarà necessario attendere ulteriori informazioni da parte della Casa giapponese.

Un’occasione per scoprire da vicino le novità della gamma Super Sport sarà EICMA 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Milano. L’evento rappresenterà un importante appuntamento per conoscere le nuove proposte Honda, anche se la presenza di entrambe le moto in esposizione resta da confermare ufficialmente.