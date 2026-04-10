La Casa giapponese chiude il periodo gennaio-marzo con 22.582 immatricolazioni e una quota del 27,5%, sostenuta dalla gamma SH regina degli scooter

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

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Honda si conferma leader nel mercato italiano delle due ruote nel primo trimestre del 2026. La Casa giapponese ha registrato 22.582 immatricolazioni tra gennaio e marzo, raggiungendo una quota complessiva del 27,5% e mantenendo la prima posizione nelle classifiche nazionali.

Il risultato si inserisce in un andamento costante lungo gli anni, senza variazioni episodiche ma con una progressione regolare mese dopo mese. Un dato che riflette una presenza consolidata nella nostra Penisola, sostenuta da un’offerta particolarmente articolata e da una rete distributiva capillare sul territorio.

La gamma SH guida il mercato Honda in Italia

Nel segmento degli scooter, la famiglia SH continua a rappresentare un riferimento in Italia. Nei primi tre mesi del 2026, SH125i ha superato le 5.000 unità immatricolate, seguito da SH150i e SH350i, che si collocano rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica. Un risultato che conferma il peso della gamma all’interno delle vendite complessive del costruttore. Di recente, al Motodays di Roma, è stata presentata la nuova colorazione speciale HRC, che adotta carene decorate con la celebre livrea ‘Tricolour’, la stessa palette cromatica dei modelli simbolo come la CBR1000RR-R Fireblade.

Nel tempo, questi modelli hanno consolidato una presenza stabile nella mobilità urbana, grazie a caratteristiche che rispondono alle esigenze quotidiane di utilizzo. Affidabilità, praticità e continuità di offerta hanno contribuito a rendere la gamma uno dei punti di riferimento nel panorama nazionale delle due ruote.

Parallelamente, si registra una crescita anche nel comparto crossover e maxi-scooter. In questo ambito, X-ADV ha raggiunto le 2.000 unità nel trimestre, mentre ADV350 evidenzia un andamento positivo, con il solo mese di marzo vicino alle 1.000 immatricolazioni. Numeri che rafforzano il ruolo di questa categoria all’interno del mercato.

Sul fronte moto, Honda mantiene una presenza rilevante soprattutto nei segmenti adventure. CRF1100L Africa Twin risulta la moto più venduta in Italia, mentre Honda NC750X e Honda XL750 Transalp continuano a rappresentare opzioni consolidate per chi si orienta verso modelli di media cilindrata.

Il ruolo centrale dello stabilimento di Atessa

Un contributo rilevante ai risultati arriva anche da Honda Italia Industriale, polo produttivo situato ad Atessa, in Abruzzo, dove viene realizzata la gamma SH. Il sito rappresenta da anni un punto di riferimento per la produzione europea del marchio, garantendo continuità nei volumi e standard qualitativi elevati. La presenza industriale sul territorio consente inoltre una gestione più efficiente della distribuzione, elemento strategico in un mercato caratterizzato da dinamiche rapide.

A commentare i risultati del primo trimestre è William Armuzzi, General Manager della Divisione Moto di Honda Motor Europe Italia, che sottolinea il valore del rapporto costruito nel tempo con il mercato italiano e la capacità dell’offerta di coprire in modo trasversale i diversi segmenti, dagli scooter urbani alle moto adventure. La risposta del pubblico nei primi mesi dell’anno viene interpretata come un segnale di fiducia verso modelli che puntano su affidabilità, continuità e versatilità nei diversi contesti di utilizzo.

Il quadro complessivo del primo trimestre evidenzia una crescita sostenuta da basi strutturali, più che da risultati episodici. La continuità nelle immatricolazioni e la presenza trasversale nei principali segmenti contribuiscono a mantenere una posizione di riferimento nel panorama nazionale delle due ruote, in un contesto competitivo in evoluzione.