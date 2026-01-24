Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Honda Honda Monkey 125 si aggiorna ma conserva il suo stile

Da oltre sei decenni, il nome Honda Monkey evoca un senso di libertà e divertimento che pochi altri mezzi a due ruote sanno trasmettere. Nata originariamente nel 1961 come moto giocattolo per un parco divertimenti di Tokyo, questa piccola “fun-bike” ha saputo attraversare le epoche diventando un simbolo della moda negli anni Settanta del secolo scorso e un oggetto del desiderio per generazioni di motociclisti. Oggi, Honda annuncia l’approdo al model year 2026 della Monkey 125, confermando una ricetta che mescola sapientemente un’estetica nostalgica con una base tecnica moderna e raffinata.

Profumo di anni Settanta

Il fascino della Honda Monkey risiede nella sua capacità di restare fedele alle proprie radici pur evolvendosi. Per il 2026, il look viene ulteriormente impreziosito da due nuove colorazioni specifiche per il mercato italiano: il “Knight Silver Metallic”, con telaio e dettagli in Millennium Red, e il “Pearl Himalayas White”, caratterizzato da telaio e finiture in Banana Yellow. Entrambe le versioni sfoggiano una sella a scacchi dallo stile unico, che richiama immediatamente le atmosfere vintage delle competizioni classiche.

Tutti gli elementi distintivi che hanno reso celebre il modello sono presenti: il manubrio alto e incurvato, i parafanghi cromati, lo scarico alto con paracalore in alluminio e il caratteristico serbatoio a goccia da 5,6 litri, che porta con orgoglio lo storico logo 3D dell’Ala Honda. Nonostante le dimensioni miniaturizzate, l’illuminazione è full-LED e la strumentazione digitale si affida a un sofisticato schermo LCD circolare che accoglie il pilota con un simpatico lampeggio all’accensione.

Efficienza Euro5+

Sotto le forme arrotondate batte un motore monocilindrico da 125 cc a due valvole, raffreddato ad aria, che ha ricevuto l’omologazione Euro5+ grazie a una diagnostica di bordo avanzata e a un catalizzatore aggiornato. Capace di erogare una potenza di 9,4 CV e una coppia di 10,7 Nm, questo propulsore brilla per la sua incredibile efficienza: i consumi dichiarati sono di appena 66,7 km/l nel ciclo medio WMTC.

Il passaggio al cambio a 5 rapporti (introdotto nel 2022) permette accelerazioni vivaci nel traffico urbano e una velocità di crociera rilassata nei trasferimenti extraurbani, con una punta massima effettiva di 91 km/h. È una moto che trasforma ogni percorso cittadino in puro divertimento, grazie anche a un peso piuma di soli 105 kg con il pieno di benzina e a una sella posta ad appena 776 mm da terra, rendendola accessibile a chiunque.

Ciclistica raffinata

Nonostante l’aspetto giocoso, la ciclistica della Monkey 125 è quella di una vera moto. Il telaio monotrave in acciaio è abbinato a una forcella rovesciata con steli da 100 mm rifiniti in Alumite, mentre al posteriore lavora un doppio ammortizzatore con molle a doppio stadio, studiato per garantire comfort anche sulle superfici più sconnesse. Le ruote da 12 pollici montano pneumatici dalla sezione generosa (120/80 all’anteriore e 130/80 al posteriore), che assicurano agilità e un’ottima impronta a terra.

Il capitolo sicurezza è affidato a un sistema frenante a disco su entrambe le ruote, supportato da un ABS a canale singolo estremamente evoluto. Grazie all’integrazione con la Piattaforma Inerziale (IMU), il sistema è in grado di rilevare e impedire il sollevamento della ruota posteriore durante le frenate più intense, garantendo stabilità in ogni situazione.

La Honda Monkey 125 YM2026 si conferma così come il perfetto punto d’incontro tra generazioni: per i rider più maturi è un tuffo nella memoria e nella libertà degli anni Settanta; per i più giovani è un mezzo vintage e irriverente, ideale per distinguersi dall’ordinario con stile e tecnologia.