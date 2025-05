Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Honda celebra 500 milioni di motocicli prodotti

In 76 anni di storia Honda ha celebrato successi commerciali e trionfi in pista. Tutto ebbe inizio con la leggendaria D-Type del 1949. Il fondatore del brand dell’Ala dorata, Soichiro Honda, cominciò con la costruzione di pistoni, diventando uno dei principali fornitori della Toyota. Il boss giapponese era noto anche perché equipaggiò un’automobile da gara con un motore aeronautico a 8 cilindri di 8 litri di cilindrata.

Honda si rese conto che c’era la necessità di una nuova motorizzazione che rispondesse alle esigenze di una popolazione in gravi condizioni economiche, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ebbe l’intuizione di equipaggiare una bicicletta con un piccolo motore di bassa cilindrata. Con un colpò di genio Honda partorì un veicolo adatto a un trasporto economico. La domanda crebbe anche al di fuori dei confini nazionali, rispettando la filosofia progettuale e costruttiva del progetto. “Lo scopo della tecnologia è rendere la vita delle persone più facile“, secondo Honda.

La crescita del mito

Lo sviluppo del marchio di moto in Europa passò attraverso la creazione della prima catena di produzione in Belgio. Con il diktat di “produrre localmente dove c’è domanda“, traguardo dopo traguardo, nacque una rete mondiale. Negli anni ’60 la Casa dell’Ala dorata lanciò sui media americani una campagna pubblicitaria, connessa allo slogan “Conosci le persone più belle su una Honda“. Una idea semplice ma vincente, che cambiò il modo di vedere le bike giapponesi.

In modo repentino, nei numeri, le Honda riuscirono a scalzare le quotate Case inglesi e italiane. Vennero raggiunti i seguenti risultati: 100 milioni di esemplari venduti nel 1997, 200 milioni nel 2008, 300 milioni nel 2014 e 400 milioni nel 2019. Nonostante l’impatto della pandemia da Covid-19 nel 2020, la richiesta di moto Honda non si è arrestata. Il primato assoluto di 500 milioni è stato tagliato in India, con lo scooter Activa, che uscirà dalla linea di produzione del Plant 4 di Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited (HMSI) a Vittalpur, Gujarat. L’immagine vincente nella classe regina del Motomondiale con 3 grandi campioni come Mick Doohan, Valentino Rossi e Marc Marquez ha aiuto a creare la leggenda.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Espansioni senza limiti

Il 2024 è stato “il primo anno dell’espansione globale” per la gamma elettrica Honda. Oggi, a livello mondiale, la Casa di Tokyo vanta un ampio listino di proposte full electric, modelli per il commuting e moto di grossa cilindrata, toccando una capacità produttiva globale superiore a 20 milioni di unità l’anno. Il segreto? La massima affidabilità dei motori e innovazioni all’avanguardia. La produzione, divisa in 23 Paesi per un totale di 37 stabilimenti, non ha mai avuto battute d’arresto. A supporto dei clienti vi sono oltre 30.000 Concessionarie Ufficiali Honda.

Toshihiro Mibe, Presidente e CEO di Honda, ha annunciato: “Per Honda, il business delle motociclette è il ‘business del nostro fondatore’ e continuerà a essere il business principale dell’azienda. In questo settore, abbiamo costruito la fiducia dei nostri clienti attraverso numerosi prodotti e servizi, il che ci ha permesso di raggiungere un volume di 500 milioni di unità. Vorrei ringraziare i nostri clienti e tutti gli stakeholder coinvolti nel raggiungimento di questo traguardo dallo sviluppo, alla produzione, alle vendite e all’assistenza. Honda continuerà ad affrontare la sfida di portare gioia ai nostri clienti in tutto il mondo“.