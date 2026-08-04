Honda X-ADV, Forza 750 e NC750X cambiano look, ecco i colori per i Model Year 2027

La Casa giapponese amplia la scelta cromatica dei tre modelli in vista del nuovo anno, mantenendo tuttavia invariate le caratteristiche tecniche

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Luca Basso

Giornalista esperto di moto

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

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Honda X-ADV, Forza 750 e NC750X cambiano look, ecco i colori per i Model Year 2027
Ufficio Stampa Honda
Honda X-ADV e Forza 750 adottano il DCT, mentre NC750X resta disponibile anche con cambio manuale
Quali sono i colori per Honda X-ADV? Informazioni su Honda Forza 750. Dettagli sulla NC750X 2027.

Honda rinnova la gamma di X-ADV, Forza 750 e NC750X con nuove colorazioni destinate ai Model Year 2027. L’intervento riguarda esclusivamente tinte e finiture, con tonalità neutre affiancate da proposte più vivaci, pensate per differenziare l’identità visiva dei tre modelli di media cilindrata.

Sul piano tecnico non sono previste modifiche: restano confermate tutte le caratteristiche già note al pubblico, compreso il collaudato motore bicilindrico di 745 cc della Casa giapponese.

Le nuove colorazioni per il 2027

X-ADV introduce quattro nuove proposte cromatiche: Mat Warm Ash Metallic, Pearl Deep Mud Gray, Grand Prix Red e Mat Ballistic Black Metallic. Le ultime due sono riservate alle versioni speciali e si distinguono per le grafiche di maggiori dimensioni e per la forcella con finitura dorata.

Forza 750 sarà disponibile in Gunmetal Black Metallic, Mat Iridium Gray Metallic e Mat Warm Ash Metallic. Per NC750X debutta invece Glint Wave Blue Metallic, affiancata da Mat Deep Mud Gray, Earth Black ed Earth Khaki.

Un motore unico per tre modelli

X-ADV, Forza 750 e NC750X condividono il motore bicilindrico parallelo di 745 cc, raffreddato a liquido e con architettura a corsa lunga. Il propulsore sviluppa 58,6 CV a 6.750 giri/min e una coppia massima di 69 Nm a 4.750 giri/min. Tutti e tre i modelli dispongono inoltre del comando del gas Throttle By Wire, delle modalità di guida e del controllo di trazione HSTC.

X-ADV e Forza 750 sono equipaggiati esclusivamente con il cambio a doppia frizione DCT a sei rapporti, dotato di programmi di cambiata collegati ai Riding Mode. NC750X resta invece disponibile sia con questa trasmissione sia con cambio manuale a sei marce, abbinato alla frizione assistita e antisaltellamento. Per tutti e tre è prevista anche una versione da 35 kW destinata ai titolari di patente A2.

X-ADV adotta ruote da 17 pollici all’anteriore e 15 al posteriore, una forcella rovesciata da 41 mm e una sospensione posteriore con leveraggio Pro-Link. La stessa misura delle ruote è prevista su Forza 750, che utilizza una forcella rovesciata e un forcellone in alluminio. NC750X monta invece cerchi da 17 pollici su entrambi gli assi, con forcella telescopica da 41 mm e monoammortizzatore posteriore Pro-Link.

Le differenze riguardano anche dotazioni e capacità di carico. X-ADV e Forza 750 dispongono di un vano sottosella da 22 litri, mentre NC750X conserva il vano anteriore da 23 litri, in grado di accogliere anche un casco integrale. I tre modelli sono dotati di strumentazione TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync, mentre X-ADV e Forza 750 includono anche il Cruise Control di serie.

Materiali sostenibili e risultati di vendita

Honda impiega sui tre modelli componenti realizzati con plastiche riciclate e materiali derivati da biomasse, nell’ambito dell’obiettivo dichiarato di raggiungere entro il 2050 il 100% di materiali sostenibili nei processi produttivi. Tra le soluzioni adottate figura il Durabio, un policarbonato derivato da biomassa introdotto nel 2024 sul parabrezza di Africa Twin e successivamente esteso ad altri veicoli della gamma.

Su X-ADV, il Durabio viene utilizzato per alcune parti della carrozzeria e per il parabrezza, mentre su Forza 750 trova applicazione nelle carene e nello stesso elemento aerodinamico. NC750X impiega questo materiale sulla maggior parte delle sovrastrutture e, nelle versioni colorate, su intere sezioni della carenatura. I materiali sostenibili e riciclati costituiscono il 34% della carrozzeria di NC750X.

X-ADV ha superato 16.100 unità vendute in Europa nel segmento on-off nel 2025, mentre Forza 750 ha registrato oltre 6.000 immatricolazioni nello stesso anno. NC750X ha invece raggiunto quasi 120.000 esemplari complessivi dal lancio della prima generazione, avvenuto nel 2012.

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