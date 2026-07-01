Il ministero delle imprese ha dato il via libera agli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motocicli ibridi ed elettrici

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123RF Classi incentivi scooter e moto

ll nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per il comparto dell’automotive prevede un investimento di circa 1,35 miliardi di euro fino al 2030. Sono previsti naturalmente anche incentivi riservati a motocicli, ciclomotori e quadricicli ibridi ed elettrici. Dal 1° gennaio 2027, sino al 31 marzo 2030, le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in leasing, un veicolo di tipologia L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e potranno godere di un incentivo del Governo pari al 20% del prezzo di listino del veicolo acquistato, fino a un massimo di 2.000 euro.

L’importo cresce ulteriormente se si rottama un mezzo di classe ambientale compresa tra l’Euro 0 e l’Euro 3 sino a un 30% del costo di listino fino a una soglia massima di 3.000 euro. Il nostro parco moto è piuttosto datato e in tanti potranno approfittare del bonus, liberandosi di un vecchio veicolo usato. Il mezzo rottamato deve essere appartenuto al soggetto beneficiario degli incentivi o a un familiare convivente per almeno 12 mesi prima della rottamazione, mentre il veicolo acquistato con il bonus non può essere rivenduto per i primi 12 mesi dall’immatricolazione, pena la restituzione del contributo ricevuto.

Programma stilato

Il ministero ha messo sul piatto un fondo da 90 milioni di euro. Tra il 2027 e il 2029 saranno messi a disposizione 25 milioni di euro l’anno, mentre nel 2030 l’iniziativa si concluderà con ultimi 15 milioni di euro rimanenti.

Il “Fondo automotive”, invece, prevedeva una cifra complessiva di 1,6 miliardi, ma in seguito il ministero dell’Economia, per esigenze di cassa, ha sfruttato quasi 260 milioni per le coperture del decreto carburanti. La dotazione complessiva è calata a 1,35 miliardi.

Le diverse classi

Come anticipato gli incentivi riguardano specifiche classi, ovvero ogni mezzo ibrido o elettrico di classe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Andiamo ad analizzare tutte le varie categorie: