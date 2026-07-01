ll nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per il comparto dell’automotive prevede un investimento di circa 1,35 miliardi di euro fino al 2030. Sono previsti naturalmente anche incentivi riservati a motocicli, ciclomotori e quadricicli ibridi ed elettrici. Dal 1° gennaio 2027, sino al 31 marzo 2030, le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in leasing, un veicolo di tipologia L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e potranno godere di un incentivo del Governo pari al 20% del prezzo di listino del veicolo acquistato, fino a un massimo di 2.000 euro.
L’importo cresce ulteriormente se si rottama un mezzo di classe ambientale compresa tra l’Euro 0 e l’Euro 3 sino a un 30% del costo di listino fino a una soglia massima di 3.000 euro. Il nostro parco moto è piuttosto datato e in tanti potranno approfittare del bonus, liberandosi di un vecchio veicolo usato. Il mezzo rottamato deve essere appartenuto al soggetto beneficiario degli incentivi o a un familiare convivente per almeno 12 mesi prima della rottamazione, mentre il veicolo acquistato con il bonus non può essere rivenduto per i primi 12 mesi dall’immatricolazione, pena la restituzione del contributo ricevuto.
Indice
Programma stilato
Il ministero ha messo sul piatto un fondo da 90 milioni di euro. Tra il 2027 e il 2029 saranno messi a disposizione 25 milioni di euro l’anno, mentre nel 2030 l’iniziativa si concluderà con ultimi 15 milioni di euro rimanenti.
Il “Fondo automotive”, invece, prevedeva una cifra complessiva di 1,6 miliardi, ma in seguito il ministero dell’Economia, per esigenze di cassa, ha sfruttato quasi 260 milioni per le coperture del decreto carburanti. La dotazione complessiva è calata a 1,35 miliardi.
Le diverse classi
Come anticipato gli incentivi riguardano specifiche classi, ovvero ogni mezzo ibrido o elettrico di classe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Andiamo ad analizzare tutte le varie categorie:
- L1e: ciclomotori a due ruote, guidabili dai 14 anni di età con patente AM, con potenze pari o inferiori ai 4 kW e una velocità massima limitata a 45 km/h. In questa cerchia troviamo Piaggio 1, Niu NQi Sport, Askoll eS, Silence S02, Honda Em1e, Peugeot Kisbee Se, Vespa Primavera 45 e Yamaha Neo’s.
- L2e: ciclomotori a tre ruote, ugualmente guidabili dai 14 anni di età con patente AM, con potenze pari o inferiori ai 4 kW e una velocità massima limitata a 45 km/h. Spiccano il Piaggio Ape e-City e scooter a tre ruote come il Ligier Pulse 3 delle Poste italiane ed il Kyburz Dxp.
- L3e: motocicli a due ruote ma in questo caso non ci sono limiti di potenza e cilindrata. Rientrano sia moto e scooter guidabili dai 16 anni con patente A1, sia altre più potenti riservate ai possessori di patente A2 o A3. Sono tante le possibilità di acquisto in questo segmento, tra cui il BMW CE 04, le Can-Am Origin e Pulse, la Kawasaki Ninja e-1 e la gamma Zero Motorcycles.
- L4e: motocicli a tre ruote asimmetriche con sidecar.
- L5e: tricicli a motore, con tre ruote simmetriche, senza limitazioni di cilindrata e velocità massima.
- L6e: quadricicli leggeri pilotabili con patente AM, con velocità massima di 45 km/h, potenza uguale o inferiore ai 6 kW e peso a vuoto non superiore ai 425 kg. C’è un ventaglio di scelte che parte dalla FIAT Topolino, la Citroën Ami, la Opel Rocks-e, la Aixam Easy Chic, la Microlino Lite, la Silence S04 Unico, Ligier JS50, DR Birba, Desner A05 e Baw 1.
- L7e: per guidare questi quadricicli leggeri servono i 16 anni di età e la patente B1, fino a 450 kg (600 kg per i mezzi commerciali), 15 kW e 80 km/h. Le alternativo sono svariate: la Microlino, la Linktour Alumi, la Desner Y300 e la Ligier Myli.