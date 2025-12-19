Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

La Casa di Tokyo ha sempre dimostrato di essere un passo avanti alla concorrenza. Ha scommesso su una gamma che abbracciasse tutte le esigenze della clientela, dagli scooter sino ai bolidi da pista. Una strategia non molto diversa da quella che ha portato la Toyota a essere il brand numero 1 al mondo per vendite nella filiera delle quattro ruote. Il marchio dell’Ala dorata sta guardando al futuro con ottimismo, realizzando progetti pioneristici.

La prima moto elettrica di serie arriverà sulle strade già a febbraio 2026. Honda non vuole farsi trovare impreparata e ha già pensato a una strategia green. Al Japan Mobility Show 2025, la Casa giapponese ha svelato l’EV Outlier Concept, una moto elettrica che sembra uscita da un videogame. Mira a proporre al centauro del futuro un’esperienza di guida completamente nuova. Il concept è nato dall’estro di Yuya Tsutsumi, Large Project Leader, che ha scelto il termine Outlier per sintetizzare qualcosa che non è vincolato da confini. L’obiettivo del designer era enfatizzare la vision di Honda per le moto elettriche, evolvendo la categoria in qualcosa di completamente diverso.

Oltre i limiti delle moto attuali

Gli appassionati rimarranno a bocca aperta, anche per l’unicità valoriale di questo concept. Al di là dell’elettrificazione possiamo ammirare finalmente un approccio inedito. Tsutsumi ha supervisionato l’intero progetto, dallo sviluppo della visione alla realizzazione della moto, senza imporsi dei paletti. La fantasia che ha guidato questa rivoluzione crea un mix di idee, stravolgendo i tradizionali schemi di progettazione di un bolide sportivo.

Il risultato finale è una moto che non assomiglia a nulla di ciò che sia mai emerso negli studi della Casa giapponese. Si è cercato solo di creare una continuità con il linguaggio stilistico inaugurato con la WN7 andando a definire tre nuovi elementi chiave: Gliding, Ecstasy e Low. Cambierà gli scenari della mobilità nei prossimi anni? Questo è ancora troppo presto per dirlo, ma il family feeling Honda enfatizza il Precision of Intrinsic Design. Per l’Outlier il designer giapponese, insieme al suo gruppo di tecnici, si è spinto verso una frontiera di guida che va ridefinire la posizione dinamica del mezzo. Per ora non sono emersi dettagli tecnici su motore, batterie, autonomia e performance.

Le caratteristiche uniche della EV

Tsutsumi, fiero della sua opera, ha voluto rafforzare la visione futuristica del marchio dell’Ala dorata. Gli specchietti sfruttano delle telecamere che si integrano con un cruscotto sottile e ampio per uno stile aggressivo e filante. L’interfaccia grafica mostra l’angolo di piega e la potenza sprigionata dal motore elettrico in tempo reale, intensificando la connessione pilota-moto. Tsutsumi ha annunciato:

“Il Gliding rappresenta la guida fluida e silenziosa tipica dei veicoli elettrici. Accelerazione, decelerazione, curva. Tutto scorre senza soluzione di continuità, creando una sensazione simile a planare sul terreno. Ecstasy, invece, è pura adrenalina: risposta istantanea, coppia elevata e un senso di unione indissolubile tra pilota e moto. La coesistenza di queste due sensazioni contrastanti è possibile solo con la trazione elettrica”.

Il concetto di Low va a ridefinire la posizione dinamica e ribassata della seduta che trasforma l’esperienza di guida. Con un nuovo punto di vista per il pilota viene creata una percezione di visibilità e accelerazione inedita. Ogni dettaglio è studiato nei minimi aspetti per plasmare la prossima generazione di moto elettriche.