Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Kawasaki La gamma Kawasaki 2027 introduce aggiornamenti estetici e nuove possibilità per chi guida con patente A2

Agosto è un mese ricco di novità per Kawasaki, che sta anticipando numerosi aggiornamenti destinati alla gamma Model Year 2027. Il filo conduttore è rappresentato soprattutto dalle nuove colorazioni, introdotte su diversi modelli delle famiglie Ninja, Versys e Z, oltre a Vulcan S e W230, con interventi che interessano più segmenti della gamma.

Non mancano però novità più sostanziali: Ninja ZX-4R e ZX-4RR saranno disponibili anche in versione da 35 kW, destinate a chi è in possesso della patente A2.

Ninja, più possibilità anche per la patente A2

La famiglia Ninja apre il capitolo delle novità Kawasaki per il Model Year 2027. Ninja 500 conferma il bicilindrico parallelo da 451 cc e 45 CV e introduce nuove colorazioni dedicate sia alla versione standard sia alla SE. Quest’ultima mantiene una dotazione più ricca, con grafiche specifiche e strumentazione TFT a colori, mentre l’impostazione tecnica resta invariata rispetto al modello già in gamma.

Più rilevante l’aggiornamento per Ninja ZX-4R e ZX-4RR che, oltre a presentare nuove colorazioni, saranno disponibili anche in versione depotenziata da 35 kW, quindi accessibile a chi possiede la patente A2.

Restano confermate le varianti a piena potenza con quattro cilindri da 399 cc e 77 CV, mentre ZX-4RR continua a distinguersi per una ciclistica più specialistica, con sospensioni dedicate e quickshifter bidirezionale.

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Ninja ZX-6R 636 riceve invece un aggiornamento esclusivamente cromatico, mantenendo invariati motore, elettronica e impostazione tecnica. Lo stesso vale per Ninja 1100SX e Ninja 1100SX SE, entrambe confermate con il quattro cilindri da 1.099 cc, 136 CV e 113 Nm. La versione SE conserva inoltre l’impianto frenante Brembo e l’ammortizzatore posteriore Öhlins, mentre per entrambe arrivano delle nuove tinte per il nuovo anno.

Versys, nuovi colori “da viaggio” per il 2027

Versys 650 apre il capitolo dedicato alle crossover Kawasaki con due nuove combinazioni cromatiche per il 2027. Restano invariati il bicilindrico parallelo da 649 cc, il controllo di trazione KTRC e la strumentazione TFT da 4,3 pollici con connettività smartphone. Confermata anche la possibilità di scegliere la versione da 35 kW, compatibile con la patente A2.

Più in alto nella gamma si colloca Versys 1100, proposta nelle varianti S e SE e aggiornata a sua volta con nuove scelte cromatiche. Il quattro cilindri in linea da 1.099 cc continua a erogare 135 CV, mentre tra le dotazioni restano il cruise control elettronico, il quickshifter bidirezionale, le luci cornering a LED e i sistemi di assistenza basati sulla piattaforma inerziale IMU Bosch.

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Per il nuovo anno cambia quindi soprattutto l’aspetto, senza modifiche sostanziali all’impostazione tecnica. Versys 1100 S adotta la combinazione Metallic Carbon Gray / Metallic Diablo Black, mentre la SE viene proposta in Metallic Deep Blue / Metallic Carbon Gray oppure Plasma Lime Green / Metallic Diablo Black. Per Versys 650 arrivano invece Candy Lime Green / Metallic Spark Black e Metallic Carbon Gray / Metallic Spark Black.

Vulcan, la cruiser resta fedele alla sua formula

Vulcan S prosegue nel 2027 con la stessa impostazione tecnica e introduce due nuove combinazioni cromatiche. Il motore resta il bicilindrico parallelo da 649 cc e 61 CV, con erogazione orientata soprattutto ai bassi e medi regimi.

Per chi possiede la patente A2 è inoltre prevista la possibilità di ridurre la potenza a 35 kW tramite un apposito kit installato presso la rete ufficiale Kawasaki.

La configurazione continua a puntare su una posizione di guida rilassata, con sella posta a 705 mm da terra e pedane regolabili su tre posizioni. Il peso contenuto e il baricentro basso facilitano le manovre, mentre il monoammortizzatore posteriore montato orizzontalmente e le ruote da 18 pollici davanti e 17 dietro definiscono la ciclistica della cruiser giapponese.

Per il Model Year 2027, Vulcan S sarà disponibile nelle tinte Metallic Carbon Gray / Metallic Bluish Green-79H e Metallic Flat Spark Black. Restano inoltre a catalogo diversi accessori originali, tra cui parabrezza, portapacchi, borse laterali e luci ausiliarie, pensati per ampliare le possibilità di personalizzazione e adattare la moto a un utilizzo più da touring.

Z, le novità della gamma naked

Z500 e Z500 SE si presentano senza modifiche alla base tecnica, ma con una veste aggiornata. Il bicilindrico da 451 cc sviluppa ancora 45 CV e rientra nei limiti previsti per la patente A2, mentre il telaio a traliccio e la connettività tramite Rideology rimangono tra gli elementi principali della dotazione. Sulla SE trovano posto anche la strumentazione TFT e dettagli estetici specifici.

Salendo di cilindrata si arriva a Z1100 e Z1100 SE, entrambe spinte dal quattro cilindri da 1.099 cc. Il pacchetto elettronico comprende KTRC, quickshifter bidirezionale, cruise control e piattaforma inerziale IMU. La versione SE si distingue per l’impianto frenante Brembo, l’ammortizzatore posteriore Öhlins S46 e la presenza di una presa USB-C sul manubrio.

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Sul fronte cromatico, Z500 viene proposta in Ebony / Metallic Carbon Gray, mentre per Z500 SE si può scegliere tra Candy Persimmon Red / Metallic Carbon Gray e Pearl Blizzard White / Candy Lime Green Type 3 / Ebony. Z1100 adotta Ebony / Metallic Carbon Gray; Z1100 SE punta invece sulla combinazione Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray / Candy Flat Blazed Green.

Meguro, la grande classica giapponese

W230 rappresenta la proposta più essenziale della gamma Classic Kawasaki e per il 2027 si presenta nella colorazione Ebony. La base tecnica resta affidata al monocilindrico SOHC da 233 cc raffreddato ad aria, pensato per un utilizzo semplice e accessibile anche con patente A2. Le dimensioni compatte, il peso contenuto e l’altezza della sella contribuiscono a mantenere un’impostazione adatta sia all’uso urbano sia alle percorrenze extraurbane.

Meguro S1 condivide lo stesso motore da 233 cc e una filosofia simile, ma punta maggiormente sul richiamo alla tradizione del marchio giapponese. Il design riprende infatti diversi elementi delle moto classiche, tra cui il serbatoio a goccia, i parafanghi in acciaio, la strumentazione rétro e le ruote a raggi. Anche in questo caso non sono previste modifiche alla parte meccanica per il nuovo anno.