Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Kawasaki Kawasaki KLE650 presenta un design ispirato alle moto da rally, con ruota anteriore da 21 pollici e parabrezza regolabile

A pochi giorni dall’apertura di EICMA 2026, Kawasaki presenta una delle novità della gamma 2027: si chiama KLE650 ed è una moto adventure che andrà ad affiancare la più piccola KLE500, presentata proprio lo scorso anno al Salone di Milano.

Il nuovo modello della Casa di Akashi combina la vocazione per i lunghi viaggi su strada con un’impostazione di ispirazione rally. Tra le caratteristiche principali figurano un motore bicilindrico da 70 CV, l’acceleratore elettronico, il cruise control di serie e una versione SE con equipaggiamenti aggiuntivi per il turismo.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Kawasaki KLE650 è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 649 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e otto valvole. Si tratta di un’evoluzione del propulsore già utilizzato su diversi modelli della gamma giapponese, aggiornato per questa applicazione con una serie di interventi mirati all’erogazione. La potenza massima dichiarata è di 70 CV (51,6 kW), mentre la configurazione del motore privilegia la disponibilità di coppia ai regimi medio-bassi.

Una delle principali novità è l’introduzione dell’acceleratore elettronico, che consente alla centralina di gestire sia la quantità di carburante iniettata sia l’apertura delle valvole a farfalla. A questo sistema si affiancano modifiche all’aspirazione e allo scarico, studiate per migliorare la risposta del motore soprattutto al di sotto dei 4.000 giri/min. Oltre i 6.000 giri/min, invece, la fasatura della distribuzione contribuisce a sostenere l’erogazione di potenza agli alti regimi.

Sul fronte della trasmissione, il bicilindrico è abbinato a un cambio a sei rapporti e a una frizione Assist & Slipper, progettata per ridurre lo sforzo richiesto alla leva e limitare gli effetti del freno motore nelle scalate più brusche. La configurazione prevede inoltre un albero motore con manovelle a 180° e un contralbero di bilanciamento per contenere le vibrazioni. Il rapporto di compressione è fissato a 10,6:1, un valore scelto anche per consentire una gestione più flessibile dell’anticipo di accensione.

Versatilità e spirito d’avventura

La struttura di Kawasaki KLE650 si basa su un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza, dal peso dichiarato di 16,9 kg, derivato da quello della KLE500. Per il nuovo modello, tuttavia, sono state riviste alcune caratteristiche della ciclistica per privilegiare la stabilità nella guida su asfalto. Il forcellone in acciaio presenta una rigidità verticale maggiore rispetto a quello della sorella minore, pur risultando più leggero di 500 grammi. L’interasse misura 1.555 mm, mentre l’avancorsa è di 106 mm.

Il comparto sospensioni prevede una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, con un’escursione della ruota anteriore di 210 mm, abbinata posteriormente a un sistema New Uni-Trak da 196 mm. Il precarico della molla posteriore è regolabile per adattare l’assetto al carico trasportato e alla presenza del passeggero. Le ruote a raggi misurano 21 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, una configurazione che richiama la tradizione della famiglia KLE. Gli pneumatici scelti sono i Dunlop Trailmax Mixtour.

Per quanto riguarda l’impianto frenante, Kawasaki ha adottato un doppio disco anteriore da 300 mm, abbinato a pinze a due pistoncini, mentre al posteriore trova posto un disco singolo da 230 mm, anch’esso con pinza a due pistoncini. L’ABS può essere disattivato su entrambe le ruote attraverso un comando sul manubrio, una funzione pensata per l’utilizzo in fuoristrada. Il sistema torna automaticamente attivo dopo ogni riavvio della moto. Completa il quadro un serbatoio da 16 litri, progettato per contenere gli ingombri laterali.

Design, comfort e tecnologia

L’estetica di Kawasaki KLE650 riprende diversi elementi delle moto da rally, a partire dal cupolino anteriore sviluppato in altezza, dal parabrezza regolabile su tre posizioni e dal gruppo ottico a tre elementi LED. Le sovrastrutture laterali sono più ampie rispetto a quelle della KLE500, mentre il serbatoio presenta una forma rastremata e superfici studiate per non ostacolare i movimenti del pilota. Il design comprende anche alcuni richiami alle moto da motocross della famiglia Kawasaki KX, riconoscibili soprattutto nelle fiancate e nella zona posteriore.

La posizione di guida è caratterizzata da un manubrio largo e avanzato, pedane leggermente spostate in avanti e una sella collocata a 870 mm da terra. Quest’ultima presenta una configurazione a due livelli, con una seduta rialzata per il passeggero, mentre tra gli accessori è disponibile una sella ribassata di 30 mm. È inoltre possibile modificare la disposizione delle sedute per ottenere una superficie piatta. Le pedane dispongono di inserti in gomma rimovibili, che lasciano scoperta una superficie dentata per aumentare la presa degli stivali.

La dotazione elettronica comprende il controllo di trazione Kawasaki KTRC, regolabile su due livelli di intervento, e il cruise control, entrambi di serie. La strumentazione della versione standard utilizza uno schermo LCD da 5 pollici, che visualizza velocità, regime motore, marcia inserita, consumi e autonomia residua. Attraverso l’app Rideology The App Motorcycle è inoltre possibile collegare lo smartphone alla moto, consultare informazioni sul veicolo e registrare i percorsi effettuati.

Versioni e allestimenti per ogni esigenza

Kawasaki KLE650 sarà disponibile anche nella versione SE, caratterizzata da una dotazione di serie più completa. Tra gli equipaggiamenti aggiuntivi figurano il cambio elettronico bidirezionale KQS, disponibile come optional sulla versione standard, e la strumentazione TFT a colori da 5 pollici, con navigazione turn-by-turn. Sono inoltre previsti pneumatici tubeless, presa USB-C, paramani, una piastra paramotore maggiorata in alluminio e un parabrezza più alto di 106 mm rispetto a quello standard.

L’offerta si completa con tre allestimenti realizzati attraverso gli accessori originali Kawasaki: Top Case, Rally e Adventure Tourer. Per quanto riguarda le colorazioni, KLE650 sarà proposta nella tonalità Metallic Matte Graphensteel Gray, mentre per KLE650 SE si potrà scegliere tra Pearl Storm Gray e Pearl Blizzard White. Restano invece da conoscere i prezzi ufficiali e le tempistiche di commercializzazione sul mercato italiano, informazioni che non sono ancora state comunicate dalla Casa giapponese.

KLE650 si prepara così a essere una delle protagoniste di EICMA 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho, con apertura al pubblico dal 5 novembre. Tra le novità della Casa di Akashi figurano anche Versys 900 e Ninja 650, oltre agli aggiornamenti delle sportive Ninja ZX-10R e ZX-10RR. A completare la presenza del marchio giapponese al Salone di Milano (che sarà possibile trovare al Padiglione 20 Stand N46) saranno gli altri modelli della gamma 2027 già presentati nei mesi precedenti.