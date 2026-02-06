Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Kawasaki La colorazione di KX85 MY2026 riprende lo schema grafico usato dalle Kawasaki di cilindrata maggiore

Kawasaki KX85 si rifà completamente il look per il 2026. La motocross giapponese accoglie una serie di aggiornamenti tecnici e delle componenti rinnovate, con l’obiettivo di rimanere ai vertici della propria categoria. Non cambia il motore monocilindrico a due tempi, il cuore pulsante di questo modello, al contrario del telaio, delle sospensioni e delle parti anteriori, che hanno ricevuto interventi significativi. Sono due le versioni disponibili: la standard e la variante L a ruota grande, entrambe con soluzioni tecniche mirate a migliorare performance e maneggevolezza.

Occhio di riguardo verso sospensioni e freni

KX85 Model Year 2026 – protagonista nello stand Kawasaki al Motor Bike Expo, tenutosi poche settimane fa a Verona – introduce novità importanti all’avantreno, con una forcella a steli maggiorati da 43 mm e rivestimento a basso attrito Kashima, ora dotata di regolazione del ritorno molla oltre al registro di compressione già presente. L’intervento migliora il sostegno della sospensione e consente una messa a punto più precisa dell’assetto, sia nella versione standard sia nella variante L a ruota grande.

Anche il retrotreno subisce qualche ritocco: il nuovo monoammortizzatore è completamente regolabile, con stelo aumentato da 12,5 mm a 14 mm e cilindro più lungo (da 380 mm a 390 mm), incrementando rigidità idraulica e resistenza ai fine corsa. Kawasaki KX85 L adotta un nuovo leveraggio per un’escursione ruota di 305 mm, comparabile a quella dei modelli di cilindrata superiore. L’impianto frenante è stato rivisto: all’anteriore arriva un disco da 240 mm derivato dalla sorella maggiore KX250 MY2026, mentre al posteriore il disco cresce a 220 mm e il gioco del pedale freno diminuisce per una maggiore modulabilità. La trazione e il grip sono migliorati grazie agli pneumatici Dunlop Geomax MX34, studiati per ottimizzare il controllo in inserimento di curva e la stabilità in frenata.

Interventi anche su telaio e manubrio

Il telaio perimetrale di KX85 beneficia di una serie di aggiornamenti, a partire da un cannotto di sterzo allungato di 25 mm. L’aumento della rigidità dell’avantreno contribuisce a una maggiore stabilità generale, mentre componenti ora realizzati in alluminio come il manubrio, il cannotto di sterzo e la corona posteriore concorrono a ridurre le masse in gioco. La nuova piastra superiore introduce due set di attacchi manubrio con supporti reversibili, offrendo quattro posizioni disponibili: Standard, 10 mm in avanti, 10 mm indietro e 20 mm indietro. A queste si aggiungono due opzioni in altezza tramite boccole dedicate (Standard oppure +5 mm), per una gamma completa di configurazioni ERGO-FIT, pensata per adattare la posizione di guida.

È nuova anche estetica di Kawasaki KX85, con linee più moderne e aggressive, un parafango anteriore dal design spigoloso, una tabella portanumero ridisegnata e nuovi parasteli forcella. Il pilota beneficia del manubrio Renthal Fatbar, delle manopole ODI Lock-On e di pedane più piatte e larghe (48 mm contro i precedenti 40 mm) per un maggiore grip. I cerchi a raggi sono anodizzati neri, mentre i registri sospensione presentano una finitura verde anodizzata, allineando il prodotto al look delle moto di cilindrata superiore. Sul mercato americano, KX85 standard è proposta a 4.999 dollari, mentre la KX85 L a 5.199 dollari, con disponibilità nelle concessionarie a partire da marzo 2026.