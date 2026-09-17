Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Kawasaki Ninja H2 2027 è il primo modello Kawasaki con pinze freno anteriori Brembo Hypure

Kawasaki Ninja H2 è pronta a fare il suo ritorno nel 2027. La Casa di Akashi ha anticipato il nuovo Model Year del modello sovralimentato, con aggiornamenti a motore, ciclistica, impianto frenante e strumentazione, mantenendo il Supercharger al centro del progetto.

Dal debutto di oltre dieci anni fa, la hypersport giapponese è diventata una vera icona tra gli appassionati, anche per chi cerca il divertimento tra i cordoli: la gamma, infatti, comprenderà la variante Carbon, in edizione limitata, e H2R, destinata esclusivamente alla pista.

Migliora la coppia ai medi regimi

Il principale intervento su Ninja H2 MY 2027 riguarda il quattro cilindri sovralimentato, che mantiene l’impostazione del modello precedente ma introduce numerose modifiche interne. Kawasaki ha riprogettato la girante del compressore e il sistema di aspirazione, intervenendo anche su pistoni, testata, cilindro, albero motore e alberi a camme. Anche i corpi farfallati sono stati aggiornati per ottenere un’erogazione più corposa soprattutto ai medi regimi.

Sono stati rivisti anche la trasmissione e l’impianto di scarico: i rapporti del cambio sono stati modificati e sono stati introdotti dei collettori con diametri ottimizzati, una precamera ridisegnata e un silenziatore più compatto. Secondo i dati dichiarati dalla Casa di Akashi, la coppia massima viene raggiunta a 8.500 giri/min, mentre la potenza arriva a 209 CV con il sistema Ram Air in pressione.

Sul fronte della ciclistica viene confermato il telaio a traliccio già adottato dalla precedente generazione, progettato per mantenere un equilibrio tra rigidità e flessibilità. Una delle principali novità riguarda invece l’impianto frenante: Ninja H2 MY 2027 è il primo modello Kawasaki a utilizzare le pinze anteriori Brembo Hypure, sviluppate per ridurre il peso e garantire una risposta lineare alla leva. La dotazione delle sospensioni comprende una forcella KYB AOS-II all’anteriore e un ammortizzatore Öhlins TTX36 al posteriore.

Nuova strumentazione e assistenza alla guida

Gli aggiornamenti di Ninja H2 MY 2027 riguardano anche il cockpit, a partire dalla strumentazione. Il nuovo display mette a disposizione due modalità di visualizzazione selezionabili: la Type 1 adotta un’impostazione grafica ispirata alla forma dei condotti dell’aria, mentre la Type 2 concentra maggiormente l’attenzione sulle informazioni relative al boost.

La seconda configurazione introduce inoltre schermate dedicate all’angolo di inclinazione e all’assetto della moto, con una grafica ispirata alla strumentazione aeronautica. A queste funzioni si aggiunge la connettività con lo smartphone tramite l’app Kawasaki Rideology, che consente di integrare alcune informazioni e funzioni digitali nell’esperienza di utilizzo.

Resta articolato anche il pacchetto di assistenza alla guida, che comprende il controllo di trazione KTRC e il launch control KLCM, entrambi rivisti per il nuovo Model Year. La dotazione include inoltre il Kawasaki Cornering Management Function, il sistema antibloccaggio KIBS, il quickshifter KQS e il controllo elettronico del freno motore. Completano il quadro l’ammortizzatore di sterzo elettronico Öhlins e il cruise control elettronico.

Le altre versioni della gamma e i prezzi

Accanto a Ninja H2 torna anche Ninja H2 Carbon, proposta in edizione limitata. La principale differenza riguarda la carenatura superiore realizzata in CFRP, materiale composito in fibra di carbonio scelto per contenere il peso e aumentare la rigidità del componente. Per il 2027, sia Ninja H2 sia H2 Carbon saranno disponibili nella colorazione Mirror Coated Spark Black.

La gamma comprende inoltre Ninja H2R, destinata esclusivamente all’utilizzo in pista. Questa versione mantiene una potenza superiore ai 300 CV e resta disponibile su ordinazione. Rispetto alla variante stradale, il suo posizionamento rimane quindi rivolto a un impiego esclusivamente circuitistico.

Sul fronte dei prezzi, Ninja H2 parte da 32.500 euro, mentre per Ninja H2 Carbon il listino sale a 35.800 euro. Notevolmente più elevato il prezzo di Ninja H2R, proposta a 58.000 euro.