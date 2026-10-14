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Ufficio Stampa Kawasaki Kawasaki Versys 900: crossover sportivo da 122 CV

Kawasaki amplia la propria offerta nel segmento delle crossover con la nuova Versys 900 MY27. Il modello punta a coniugare il carattere sportivo delle moto di Akashi con la versatilità necessaria per affrontare gli spostamenti quotidiani e lunghi viaggi.

Presentata il 13 ottobre 2026, la nuova arrivata si presenta con un assetto sportivo che la colloca al vertice della gamma Versys. La grande novità apportata da Kawasaki è l’introduzione di un motore quattro cilindri, derivato dai precedenti modelli Supernaked Z della Casa nipponica.

Motore quattro cilindri da 122 CV

Il cuore della nuova Kawasaki Versys 900 MY27 è il quattro cilindri in linea da 948 cc. Il propulsore sviluppa una potenza massima di 122 CV a 9.500 giri/min, con una coppia di 97,3 Nm a 8.000/giri min. Versys 900 offre un’erogazione che abbina una risposta gestibile della potenza a regimi medio-bassi ad allunghi decisi una volta alzati i giri.

Kawasaki ritiene che questa caratteristica permetterà di sfruttare il motore in contesti differenti. La moto risulta eccellente sia nella circolazione urbana che nei percorsi ricchi di curve, fino ai trasferimenti autostradali. Nella versione di serie è presente KQS, Kawasaki Quick Shifter, che consente di cambiare marcia senza utilizzare la frizione nelle condizioni previste dal sistema, contribuendo a una guida più immediata.

Telaio inedito e guida agile

Gli ingegneri Kawasaki hanno sviluppato un nuovo telaio a traliccio per Versys 900. Il progetto nasce per equilibrare la rigidità strutturale con la sensibilità dell’avantreno. La distribuzione dei pesi, vicina al rapporto 50:50 tra avantreno e retrotreno, punta a favorire agilità ed equilibrio nei cambi di direzione.

La configurazione mantiene alcuni elementi caratteristici della gamma Versys, come le sospensioni a lunga escursione e la ruote da 17 pollici, abbinate agli pneumatici Metzeler Roadtec 01. Un’impostazione ergonomica che guarda sia al controllo nella guida sportiva che al comfort per le lunghe distanze. La posizione di guida è eretta, mentre il parabrezza si può regolare su sette posizioni. L’altezza della sella varia tra gli 82,5 e gli 84,5 cm, scelta derivata per agevolare l’appoggio dei piedi a terra e la presa del serbatoio con le ginocchia.

Tecnologia ARAS e design: tra sicurezza ed eleganza

Una delle principali novità della Kawasaki Versys 900 MY27 è l’attenzione alla sicurezza attiva. Si tratta del primo modello che introduce i sistemi ARAS, Advanced Rider Assistance Systems. La dotazione include:

ACC Lite, Adaptive Cruise Control Lite – Regolazione velocità senza frenata in autonomia

FCW, Forward Collision Warning – Previene tamponamenti e incidenti frontali

BSD, Blind Spot Detection – Segnala oggetti e mezzi in punti ciechi

ESS, Emergency Stop Signal – Permette di segnalare le frenate d’emergenza per ridurre il rischio di tamponamenti

La componente tecnologica prosegue con una strumentazione TFT da 5 pollici. La connessione dello smartphone avviene tramite l’app Rideology The App Motorcycle.

Sul piano estetico, la nuova Versys 900 introduce il concept Aero Edge, caratterizzato da superfici e linee che trasmettono leggerezza e dinamismo. La versatilità è affidata anche alle soluzioni di carico disponibili come accessori originali Kawasaki: bauletto da 47 litri e valigie laterali da 32 litri. Versys 900 sarà proposta nelle colorazioni Metallic Spark Black e Pearl Robotic White. Con questo modello, il brand giapponese punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle crossover stradali.