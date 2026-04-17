Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Kawasaki Il sistema di Kawasaki Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid combina un motore da 451 cc con un’unità elettrica a ioni di litio

Kawasaki Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid, attualmente le uniche due moto ibride di serie disponibili sul mercato globale, ricevono un aggiornamento sostanzioso per il 2026, volto a migliorare l’esperienza in sella. Non una mossa casuale, nata dall’ascolto del feedback dei propri clienti e della rete di vendita, utili per effettuare interventi mirati sui due modelli.

L’upgrade riguarda principalmente i sistemi di controllo e la centralina ECU, con modifiche alla gestione delle modalità di guida e del cambio. Le novità puntano a superare alcuni limiti emersi nelle prime versioni, migliorando l’utilizzo quotidiano, soprattutto in ambito urbano. A tutto questo si affianca una revisione del prezzo di listino.

Migliorie nate dai pareri dei clienti

Le prime versioni di Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid hanno introdotto una tecnologia inedita nel panorama moto, ma hanno anche evidenziato alcuni limiti legati soprattutto alla gestione delle modalità di guida. In particolare, tra gli aspetti più segnalati da utenti e addetti ai lavori c’era la scarsa flessibilità nel passaggio tra modalità elettrica e ibrida, oltre a un utilizzo della modalità Sport vincolato al cambio manuale.

Proprio a partire da questi riscontri, Kawasaki è intervenuta sull’evoluzione della piattaforma HEV, lavorando in particolare sulla logica di controllo e sulla centralina ECU. L’obiettivo è stato quello di rendere il sistema più intuitivo e coerente nell’uso quotidiano, migliorando l’interazione tra pilota e tecnologia ibrida.

Le moto ibride della Casa giapponese continuano a distinguersi per un’impostazione tecnica che combina motore endotermico ed elettrico. Tra le funzioni disponibili c’è la possibilità di passare manualmente dalla modalità EV, completamente elettrica, alla modalità ibrida anche durante la marcia, senza interruzioni nel funzionamento del veicolo.

Uno degli interventi principali riguarda proprio questa funzione. Nelle versioni precedenti, il passaggio tra modalità EV e ibrida era consentito solo fino a 25 km/h. Con l’ultimo aggiornamento, la soglia viene portata a 60 km/h, ampliando in modo significativo le possibilità di utilizzo soprattutto in ambito urbano, dove le condizioni di traffico richiedono maggiore flessibilità.

Interventi alla modalità Sport e nuovo prezzo

Novità anche per la modalità Sport, che in precedenza poteva essere sfruttata esclusivamente con il cambio in modalità manuale tramite le palette al manubrio. Con la revisione introdotta, è ora disponibile anche una configurazione con cambio automatico , rendendo questa impostazione accessibile senza interventi diretti sulle cambiate.

Gli interventi si inseriscono in un aggiornamento più ampio della gestione elettronica, con modifiche alla ECU che puntano a rendere il comportamento del sistema più fluido e prevedibile. A questo si affianca una revisione del prezzo di listino, con la gamma Hybrid proposta a partire da 6.995 euro, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento sul mercato.

I dettagli tecnici dei due modelli

Dal punto di vista tecnico, Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid condividono la stessa piattaforma ibrida. Il sistema combina un motore bicilindrico a quattro tempi da 451 cc con un’unità elettrica alimentata da batteria agli ioni di litio, configurazione che consente di alternare o integrare le due fonti di energia in base alle condizioni di utilizzo.

La potenza complessiva raggiunge i 69,4 CV, con una coppia di 60,4 Nm disponibile a 2.800 giri/min. Il contributo della componente elettrica è particolarmente rilevante nelle fasi di partenza e nella guida urbana, permettendo anche brevi spostamenti in modalità completamente elettrica. Entrambi i modelli dichiarano un peso in ordine di marcia di 227 kg, mentre l’altezza della sella è fissata a 795 mm.

La dotazione elettronica comprende ride-by-wire, controllo di trazione e tre diverse mappe motore. Il telaio è un traliccio in acciaio ad alta resistenza, abbinato a una forcella telescopica anteriore e a un sistema posteriore Uni-Trak con monoammortizzatore regolabile. L’impianto frenante prevede doppio disco anteriore e disco posteriore con ABS, completando una configurazione tecnica pensata per un utilizzo stradale.