Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA Kove 125 Rally adotta ruote da 21 e 18 pollici, con un'altezza da terra di 240 mm

Sono cinque le novità presentate da Kove a EICMA 2026, con le quali il costruttore cinese amplia la propria gamma di moto. Tra i modelli esposti al Salone di Milano figurano le nuove 125 Rally e 350 Rally, dedicate al fuoristrada, e la sportiva 650RR.

Accanto alle tre proposte con motore a combustione, sono state svelate anche Bonic ed E-500RR, due prototipi elettrici dall’animo rispettivamente off-road e racing.

125 Rally, l’avventura in piccola cilindrata

Kove 125 Rally porta l’impostazione delle moto da rally anche nel segmento delle ottavo di litro. Il motore è un monocilindrico da 124,7 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare una potenza massima di 11 kW (15 CV) e una coppia di 11 Nm. Il peso a secco dichiarato è di 122 kg, mentre l’altezza della sella da terra si attesta a 860 mm.

La ciclistica riprende alcune soluzioni tipiche delle moto da fuoristrada, a partire dalle ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore. La sospensione anteriore offre un’escursione di 215 mm, mentre l’altezza minima da terra raggiunge i 240 mm. Queste caratteristiche definiscono una configurazione pensata anche per la guida su fondi irregolari, pur mantenendo dimensioni e caratteristiche tecniche compatibili con l’impiego stradale.

Il serbatoio ha una capacità di 12,5 litri, mentre la dotazione comprende un sistema ABS a doppio canale, l’impianto di illuminazione a LED e un display TFT da 6,75 pollici per la visualizzazione delle informazioni di guida.

350 Rally, più spazio ai lunghi viaggi

Con 350 Rally, Kove amplia la propria offerta nel segmento delle adventure di media cilindrata. Il monocilindrico da 349,9 cc sviluppa una potenza di 30 kW (41 CV) e una coppia massima di 33,7 Nm. La presenza di un doppio albero di bilanciamento contribuisce a contenere le vibrazioni, mentre il sistema di lubrificazione a carter secco è studiato per l’utilizzo in condizioni off-road.

Per quanto riguarda la ciclistica, Kove 350 Rally adotta un telaio a doppia trave in acciaio ad alta resistenza, abbinato a un forcellone in alluminio. Le ruote misurano 21 pollici davanti e 18 pollici dietro, mentre le sospensioni offrono un’escursione di 250 mm all’anteriore e 230 mm al posteriore, con regolazione idraulica della forcella. L’altezza libera dal suolo raggiunge i 260 mm, un valore che permette di affrontare ostacoli e irregolarità del terreno senza compromettere la struttura inferiore della moto.

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Tra gli elementi dedicati ai viaggi figura il serbatoio da 21 litri, affiancato dalla sella biposto e dalle pedane passeggero ripiegabili. Sono previste tre modalità di guida, Off-Road, Sport ed Eco, oltre all’ABS a doppio canale e alla strumentazione TFT verticale da 6,75 pollici.

650RR, tecnologia da pista

La nuova sportiva 650RR è equipaggiata con un motore a quattro cilindri in linea da 645 cc, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e 16 valvole. L’unità, raffreddata a liquido, eroga una potenza massima di 80 kW (109 CV) a 13.000 giri/min e una coppia di 60 Nm a 11.000 giri/min. La gestione elettronica prevede un acceleratore ride-by-wire e tre modalità di guida, Standard, Sport e Custom, affiancati da un cambio a sei rapporti con quickshifter bidirezionale.

La ciclistica si basa su un telaio a doppia trave con motore portante, al quale si aggiungono un telaietto posteriore e un forcellone in alluminio. Le sospensioni sono regolabili su entrambi gli assi, mentre l’impianto frenante comprende due dischi anteriori flottanti con pinze a quattro pistoncini. L’elettronica di sicurezza include una piattaforma inerziale a sei assi, ABS Cornering e controllo di trazione. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 195 kg, con una sella posizionata a 810 mm da terra.

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La dotazione tecnologica comprende un display TFT da 6 pollici con sistema MotoPlay, due telecamere posizionate anteriormente e posteriormente e una funzione di assistenza al cambio di corsia. Il serbatoio in alluminio ha una capacità di 17 litri. La moto è stata sviluppata anche sulla base dell’esperienza maturata dal costruttore nelle competizioni.

450R, quattro cilindri per la naked

La gamma stradale si arricchisce con Kove 450R, una naked equipaggiata con un motore a quattro cilindri in linea da 443 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione a doppio albero a camme in testa. La potenza massima raggiunge i 48 kW (65 CV) a 13.500 giri/min, mentre la coppia si attesta a 38 Nm a 11.000 giri/min. Il cambio è a sei rapporti, con frizione antisaltellamento, mentre il peso in ordine di marcia dichiarato è di 165 kg.

La ciclistica prevede un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza, con un interasse di 1.385 mm e un’altezza della sella di 795 mm. L’impianto frenante comprende un doppio disco anteriore con pinze a quattro pistoncini, affiancato dall’ABS a doppio canale e dal controllo di trazione. Le dimensioni e la configurazione della moto sono orientate alla maneggevolezza, con un’impostazione di guida adatta anche agli spostamenti urbani.

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Tra gli equipaggiamenti figurano le modalità di guida Sport ed Eco, che consentono di modificare la risposta del propulsore in base alle condizioni di utilizzo. La strumentazione si affida a un display TFT con funzione di mirroring, attraverso il quale è possibile visualizzare le indicazioni di navigazione provenienti dallo smartphone. Il serbatoio ha una capacità di 17 litri e completa una dotazione pensata per l’impiego quotidiano e per i percorsi extraurbani.

450 Enduro, due versioni disponibili

Kove 450 Enduro è una moto specialistica progettata per affrontare i percorsi fuoristrada, proposta in due configurazioni differenti. La versione omologata per la circolazione stradale adotta un monocilindrico da 449,9 cc raffreddato a liquido, con distribuzione monoalbero, capace di erogare 35 kW (48 CV) e 40 Nm di coppia. Il propulsore rispetta la normativa Euro 5+ ed è abbinato a un cambio a sei marce, mentre il peso in ordine di marcia è di 120 kg.

Sul piano tecnico, il modello utilizza un telaio in acciaio ad alta resistenza, associato a un telaietto posteriore in lega di alluminio. Le sospensioni completamente regolabili garantiscono un’escursione di 310 mm davanti e 290 mm dietro, mentre la distanza minima dal suolo raggiunge i 285 mm. Si tratta di valori pensati per affrontare terreni accidentati e ostacoli, con una configurazione che privilegia la mobilità sui tracciati più impegnativi.

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Accanto alla variante stradale, dotata di ABS a doppio canale, è prevista una seconda versione destinata esclusivamente all’utilizzo off-road. In questo caso, la potenza sale a 45 kW (61 CV) e la coppia raggiunge i 50 Nm, mentre il peso in ordine di marcia scende a 118 kg. La differenza tra le due configurazioni riguarda quindi soprattutto le caratteristiche del propulsore e la destinazione d’uso, con una proposta omologata e una riservata alla pratica del fuoristrada.

Bonic, l’elettrico incontra il fuoristrada

Tra le novità di Kove a EICMA 2026 figura anche Bonic, un prototipo elettrico progettato per l’utilizzo off-road. Il suo elemento distintivo è la struttura biomimetica, ispirata alla conformazione ossea degli uccelli, dalla quale deriva un telaio con elementi a vista e un’impostazione orientata al contenimento del peso. Il progetto, premiato con un iF Design Award, riprende inoltre alcune soluzioni ciclistiche sviluppate dal costruttore attraverso la partecipazione alla Dakar.

Sul fronte della motorizzazione, Bonic adotta un propulsore elettrico sviluppato internamente da Kove, con tecnologia a flusso assiale. I dati preliminari indicano una potenza superiore a 25 kW (34 CV) e un’autonomia di circa 130 km, mentre per l’accelerazione da 0 a 96 km/h viene dichiarato un tempo inferiore a 2,3 secondi. Sono previste diverse modalità di guida, pensate per adattare l’erogazione alle condizioni del percorso e alle esigenze del pilota.

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Il progetto comprende un’integrazione tra telaio, sospensioni e impianto frenante, con l’obiettivo di favorire il controllo della moto sui terreni irregolari. La configurazione compatta del sistema di propulsione contribuisce alla distribuzione degli ingombri, mentre l’architettura della struttura lascia a vista diversi elementi meccanici. Trattandosi di un prototipo, le caratteristiche tecniche comunicate rappresentano ancora dati preliminari, in attesa di eventuali sviluppi verso una versione di serie.

E-500RR, la supersportiva a zero emissioni

Con E-500RR, Kove esplora il segmento delle moto sportive elettriche, presentando un concept caratterizzato da soluzioni tecniche sviluppate per la guida su pista. Il prototipo è equipaggiato con un motore a flusso assiale raffreddato a liquido, progettato direttamente dal costruttore cinese. I valori dichiarati come obiettivo prevedono una potenza superiore a 50 kW (68 CV) e un peso complessivo inferiore a 150 kg, due parametri sui quali si concentra lo sviluppo del modello.

La ciclistica adotta una configurazione di derivazione racing, con una forcella anteriore a steli rovesciati e un monoammortizzatore idraulico al posteriore. Per l’impianto frenante sono previsti dischi da 320 mm davanti e 220 mm dietro, abbinati a un sistema ABS a doppio canale. Completano l’assetto gli pneumatici sportivi da 17 pollici.

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Il sistema di alimentazione si basa su un’architettura ad alto voltaggio, associata a due modalità di guida, Sport ed Eco, che consentono di modificare la risposta del propulsore in funzione dell’utilizzo. La configurazione del motore punta a contenere gli ingombri e a favorire l’integrazione con il resto della moto. Per E-500RR non sono ancora stati comunicati dati definitivi relativi alla batteria, all’autonomia e ai tempi di ricarica, né indicazioni su una possibile commercializzazione.