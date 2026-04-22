La Casa austriaca presenta una moto estrema, alleggerita di 11 kg rispetto alla versione standard, che adotta tecnologia MotoGP e un motore da 193 CV

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM Con la funzione "Beast Mode", KTM 1390 Super Duke RR è regolabile sotto ogni aspetto tecnico

KTM 1390 Super Duke RR rappresenta un’ulteriore evoluzione della filosofia hypernaked della Casa austriaca. Basata sulla versione standard “R”, questa configurazione introduce una serie di interventi mirati ad alzare il livello delle prestazioni, con un’impostazione più orientata all’utilizzo in pista.

Prodotta in serie limitata a 350 esemplari, il modello perde 11 kg grazie all’impiego di elementi in fibra di carbonio e componenti dedicati. Una riduzione che incide sul comportamento dinamico, migliorando agilità, precisione e stabilità alle velocità più elevate.

Sospensioni regolabili e motore da 193 CV

KTM 1390 Super Duke RR vanta un peso complessivo di 189 kg. La massa contenuta contribuisce a rendere il comportamento più reattivo sia nell’utilizzo su strada sia tra i cordoli, con cambi di direzione più rapidi e una maggiore precisione nelle traiettorie. Il telaio mantiene un’elevata rigidità strutturale, favorendo stabilità anche nelle fasi di guida più impegnative.

Per lo sviluppo del modello, il reparto R&D ha adottato materiali e soluzioni tecniche di livello elevato. L’uso esteso della fibra di carbonio consente di contenere il peso complessivo, affiancato da componenti specifici come cerchi forgiati e pneumatici Michelin Power GP Hypersport.

Le sospensioni WP Pro Components, con ampie possibilità di regolazione e tecnologia derivata dalla MotoGP, sono progettate per offrire stabilità e un livello di messa a punto avanzato. A completare la ciclistica intervengono le pinze freno anteriori Brembo HyPure Sport, pensate per garantire una risposta efficace nelle fasi di frenata.

La spinta è affidata al bicilindrico a V LC8 da 1.350 cc, in grado di sviluppare 193 CV e 145 Nm di coppia. Il motore integra la tecnologia Camshift, che ottimizza la gestione della combustione lungo l’intero arco di utilizzo. Completa la configurazione lo scarico slip-on Akrapovič in titanio, soluzione che contribuisce alla riduzione del peso e alla definizione del carattere complessivo del modello.

Elettronica avanzata e listino prezzi

Gli aggiornamenti non riguardano solo la parte meccanica, ma anche il comparto elettronico. KTM 1390 Super Duke RR adotta un pacchetto completo che include tutte le funzioni del Tech Pack, con una gestione avanzata dei sistemi di assistenza alla guida. L’integrazione delle diverse modalità di guida e dei controlli elettronici consente di adattare il comportamento del modello a differenti contesti di utilizzo, intervenendo su parametri come erogazione della potenza e risposta dei sistemi di sicurezza.

Tra le novità figura un display TFT touchscreen da 8,8 pollici, che introduce funzionalità dedicate anche all’impiego in pista. In modalità “Track” sono disponibili dati telemetrici e lap timer, mentre la funzione “Beast Mode” offre ulteriori possibilità di configurazione dei parametri di guida. Questi sistemi operano insieme ai controlli di trazione e alle logiche ABS, contribuendo alla gestione complessiva del comportamento dinamico.

Sul piano estetico, il modello presenta interventi mirati che rispondono anche a esigenze funzionali. Le alette aerodinamiche integrate nella zona del serbatoio sono progettate per aumentare la deportanza e ridurre l’alleggerimento dell’avantreno alle alte velocità. Completano l’insieme il faro a LED e una livrea dedicata, elementi che differenziano visivamente questa versione rispetto alle altre declinazioni della gamma.

Come detto, KTM 1390 Super Duke RR sarà prodotta in 350 esemplari e arriverà sul mercato a partire dal mese di maggio attraverso la rete ufficiale della Casa austriaca. Il prezzo fissato per il mercato italiano è di 29.990 euro.