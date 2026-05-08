Derivata dalla vincitrice della celebre competizione, è prodotta a mano ed è disponibile anche nella versione “Luciano Benavides Factory Edition”

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM

Per gli appassionati dei rally raid, KTM ha svelato 450 Rally Replica 2027, modello strettamente derivato dalla moto ufficiale vincitrice dell’ultima edizione della Dakar. La nuova arrivata sarà prodotta in serie limitata: 104 esemplari assemblati a mano e disponibili per le prenotazioni a partire dal mese di luglio.

Come dichiarato dalla Casa austriaca, rappresenterà la proposta più “Ready to Race” dell’intera gamma e verrà affiancata da una versione speciale denominata “Luciano Benavides Factory Edition”, realizzata in sole otto unità e dedicata al pilota argentino del team ufficiale.

Motore e ciclistica per il deserto

KTM 450 Rally Replica 2027 è spinta da un monocilindrico SOHC a iniezione da 450 cm³. Rispetto ai motori utilizzati sulle versioni da cross ed enduro, adotta una frizione e un cambio a sei rapporti rinforzati, pensati per resistere a utilizzi prolungati in condizioni estreme. Il sistema di raffreddamento con doppio radiatore separato è stato progettato per migliorare la gestione delle temperature nelle situazioni di maggiore stress.

La struttura è basata su un telaio composto da elementi idroformati tagliati al laser e saldati manualmente, abbinato a un forcellone cavo in alluminio pressofuso. Questa soluzione punta a migliorare la capacità di assorbimento degli urti, la stabilità alle alte velocità e la precisione delle risposte in guida.

L’equipaggiamento prevede un impianto frenante Brembo e sospensioni WP Pro Components. All’anteriore lavora una forcella WP XACT PRO 7548 da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve, abbinata a piastre lavorate CNC con offset di 23 mm e sistema PHDS per la riduzione delle vibrazioni trasmesse al manubrio. È presente anche un ammortizzatore di sterzo SCOTTS. Al posteriore è montato un mono WP XACT PRO 7750 completamente regolabile, sviluppato per l’utilizzo in contesti competitivi e configurabile in base alle esigenze del pilota e alle caratteristiche del terreno.

Soluzioni da gara

La livrea presenta plastiche arancioni, che distingue KTM 450 Rally Replica 2027 dalla generazione precedente, mantenendo un’impostazione estetica coerente con il resto della gamma off-road del marchio.

La parte anteriore è caratterizzata da una torretta di navigazione in fibra di carbonio integrata dietro il cupolino, studiato per offrire protezione aerodinamica e ridurre le turbolenze nella guida in posizione seduta. All’interno del cupolino trovano spazio il quadro strumenti con spie di segnalazione integrate e gli attacchi per il roadbook digitale. Il gruppo ottico a LED garantisce un’illuminazione efficace nelle fasi di gara che si svolgono in condizioni di scarsa visibilità o nelle prime ore del giorno.

Il sistema di alimentazione prevede tre serbatoi separati con due pompe carburante indipendenti. È possibile selezionare l’alimentazione dai serbatoi anteriori da 9 e 9,5 litri oppure da quello posteriore da 16 litri, che funge anche da elemento strutturale del telaietto. La capacità complessiva del sistema arriva a circa 34,5 litri, pensata per affrontare le tappe più lunghe dei rally raid.

Versione esclusiva e prezzi

Per celebrare il risultato ottenuto da Luciano Benavides alla Dakar, oltre alle 104 unità della 450 Rally Replica 2027 è prevista una serie ulteriormente limitata di otto esemplari. Questa versione speciale adotta una livrea Red Bull e un pacchetto tecnico che riprende le specifiche del prototipo utilizzato dal pilota argentino in gara.

La “Luciano Benavides Factory Edition” include componenti derivati dal reparto corse, come protezioni in carbonio per i dischi freno e i pad serbatoio, oltre alla targhetta numerata “LE” applicata al telaio. Completano la dotazione la sella SDV, sviluppata per migliorare ergonomia e prestazioni, e pneumatici Michelin Rally con mousse.

La consegna delle moto è prevista in occasione del KTM Europe Adventure Rally 2026, in programma a Gubbio dal 7 all’11 settembre, dove le unità saranno consegnate direttamente da Benavides. All’evento sarà presente anche il team ufficiale, che garantirà supporto tecnico ai clienti direttamente dal camion factory.

Entrambe le versioni vengono assemblate nello stabilimento KTM Motorsport di Munderfing, in Austria, e distribuite attraverso la rete ufficiale del marchio con prezzi rispettivamente pari a 31.500 euro e 40.500 euro, ai quali si aggiungono IVA e spese di trasporto.