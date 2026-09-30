La nuova adventure della Casa di Mattighofen nasce dalla 690 Enduro R e punta su versatilità, più protezioni e soluzioni pensate per i lunghi viaggi

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM KTM 690 Rally 2027 adotta serbatoi da 20 litri, torretta rally e una dotazione pensata per il fuoristrada

KTM svela finalmente una moto pensata fin dall’origine per i viaggi in fuoristrada e le lunghe percorrenze: KTM 690 Rally. Il modello nasce dalla base tecnica di 690 Enduro R, ma introduce una serie di modifiche specifiche per affrontare percorsi offroad più impegnativi.

Tra le novità ci sono la torretta rally, una maggiore protezione aerodinamica e due serbatoi anteriori supplementari, che portano la capacità complessiva a venti litri. Restano invece confermati il monocilindrico LC4 e gran parte della base tecnica di 690 Enduro R.

Le caratteristiche principali

KTM 690 Rally nasce sulla base di 690 Enduro R, ma adotta una serie di componenti specifici per aumentare l’autonomia e rendere la moto più adatta alle lunghe percorrenze. L’elemento più evidente è la torretta rally, completa di cupolino e gruppo ottico derivato da 450 Rally, pensata per offrire una maggiore protezione aerodinamica rispetto al modello di partenza.

Un’altra modifica importante riguarda i serbatoi anteriori supplementari, che aggiungono sette litri di carburante e portano la capacità complessiva a venti litri. Il sistema di gestione consente di selezionare dal blocchetto al manubrio se utilizzare il serbatoio anteriore o quello posteriore, mentre la spia della riserva fa riferimento esclusivamente a quello selezionato.

Per integrare la nuova configurazione, il telaio a traliccio in acciaio è stato dotato di specifici punti di fissaggio destinati a torretta e serbatoi anteriori. Tra gli elementi dedicati c’è anche un vano porta-attrezzi posizionato dietro la carenatura laterale destra, in prossimità del radiatore. La collocazione permette di accedere all’equipaggiamento senza rimuovere sella o plastiche, aggiungendo una soluzione pratica per l’utilizzo su percorsi più lunghi e in fuoristrada.

Motore e ciclistica

KTM 690 Rally utilizza l’ultima evoluzione del monocilindrico LC4 condiviso con 690 Enduro R. Il propulsore sviluppa 79 CV ed è stato aggiornato con nuovi carter motore, un circuito di lubrificazione ottimizzato, un sistema di aspirazione rivisto, un airbox aggiornato e un nuovo impianto di alimentazione, mantenendo la conformità alla normativa Euro 5+.

All’anteriore trova posto una forcella WP XPLOR USD da 48 mm con architettura split-function: la compressione viene regolata sullo stelo sinistro, mentre il ritorno sul destro. I registri sono posizionati nella parte superiore della forcella, così da consentire interventi rapidi sulle regolazioni.

Al posteriore è presente un monoammortizzatore WP XPLOR completamente regolabile nel precarico, nella compressione ad alta e bassa velocità e nel ritorno. In abbinamento al leveraggio dedicato, offre 250 mm di escursione della ruota posteriore.

Elettronica e dotazione

La strumentazione di KTM 690 Rally comprende un display TFT da 4,2 pollici e blocchetti retroilluminati a quattro direzioni, attraverso i quali è possibile gestire le principali funzioni della moto e selezionare le modalità di guida.

Sono disponibili i riding mode Street, Offroad e Rally, oltre a Cornering ABS e Cornering MTC, gestiti tramite una piattaforma inerziale 6D. Per la guida in fuoristrada, ABS e controllo di trazione possono essere completamente disattivati tramite un pulsante dedicato.

In modalità Rally è disponibile anche il Dynamic Slip Adjust, che aumenta automaticamente il pattinamento consentito della ruota posteriore quando serve maggiore trazione, riducendo l’intervento del controllo di trazione. KTMconnect consente inoltre navigazione turn-by-turn, gestione della musica e delle telefonate tramite smartphone.

La dotazione comprende infine una presa USB-C e una presa da 12 V per alimentare navigatori e altri accessori. Tra gli optional figura anche il Cruise Control, pensato per ridurre l’affaticamento durante i trasferimenti più lunghi.

Prezzo e disponibilità

L’avvio della produzione di KTM 690 Rally è previsto a partire da settembre 2026, nello stabilimento di Mattighofen. L’arrivo nelle concessionarie ufficiali KTM è invece fissato per ottobre 2026, quando il nuovo modello sarà disponibile anche sul mercato italiano.

Il prezzo comunicato da KTM Italia è di 13.980 euro. La cifra si riferisce alla configurazione di serie, alla quale potranno essere aggiunti eventuali accessori della gamma KTM PowerParts sviluppati per questo modello, compresi sistemi di bagaglio, protezioni e altri componenti dedicati.

Per quanto riguarda la manutenzione, KTM dichiara intervalli di 15.000 km per il cambio dell’olio e di 30.000 km per il controllo del gioco valvole.