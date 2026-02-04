Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM La livre arancione-blu-nero di KTM 890 SMT richiama l'attività racing del marchio

Il nuovo anno di KTM inizia con la Model Year 2026 di 890 SMT. Dopo aver ufficializzato a inizio gennaio la nuova gamma Naked, la Casa austriaca aggiorna la propria supermotard di media cilindrata lanciata nel 2023. Non cambia la formula vincente alla base tecnica, ma vengono effettuati dei ritocchi sul lato estetico e sulle colorazioni. Il modello, con un’impostazione che abbina comfort e precisione di guida, è stato capace di attrarre un nuovo pubblico già al suo debutto, grazie alla versatilità sia per la città sia per i lunghi viaggi.

Nuova colorazione e frontale rinnovato

Le principali operazioni d’intervento su KTM 890 SMT riguardano il look, pensato per esaltare il carattere sportivo della moto. La nuova livrea arancione-blu-nero richiama il mondo racing e rafforza l’identità “Ready to Race” del marchio. Il parafango anteriore basso sostituisce il “becco” alto, rendendo il frontale più compatto e aggressivo. Le sovrastrutture, tra cui spoiler e pannelli laterali leggermente più ampi, e le grafiche in-mold, progettate per durare nel tempo, consolidano l’impatto visivo del modello su strada.

La sella monopezzo in stile supermoto resta uno degli elementi distintivi di 890 SMT, garantendo libertà di movimento durante la guida dinamica e comfort nei percorsi più lunghi, anche con un passeggero. La forma del serbatoio – la cui capacità è di 15,8 litri, con autonomia dichiarata di oltre 300 chilometri – facilita i cambi di direzione su strade tortuose, mentre il nuovo deflettore aerodinamico incrementa la protezione dal vento senza alterare la linea sportiva.

Stesso motore e tanti optional

KTM 890 SMT 2026 conferma la sua impostazione tecnica con l’unità LC8c 889 cm³ da 105 CV e 100 Nm di coppia, ciclistica evoluta e sospensioni WP APEX completamente regolabili. Il telaio in acciaio al cromo molibdeno e il motore come elemento portante riducono peso e ingombri, mentre il forcellone lungo e l’ammortizzatore di sterzo migliorano trazione e stabilità nelle curve. Le ruote da 17” con pneumatici Michelin PowerGP completano la dotazione, per esaltare la dinamica della moto su strada.

L’elettronica prevede ABS Cornering sensibile all’angolo di piega con modalità Supermoto di serie, traction control, tre riding mode (Rain, Street e Sport) e modalità Track opzionale. Il quadro strumenti TFT da 5” e le luci a LED garantiscono funzionalità e chiarezza. Optional come Quickshifter+ e Cruise Control ampliano il comfort e la gestione della moto. La frenata è affidata a pinze J Juan e dischi da 320 mm all’anteriore e 260 mm al posteriore. La commercializzazione inizierà a febbraio, con un prezzo di partenza di 13.990 euro.

Le principali novità di KTM per il 2026

KTM 890 SMT 2026 è solo l’ultima delle novità del marchio austriaco per il 2026, che solo di recente ha evitato una clamorosa bancarotta. La famiglia Naked si conferma come punto di riferimento nel segmento, con modelli che vanno dalla 125 Duke alla 1390 Super Duke R Evo. Tra le curiosità della gamma, 390 Duke debutta con un nuovo sistema frenante WP FCR4 ad alte prestazioni, un’esclusiva mondiale, mentre 790 Duke resta depotenziabile per i possessori di patente A2 senza perdere precisione e agilità.

Al vertice, 990 Duke propone una nuova livrea bianco-nero-arancione ispirata al DNA storico della casa, che unisce stile e attitudine sportiva, senza modifiche tecniche. 990 Duke R, invece, aggiunge un display TFT touchscreen da 8,8” con mappe offline e sospensioni WP APEX regolabili, pensate per chi cerca massima precisione su strada e pista. Le 1390 Super Duke R e R Evo completano la gamma con motori LC8 da 1.350 cc e 190 CV, sospensioni semiattive WP SAT sulla versione Evo e pacchetti elettronici avanzati.