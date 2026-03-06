Basata sulla versione stradale, la moto austriaca raggiunge una potenza massima di 135 CV e sarà disponibile nelle concessionarie dal mese di aprile

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM 990 RC R Track eredita elementi aerodinamici e la tecnologia usata da KTM in MotoGP

Dopo l’arrivo in concessionaria della sportiva stradale alla fine dello scorso anno, KTM presenta ufficialmente la versione Track di 990 RC R. È stata progettata esclusivamente per l’utilizzo in pista – non dispone, infatti, dell’omologazione per la circolazione su strada – e per chi è alla ricerca di emozioni forti tra i cordoli. I principali interventi riguardano l’aumento di potenza del motore, l’eliminazione di ogni elemento superfluo e l’alleggerimento del peso generale. La moto arriverà nei concessionari ad aprile, tranne per coloro che sono iscritti al campionato monomarca KTM 990 RC R Cup.

Motore bicilindrico e leggerezza

KTM 990 RC R Track nasce con una configurazione progettata unicamente per l’impiego in circuito. Il modello deriva dalla 990 RC R, ma elimina tutti gli elementi legati all’uso su strada. Luci, specchietti e cavalletto laterale non sono presenti, mentre l’impianto elettrico è stato semplificato per ridurre ulteriormente il peso. La carenatura è realizzata in plastica iniettata, soluzione pensata per facilitare la personalizzazione con grafiche racing. Il cupolino risulta leggermente più alto rispetto alla versione omologata per favorire una posizione di guida più raccolta, mentre tra gli equipaggiamenti forniti di serie figurano la luce posteriore per condizioni di bagnato e il cavalletto da paddock.

La base tecnica resta il bicilindrico parallelo DOHC LC8c da 947 cc, già utilizzato sulla variante stradale. Su KTM 990 RC R Track, il motore raggiunge la potenza massima di 135 CV a 10.000 giri/min e una coppia massima di 105 Nm a 7.000 giri/min. Il sistema di scarico Akrapovic Evolution Line in acciaio inossidabile pesa circa tre chili e produce un’emissione sonora dichiarata di 98,2 dB. Il cambio a sei rapporti è stato adattato all’utilizzo in pista con una rapportatura differente rispetto alla versione stradale: la prima marcia è più lunga mentre la sesta è stata accorciata per privilegiare accelerazione e sfruttamento della potenza nei tratti più veloci del circuito.

Aerodinamica ispirata dalla MotoGP

La ciclistica di KTM 990 RC R Track è stata configurata con componenti orientati all’impiego tra i cordoli. L’impianto frenante è firmato Brembo e prevede all’anteriore una coppia di dischi da 320 mm abbinati a pinze HyPure a quattro pistoncini di nuova generazione, progettate per offrire maggiore precisione nella modulazione e uno sforzo ridotto alla leva. Al posteriore è presente un disco da 240 mm che completa il sistema. Le sospensioni WP APEX sono completamente regolabili e sono state messe a punto attraverso test svolti su diversi circuiti europei.

L’aerodinamica riprende soluzioni ispirate alla RC16 impiegata nel campionato MotoGP. Ali e profili sono stati progettati per aumentare la deportanza e migliorare stabilità e trazione nelle fasi di accelerazione e ingresso curva. La moto monta pneumatici Michelin Power Slick nelle misure 120/70 R17 all’anteriore e 190/55 R17 al posteriore, abbinati a cerchi sviluppati per l’uso in pista. Il serbatoio da 15,7 litri contribuisce alla definizione dell’ergonomia complessiva, con una configurazione studiata per favorire i movimenti del pilota durante la guida sportiva.

Tre modalità di guida configurabili

KTM 990 RC R Track integra una piattaforma elettronica pensata per l’utilizzo in circuito. Il sistema prevede tre Track Modes completamente configurabili, attraverso cui il pilota può intervenire su diversi parametri della moto. Tra questi figurano la risposta dell’acceleratore, il controllo di trazione, il livello di slittamento della ruota posteriore, l’anti-wheeling, il launch control e il freno motore. La dotazione comprende anche il limitatore di velocità per la pit lane e il Quickshifter+. Tutte le informazioni di guida vengono visualizzate su un display TFT a colori da 4,2 pollici progettato per offrire una lettura chiara durante le sessioni in pista.

Attorno a KTM 990 RC R Track è stata sviluppata anche una competizione dedicata. KTM ha infatti lanciato la KTM 990 RC R Cup, campionato europeo articolato su sei round e pensato per piloti amatoriali che vogliono avvicinarsi alle competizioni. I partecipanti possono gareggiare con 990 RC R stradale oppure con la versione Track, a condizione che la moto sia stata acquistata presso la rete ufficiale del marchio. Il modello sarà disponibile presso i concessionari della Casa austriaca a partire da aprile, mentre i piloti iscritti alla serie riceveranno la moto già dal mese di marzo. Il prezzo di listino è fissato a 18.490 euro.