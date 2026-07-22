KTM EXC 6DAYS 2027, la serie speciale per il centenario della Sei Giorni di Enduro

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM La produzione della gamma KTM EXC 6DAYS 2027 inizierà a luglio e l'arrivo nelle concessionarie sarà ad agosto

La 6DAYS FIM Enduro of Nations taglia il traguardo della centesima edizione e KTM celebra l’appuntamento con il lancio della gamma EXC 6DAYS 2027. La nuova famiglia di moto da offroad, sviluppata sulla piattaforma EXC della Casa austriaca, adotta una livrea speciale ispirata al Portogallo, Paese che ospiterà la manifestazione, ed è composta da un modello con motore 2 tempi e quattro versioni 4 tempi.

La dotazione tecnica a disposizione

Come detto, la Model Year 2027 di KTM EXC 6DAYS si distingue per una livrea dedicata, ispirata ai paesaggi e ai colori portoghesi, in quanto la centesima edizione della 6DAYS FIM Enduro of Nations si terrà a Grândola, nella regione dell’Alentejo dal 12 al 17 ottobre.

Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con una dotazione tecnica specifica, sviluppata per l’utilizzo nelle competizioni di enduro e pensata per affrontare le condizioni di guida più impegnative. Tra i principali componenti figurano le piastre forcella ricavate dal pieno con lavorazione CNC e anodizzate in arancione, il telaio nella stessa finitura, lo sgancio rapido dell’asse anteriore, il selettore delle mappe motore, la ventola del radiatore, il paramotore e il kit di protezioni del telaio.

La dotazione comprende inoltre il disco freno anteriore semi-flottante, il disco posteriore pieno con cavo di sicurezza, la corona Supersprox Stealth, la sella dedicata, le grafiche esclusive 6DAYS e gli pneumatici Metzeler 6 Days Extreme.

Modelli, prezzi e disponibilità

La gamma KTM EXC 6DAYS 2027 è composta da cinque modelli, suddivisi tra una versione con motore 2 tempi e quattro con propulsore 4 tempi. L’offerta comprende KTM 300 EXC 6DAYS, proposta a 12.790 euro, KTM 250 EXC-F 6DAYS a 12.950 euro, KTM 350 EXC-F 6DAYS a 13.190 euro, KTM 450 EXC-F 6DAYS a 13.450 euro e KTM 500 EXC-F 6DAYS, disponibile a 13.650 euro. La produzione prenderà il via nel mese di luglio, mentre l’arrivo nelle concessionarie KTM è previsto a partire da agosto.

In occasione della 6DAYS FIM Enduro of Nations 2026, KTM metterà inoltre a disposizione dei piloti i pacchetti Race Service e Rental Package, che consentiranno di partecipare alla competizione in Portogallo utilizzando una KTM EXC 6DAYS 2027. Tutti i modelli sono coperti dalla Garanzia Premium KTM, valida nel rispetto del programma di assistenza e manutenzione previsto dalla rete ufficiale.

La storia della Sei Giorni di Enduro

La 6DAYS FIM Enduro of Nations – conosciuta anche con il nome di International Six Days Enduro (Sei Giorni Internazionale di Enduro) – è la più antica competizione off-road presente nel calendario della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM).

L’evento nacque nel 1913 con il nome di International Six Days Trial (ISDT) e debuttò a Carlisle, nel Regno Unito. Non si disputò soltanto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dopodiché divento uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’enduro internazionale. Nel 1981 la FIM adottò la denominazione attuale.

La manifestazione riunisce ogni anno centinaia di piloti provenienti da decine di Paesi. La competizione mette alla prova non solo la velocità, ma anche affidabilità, resistenza e capacità di gestione del mezzo. Nell’arco di sei giornate i partecipanti affrontano lunghi percorsi fuoristrada rispettando tempi prestabiliti e con limitate possibilità di sostituire componenti meccanici, dovendo eseguire in autonomia gran parte degli interventi di manutenzione. Dal 1973 la manifestazione ha iniziato a svolgersi anche fuori dall’Europa.

La competizione rappresenta anche uno degli appuntamenti più importanti per KTM dal punto di vista sportivo. Nell’edizione 2025, disputata in Italia, Josep Garcia ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella classifica individuale in sella a KTM 250 EXC-F, contribuendo anche al successo del marchio nel Manufacturers Team Award.