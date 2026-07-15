Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa KTM Tra i modelli in promozione figura anche KTM 990 Duke, proposta con Tech Pack incluso

Con la stagione estiva, KTM lancia una serie di iniziative commerciali con una nuova campagna promozionale,che vede coinvolti alcuni dei modelli più iconici della gamma Street e Offroad. Fino al 30 settembre sarà, infatti, possibile accedere a condizioni d’acquisto agevolate, con incentivi che vanno incontro ai giovani appassionati delle due ruote.

Tra i vantaggi previsti dalla Casa austriaca figurano bonus che possono arrivare fino a 1.000 euro e il Tech Pack incluso nel prezzo per alcuni esemplari della propria selezione stradale.

Le promozioni sui modelli Street e Adventure

Le condizioni più interessanti riguardano la famiglia Duke di ultima generazione. KTM 125 Duke viene proposta a 4.690 euro, mentre KTM 390 Duke è disponibile a 5.490 euro. Per KTM 790 Duke resta invece confermata la formula che abbina il prezzo promozionale di 8.090 euro all’inclusione del Tech Pack, il pacchetto software che amplia le funzionalità elettroniche della moto.

Le agevolazioni interessano anche la gamma delle motard. KTM 125 SMC R è in vendita a 4.790 euro, KTM 390 SMC R a 5.640 euro, mentre per KTM 690 SMC R è previsto un credito di 1.000 euro da destinare all’acquisto di accessori KTM PowerParts e capi della linea KTM PowerWear.

Tra i modelli Adventure coinvolti figurano anche KTM 390 Adventure X, proposta a 5.490 euro, e KTM 125 Enduro R, disponibile a 4.890 euro. Prosegue inoltre l’offerta dedicata a KTM 790 Adventure, acquistabile a 10.790 euro con Tech Pack incluso. Il Tech Pack è incluso anche su alcune naked medie e maxi, tra cui KTM 990 Duke, KTM 1390 Super Duke R e KTM 1390 Super Duke R Evo.

Gli incentivi per la gamma Offroad

Le agevolazioni interessano anche la gamma Offroad. I modelli KTM EXC ed EXC-F MY26, comprese le versioni Six Days, Hard Enduro, Champions Edition e KTM 125 XC-W, beneficiano di un vantaggio cliente di 850 euro. Lo stesso incentivo è previsto per tutta la gamma KTM SX e SX-F MY26 dedicata al motocross.

Le offerte sono valide fino al 30 settembre 2026 presso i concessionari KTM aderenti all’iniziativa. Per conoscere nel dettaglio le condizioni previste per ciascun modello e verificarne la disponibilità è possibile rivolgersi alla rete ufficiale del marchio o visitare il suo sito ufficiale.

Il rilancio di KTM dopo il passaggio a Bajaj

Le promozioni estive arrivano in una fase di rilancio per KTM, dopo il passaggio sotto il controllo di Bajaj Auto completato alla fine del 2025. Il gruppo indiano è intervenuto per sostenere la ristrutturazione del costruttore austriaco, evitando la bancarotta e avviando un piano di riorganizzazione che punta a riportare stabilità sul piano industriale e commerciale.

I primi risultati sono arrivati nei mesi successivi. Nel primo trimestre del 2026 Bajaj Mobility AG, la holding che controlla KTM, ha registrato un fatturato di 331,3 milioni di euro, in crescita del 70,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le moto vendute sono salite a 40.332 unità (+125,1%), mentre i ricavi derivanti dalla vendita di motociclette hanno raggiunto i 272,4 milioni di euro (+151,6%).

Secondo il gruppo, questi risultati riflettono la ripresa delle vendite del marchio austriaco e l’avanzamento del piano di riorganizzazione, che prevede anche una riduzione delle scorte e il graduale ritorno a un ritmo produttivo più regolare. In questo contesto si inseriscono anche le nuove iniziative commerciali dedicate all’estate 2026, con cui KTM punta a sostenere ulteriormente la domanda della propria gamma.