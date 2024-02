Le migliori moto tre ruote sul mercato

Fonte: YAMAHA

Tre ruote, sono meglio di due? Non si può affermare con certezza, ma sappiamo che nella storia molti mezzi a tre ruote si sono dimostrati efficienti e in grado di soddisfare chi li ha utilizzati per i propri scopi. Occorre specificare che la stragrande maggioranza dei veicoli a tre ruote che circolano nelle nostre strade sono immatricolati come motocicli, anche se dotati di volante e appartengono alla federazione motociclistica internazionale e alle federazioni dei rispettivi paesi. Ma quali proposte ci offre il mercato se si vuole comprare un tre ruote? Sfogliando i listini in cui di solito andiamo a cercare le moto più interessanti di cui parlare abbiamo scovato diverse proposte che possono fare al caso di chi vuole qualcosa di diverso dal solito e che non sia un’automobile.

YAMAHA NIKEN GT

Sviluppata da Yamaha per piloti esperti, ma con mentalità molto aperta, Nike GT (nella foto sopra) rappresenta più di un concept, essendo una sport tourer dalle elevate qualità pensata per superare le aspettative dell’utente più esigente. Le due ruote anteriori conferiscono un’elevata sicurezza nell’affrontare strade di tutti i tipi e in curva è molto precisa. La sella alta migliora il controllo durante la guida e non influisce sulle fermate proprio per la possibilità di non dover mettere per forza un piede a terra. E’ comoda e si possono fare lunghi viaggi in totale libertà, il tre cilindri raffreddato a liquido da 890 cc è un compromesso ideale per questo mezzo alternativo alla classica motocicletta, ma dalle infinite possibilità.

SWM SIDECAR

E’ un sidecar che combina l’eleganza e il fascino romantico di questo tipo di motocicletta alla modernità dei dettagli che condivide con l’intera gamma SWM. L’impatto visivo è emozionante e sembra di vedere un mezzo militare sbucato da qualche foto storica, mentre la sostanza è tutt’altro che qualcosa di datato. Monta un bicilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 493,7 cc con cambio a cinque marce e retromarcia. La forcella e il mono sono regolabili nel precarico e i cerchi hanno le razze esterne come le moto da enduro. Di serie monta due portapacchi con una ruota di scorta in dotazione, mentre la carrozzina è protetta da una struttura in tubo stile rally e le borse laterali all’abitacolo sono tipo cassette dell’esercito. Sidecar richiede una certa esperienza con le tre ruote, ma per chi non ama le pieghe e non soffre di dover fare la fila o trovare parcheggio, è sicuramente una moto a tre ruote divertente che trasmette un certo appeal e può rivelarsi il mezzo ideale per una gita fuori città.

HARLEY-DAVIDSON TRI GLIDE ULTRA

Il bicilindrico ha, come tutta la gamma Touring Harley-Davidson una cilindrata da automobile, ma questa volta i 1868 cc da 88 Cv spingono un trike con due vere ruote da macchina. Si chiama proprio Tri Glide Ultra ed non è altro un’Electra Glide Ultra che cerca di accontentare gli appassionati del genere abituati a preparatori di questi tricicli americani. Qui è tutto originale e a Milwaukee si sono espressi in pieno stile Harley per dare un tocco di finezza e un’identità di appartenenza a qualcosa che poteva far storcere il naso ai puristi della marca americana. Molto bella, rifinita e grazie al bagagliaio, la sua capacità di carico ne fa una viaggiatrice che non piega, ma si fa indirizzare dallo sterzo del guidatore che non mancherà di far sgommare le coperture da 205/65 R 15.

URAL UH 750

Il re o meglio lo Zar dei sidecar non può non essere la Ural UH 750 che da oltre settant’anni mantiene invariato il principio con cui è stata costruita. Copiata dalle BMW della Seconda guerra mondiale, è arrivata ai giorni nostri senza particolari scossoni e resta tutt’oggi un mezzo molto utilizzato in determinate aree del mondo. Inutile specificare che in Russia sia come la Fiat 500 da noi, anche se questo mezzo è abbastanza costoso perché usufruisce di accorgimenti da vera overlander. Ad esempio, nelle versioni TWD anche la ruota della carrozzina è motrice, un vantaggio quando si guida nello sterrato. Motore bicilindrico da 745 cc, come tutti i sidecar è intuitiva, ma l’esperienza con i tre ruote non va sottovalutata. Con questo mezzo si può affrontare più di una gita fuori porta ed è omologato per tre persone e anche se costa un po’, rischia di diventare il gioiellino di casa da tenere tutta la vita.

MORGAN SUPER 3

Si direbbe di tutto di questa Morgan, tranne che si tratti di una moto. Tre ruote per tre cilindri, nonostante il volante e una carrozzeria che richiama le vecchie automobili da corsa di prima degli anni cinquanta, è a tutti gli effetti l’unico motociclo per trasporto persone prodotto dall’azienda britannica. Il motore è un Ford tre cilindri da 1432 cc nascosto, rispetto alle precedenti versioni V2, dentro a un piccolo cofano che ne migliora l’estetica. Con 118 Cv a disposizione raggiunge la velocità dichiarata di 209 chilometri orari, ma il serbatoio da 42 litri dovrebbe bastare alla causa. Per chi avesse dei dubbi, la trazione è solo alla ruota posteriore, mentre l’abitacolo a bordo è limitato, ma il fascino ti fa sembrare di essere in una cartolina d’epoca. Come tutte le Morgan, anche la Super 3 è costosa.